對抗政府否認警暴，打耐力戰守護真相

當權者以為，大話說一千遍，人家便會信以為真，於是首先令那些對謊言最反感的人消失和收聲，剩下官方旋律，再威迫利誘大眾，慢慢就越來越多人放軟手腳、習非成是。所以，對抗強權打壓，不止要在前線抗爭，也要在大後方守護那條考驗意志和耐力的戰線，這場持久戰稱為：守護記憶與真相，拒絕遺忘與謊言。

特首林鄭月娥和警務處處長鄧炳強在1月16日分途出擊，前者在立法會話「非常愛護青年人」，否認「出現咗警暴」，後者在區議會就話「我理直氣壯做得好，只係一啲懼怕我正義嘅人想我辭職！」

唔理佢哋係咪出於本能，講大話當食生菜，視無數直播警暴的片段如無物，總之，兩隻丁蟹一而再，再而三把罪責推給別人，多少會產生催眠的效果。[註]就算信念無被歪理沖淡，都不能排除一些意志較薄弱的人會感怠倦，萌生「懶得再聽妳廢嗡」的逃避情緒。

隨著不少抗爭者被密密拉，默默消失，社會氣氛正出現微妙變化。大小丁蟹到處出沒，有三萬警力撐腰，唔理你大律師公會幾有公信力，亦唔理你「人權觀察」在聯合國總部發表報告，怎樣權威和證據確鑿，總之一句反中亂港勢力想搞破壞，就抹殺對林鄭政府和警方的強力指控。

情勢是不理想，但未至於惡劣。延產假案繞內會通過，何君堯打開口牌試水溫，表示23條立法亦要用類近方法。既然建制派可以在立法會打橫行，為何不一不做二不休呢？除了國際社會的壓力，中共不敢亂來的最大原因，顯然是怕觸發比反送中更大型的社會抗爭，政治變數太大。

但現在不做，不等於將來不做，一切視乎政府風險而定，安全系數可以透過連串政治操作而提升。北京突然派駱惠寧來港，任務當然不簡單，《星島日報》便指，駱惠寧是以柔性姿態演繹中央政策。

香港人沒放棄，仍前仆後繼循各種途徑反抗，搞良心經濟圈，拉闊民間外交戰線等等。官方已擺明車馬，全方位封殺加上鋪天蓋地的文宣攻勢。要避免部分人受影響，出現失落情緒的惡性循環，大大削弱黃色陣營的抗爭意志，不能單靠對政府和警方的怒火／仇恨做燃料。打一場鬥長命的耐力戰，每位手足要有更多思想和心理上的裝備，心態上——包括人的自我／內在對話——如何恰當調整尤其重要。

相比傘運時大家要贏，但最終贏不到而導致不少人失落、沮喪，被無力感支配，今次反送中抗爭，手足在心態調教方面大有躍進。一方面打定輸數，又明知不可為而為之，前者（心態）其實很容易抵消後者（心理動力），但年輕人的爆炸力卻一直有增無減（明眼人都知，警暴是重要原因，林鄭和鄧炳強還有甚麼好否認？），這一關口的突破，超出全世界對「香港人」的預期和想像，不再是斤斤計較付出與收穫成正比否，而是勇往直前、奮不顧身。

以命相搏，換來的政治震撼，爆發強大的連鎖效應，最終連台灣選舉的戰況都逆轉。

但一場足球賽沒可能全力奔跑90分鐘，一定有高低起伏的攻防，以及快慢不一的變調／節奏。反送中抗爭的火爆力量不復最初，合乎運動規律，問題是如何把巨大的政治能量帶進下一階段。

這方面的理論資源或可從「快樂抗爭」的原理中得到靈感。有人質疑「快樂抗爭」給人玩玩下、不認真的感覺。這講法不是完全無道理，但只適合氣氛比較肅殺、時間比較濃縮的情景。抗爭一旦無限延長，融入日常生活，寓抗爭於娛樂方可使人有持久的韌力。黃色消費模式便應用了相似道理：與其靠少數人一次過特大的犧牲，倒不如靠多數人長期連續少少付出，聚沙成塔，帶來大改變。

由於面前挑戰巨大：適應嶄新的生產和消費方式，同時要應付官方形形色色的打壓，警方採用「靜靜地贏」的方法令民憤難以大規模爆發，再加上經濟不景氣的負面影響，「Be Water」的口訣並不足以應付，還需要「令自己變得更強」。越多人變強，抗爭的底子便越厚，克服困難本錢及改變的可能性便越多、越大。

怎樣為之強，難有放諸四海皆準的準則，每個人根據自己的能力、特質、性格和現實限制而設定便可以，最重要是不奢望有飛躍進步，而是在各自爬山的過程中，爭取一點自我的超越和進步。

這不止是挑戰當權者的抗爭，也是每個人面向自己、努力令自己變強壯、不重複自己、有能力迎向新挑戰、從而發掘無限可能，令自己不枉此生的抗爭。

上善若水，遇強越強，共勉之。

註︰可參考筆者〈丁蟹效應〉一文。

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