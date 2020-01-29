從舊報紙讀台灣歷史：用「數位典藏服務網」查詢200萬筆半世紀前的新聞

我在電腦玩物上介紹過不少博物館「數位典藏」的線上資源，也做過一些整理，獲得很多迴響，例如：

今天則要分享另外一個台灣的數位典藏資源：來自「國立公共資訊圖書館」的台灣舊版報紙掃描圖檔。可以檢索1940到1970年之間發行的20多種台灣報紙的影像檔案。不只是掃描成圖檔，也將新聞標題數位化，可以用「關鍵字」搜尋到近200萬新聞資料。

「國立公共資訊圖書館」位於台中，有著獨特的建築外觀設計，是台灣第一座國家級數位公共圖書館，典藏了許多數位化的古籍文獻。除了前面提到的舊版報紙外，還有台灣老照片、日據時期日文書籍、舊時代契約書內容等等。

並且很棒的一點是，前述的台灣50、60年代報紙圖檔、日據時代古籍文獻等資料，都開放線上直接檢索，甚至不需要註冊任何帳號，這也和其他限制館內使用的圖書館數位化資源不同。

報紙雖然不是歷史著作，但從當年報紙上的報導、評論，甚至廣告、娛樂版位，可以一窺當時的社會氛圍，也能探詢出歷史的蛛絲馬跡。

有興趣研究的朋友，只要打開「國立公共資訊圖書館」的「數位典藏服務網」，即可開始舊報紙的搜尋索引。

圖片來源：數位典藏服務網

透過簡易搜索，我們只要輸入「關鍵字」，勾選「舊報紙」，就可以查到1940到1970年之間新聞掃描圖檔上的相關新聞標題。

圖片來源：數位典藏服務網

例如想要研究二二八事件，搜尋「天馬茶房」（二二八事件導火線的私菸案發生地點），可以找到1947年2月28日的幾則新聞報導。

圖片來源：數位典藏服務網

點進某則新聞標題，可以看到新聞標題、新聞刊物、新聞摘要、出刊日期等等資料，而右方則有該頁報紙的掃描圖檔。

圖片來源：數位典藏服務網

點開報紙圖檔，就可以看到當時的新聞版面與內容。

不過根據舊報紙的年代不同，1940年代的報紙掃描圖檔，通常只能清楚看到標題與版面，報紙內文的解析度往往不夠。（補充：1940年代的報紙圖檔若下載網站提供的TIF檔，用Photoshop開啟，則可以很清楚閱讀）

而1960年後的報紙，則往往會有很高的解析度，連內文都可以清晰閱讀。

圖片來源：數位典藏服務網

如果你想了解「某個城鄉」的歷史演變軌跡，讀讀舊報紙也是一個好方法。

像是我輸入「基隆」來搜尋，就可以找到那2、30年間，跟基隆有關的所有相關報導與報紙圖檔。

圖片來源：數位典藏服務網

或者你想研究台灣早年的生活，輸入一些「產品關鍵字」，可以找到這些產品在當年報紙上的各種廣告、新聞。

圖片來源：數位典藏服務網

想要了解特定人物、娛樂的過去歷史，搜尋「電影名稱」，可以找到當年在報紙上刊載的電影時刻表、電影相關報導。

圖片來源：數位典藏服務網

透過「國立公共資訊圖書館」的台灣舊報紙數位典藏，或許可以幫助我們在了解歷史、講解歷史的過程中，提供更多蛛絲馬跡的佐證素材。分享給需要的朋友參考。

有興趣的朋友，還可繼續研究：〈走過台灣桌遊開箱：說400年台灣歷史故事的遊戲玩法〉、〈8萬張百年前水彩畫構築的世界風景相簿，歷史地理教學資料庫〉、〈如何尋找你的城市故事？那些歷史、藝術、文學的台灣地圖工具〉。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航