面對困窘人生，歷史名人們自我療癒的哲學與正向人生觀

關於失敗這件事情，全世界的人都發生過，甚至於到現在還不斷地發生，尤其對於處在金字塔頂端的成功人士而言，幾乎都是因為有多次的失敗經驗，才能簇擁他站立在不被動搖的磐石上面。在這個世紀中，尤其是在工商企業界，有太多被培塑出來的所謂激發成長領導經理人，最近這幾年也都專門設計了許多的課程，這些課程大都是如何讚許和激勵這些基層領袖們，如何在失敗之中仍然保有樂觀進取的態度。我經常會接觸到學生們來找我諮詢他所認為的悲慘和失敗的現況，有的公司瀕臨倒閉，而老婆又跑掉了；有的長期處於待業中，而男友卻悄悄地把所有的東西都搬走；有的是接獲了工作專案，但是長時間卻無法完成。

總而言之，有很多人都是在發生接踵而至的倒楣事情或是不順心，導致情緒極度地不穩定，從此無論是在人際關係上或工作態度上，都呈現負面的現象，接著就是過著自怨自艾的日子。其實同樣是生活在太陽底下，可是有的人為什麼總是會被自己的情緒和憤怒淹埋了理性，有的也因為不順心而長期處於焦慮悔恨、自我傷害的日子中，消磨寶貴的人生。但是相反地，在世界上卻也充滿了許許多多和命運搏鬥而贏得勝利的勇士們和強者，他們自然有自我療癒的一套哲學和正向的人生態度。

三〇年代在美國西岸有一位汽車產業的翹楚，他後來成為赫赫有名的別克（Buick）汽車最厲害的業務大亨，他所創下的業績，在別克汽車的歷史上可說是無人能及，然而，正所謂花無百日紅，朝開暮落，人生的場景不可能永遠擺在同一個定位上，風水輪流轉，如同王勃的詩中所講「物換星移幾度秋。閣中帝子今何在？檻外長江空自流」一般，當查理斯霍華在人生最風光的時候，突然間他的獨生子在一九二〇年的車禍中離開了人間，那段時間，長久跟著他的枕邊人也離開了他，最後又遭逢美國股市大崩盤，一般人遭遇到這麼多一連串的打擊，應該早就一蹶不振了，然而他卻選擇了面對和突破，甚至於他利用賽馬把所有人不看好的一匹不起眼的小馬，訓練成舉世皆知的勝利馬，這段時間他影響了整個美國的人心，對於他這種愈挫愈勇的精神，可說是深植於每個人的心中。此後為了紀念他的愛子，還特別創立了一所醫院。當他面對窘境的困頓人生，卻還能夠屹立不搖地打造另外人生的勝利盃，是值得讚嘆的。

同樣地，德雷莎修女卓越的一生當中，有段時期為了堅持自己的救世理念，也讓我覺得很值得成為現代人勵世的模範。德雷莎是馬其頓人，後來由於自己的工作理念，大半生都是在印度度過，她在二十七歲的時候，本來是在一所教會的學校裡面當老師，那個區域是處於貧民區，所以她幾乎觸目所及，所看到的都是衣不蔽體和骨瘦如柴的印度貧民，她最常做的事情就是經常不顧校規，偷跑出去把她所擁有的食物分給當地的老百姓。依照天主教的規定，她是一位清修的修女，一輩子是永遠不能離開修道院，但是她為了要幫助貧民的生活和健康，她不惜和院長起衝突，雖然院長不斷地阻撓她，她通過層層關卡，向梵蒂岡總部申請，希望能夠成為一名不受限制的修女，最後獲得了讚許，讓她能夠施展她人溺己溺的愛民志向。

她的善舉引起了很多媒體的關注，紛紛想要採訪她，她始終極力地拒絕，甚至於到她要往生之前，也不斷地交代她旁邊服侍的修女，要記得把和她相關的所有信件銷毀掉，這種態度就如同她經常對身邊人所講的：「人要謙卑，要用偉大的愛去做人世間平凡的事情。」所以在五〇年代，德雷莎創建了傳教會，這個組織是專門在幫助患有痲瘋病和結核病的機構，還幫忙許多無家可歸的兒童成立孤兒院、學校，這個機構在德雷莎的奔走和經營之下，遍布在全世界一百三十幾個國家，而服務的修女人數多達近五千人，雖然她所創立的醫療中心一直都有著毀譽參半的評價，但始終不會影響她繼續幫助世人的態度以及不斷地在全世界散播她的慈愛理念。在一九七九年還曾經獲得諾貝爾和平獎，她死後，天主教會特別在二〇一六年的九月四日為她追封封聖，這對德雷莎來說實在是實至名歸的一件事。

因此對於現代人來說，當你正處於悲傷沮喪或正遭遇到人生許多悲慘不幸的經歷時，你的態度不應該是懷憂、自暴自棄，而是應該去關注在你的生命中是否有被你遺失掉的某些關鍵訊息，再加上正面的思想和永不放棄的鬥志，自然就會形成一股無法抵擋的療癒能量。

生命最無奈的嘆息便是放棄，以及對自我失去了熱情，很多人並沒有努力到最後一刻就選擇了逃避，這對生命是很不尊重的一個態度，人生一世，都應該學習蝴蝶，蝴蝶是昆蟲界生命極短促的代表，可是在牠迅速的一生中，那種熱烈舞動彩翼的神姿，真的值得讓人激賞。

先不要管牠是如何經歷潛伏和等待這羽化的辛苦過程，重要是牠不會因為牠短暫的一生，必須去放棄自己努力的歷程。

古代的詩仙——李白在街上溜達時，無意間碰到了一位老太婆，手裡一支如大拇指般粗的鐵條，對著磚塊不斷摩擦擦拭著，發出沙沙沙的聲響，這引起了李白的好奇，就走近問了這位老太婆:「老婆婆，您這是在做什麼啊？」老太婆回答說：「我要把它磨成針，好用來縫繡衣服。」年少的李白覺得很奇怪，這麼粗的鐵條，怎麼可能變成細小的繡花針呢？於是便又問老太婆說：「這鐵條這麼粗，您年紀又這麼大，這要到哪年哪月才能變成一根針啊？」

老太太就問這李白：「小夥子，你讀書應該讀過滴水穿石、愚公移山的故事吧！所以要把這個鐵條變成繡花針，並不難啊！」直白的李白聽了這老太太的說詞之後， 他也不顧老太婆的難堪，直接就跟她講：「但是您已經是年紀一把的人了，這不是更困難了嗎？」老太太搖搖頭笑笑地說：「只要我願意，我的堅持和我下的功夫，天底下沒有我做不到的事情。」這雖然是小小的一件啟示，但對於年少的李白，卻成了他做學問堅持不懈怠的態度，也因為如此，才能奠定他在中國詩壇上面的地位。

一個人成就與否，毅力和堅持是不可或缺的條件，記得孟子也曾經引用挖井來比喻一個成功人士最後功成名就的主要條件，挖井就要堅持見到泉水噴湧為止，片刻不能停歇，否則就功虧一簣，永遠無法造福鄉里，使人汲水止渴。成大事的人，哪怕是在日常生活上的戲言， 一但他答應了，就永不放手，就如同柏拉圖聽從了蘇格拉底上課時所 講的一件開玩笑的話，剛開始的一個月，大多數的人還可以勉強支撐，過了一個年後，全部的學生當中，只剩下一個人天天都有按照蘇格拉底所要求的動作，重複反覆地做了一年，這個人便是日後名揚四海的柏拉圖。

小鳥和巨蟒是不成比例的兩種動物，小鳥不畏懼地用牠細小的長頸尖嘴，不斷地趁著巨蟒不注意時，使盡全力反覆啄擊著巨蟒同一個部位，當這個動作反覆攻擊了數百次之後，這條巨蟒最後也整個癱瘓。這個故事就是告訴我們，只要你堅持和有毅力，即便是條件懸殊的蛇和小鳥，最終不管那隻巨蟒如何地死命反撲，終究還是敗在小鳥的堅持。因此，一個人能否立身處世受人尊敬地在社會上，完全取決於他做事情的態度。

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