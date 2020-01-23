你可曾想過，用「VR沉浸科技」建構一個長照療養院？

文：Noreena Liu 劉苡妗博士（主要研究失智症與沉浸技術、醫療科技、人機互動、人工智慧等領域）

失智症已成為了需要被重視的社會問題。

全球約有五千萬人患有失智症，而這個數字還在不斷增加，一般人對失智症患者的刻板印象通常也是負面的，有時甚至會使用貶低與歧視的字眼描述失智症，但失智症其實需要得到更廣泛的理解。事實上，患有失智症者，仍然有權為自己的選擇做出決定，並且有能力獨立生活。

在大多數亞洲國家，常對老年療養機構加上充滿成見以及負面的刻板印象，但目前在歐洲卻擁有很多成功的例子：歐洲的退休村，可以是一個小型社會社區和一個供年長者參加各種課程的學校，有效維持人們的健康和福祉，例如荷蘭的Hogeweyk老年村就是個僅收失智症的村莊，在其中提供商店、飯店和劇院，為病患營造出一個理想的退休生活。

而這種理想生活，也並非只是硬體上的設備或空間的使用，有鑑於目前科技的技術成熟，結合造科技與退休村的概念，可以為老者或失智症病患提供一個完美的退休生活。

目前就有稱為Tovertafel的歐洲團隊，就為失智老人研究出一系列的遊戲，被廣泛運用於歐洲的養老院。這個被稱為Magic Table的遊戲，是利用投影到桌上的方式來玩遊戲，遊戲主題貼近生活，比如打球、抓魚、園藝等等，玩家也沒有上限人數。這類遊戲不但提供失智症一個很好的交流方式，同時也利用娛樂的方式訓練腦力與活動力。

這類的遊戲只是娛樂項目的一小部分，目前許多博物館紛紛打造虛擬世界。讓參訪者能走博物館裡的世界，這類手法在長照上的應用，就屬近期來自麻省理工學院（MIT）的開發團隊Rendever也打造一系列的技術針對年長者，創造一系列虛擬實境的旅遊，長者們可以不受限的在虛擬世界裡到處旅遊，利用遊戲中的互動幫助居民過上更充實的生活，並且也完成年輕時未完成的夢想。

沉浸科技（Immersive technologies）包含兩大類，虛擬實境（Virtual reality）和擴充實境（Augmented reality）。

相較於用VR打造一個完全的虛擬世界，AR則是把虛擬的情境加入現實空間。前述Tovertafel一系列的遊戲就偏向AR，把虛擬世界帶入現實。話雖如此，沉浸科技的最大缺點，就是並非每個研究機構、學校、療養院、醫院都有經費能提供這樣的設備，加上目前VR還是需要使用專用的眼鏡設備，仍必須考慮使用者的生理功能——例如眼睛疾病、肢體殘缺者可能就無法適用。相對於此，AR的技術可以跳出設備的侷限，與現實做一個很好的連結。

隨著沉浸科技的不斷更新與進步，對長照而言，這會不斷帶來巨大趨勢影響與改變。

沉浸科技在教育與健康上的運用，主要針對設備訓練、健康福祉、教育、診斷症狀等等，除此之外，醫療人員也很快意識到沉浸技術的好處，利用相關的設備進行訓練，一方面減少資源浪費，也能確保工作人員能更快上手，耶魯大學目前就在研究用一款臨床虛擬App，來培養更優秀的醫護人員。

此外，沉浸技術也可以用於治療與輔助病患上，英國Berkshire school就利用沉浸技術改善了自閉症兒童的生活，並針對每個人的病情量身定制治療方案，利用VR技術幫助社交缺陷的兒童享受如滑雪、游泳等戶外活動，也能呼應先前所提到的，主要針對年長者行動與腦訓練為主要目的Rendever計畫。

利用沉浸科技的技術，人類在不久的未來很有可能打造出一個擴充實境——甚至是虛擬世界裡的養老院，在那裡，長者們可以變回年輕時候的自己、喚回當時的記憶、回憶過去的點點滴滴。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航