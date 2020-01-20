精神領袖陳水扁退出政壇，一邊一國行動黨宣布解散、黨齡僅5個月

（中央社）將前總統陳水扁奉為精神領袖的「一邊一國行動黨」今（20）日透過臉書宣布解散，並已成立「善後小組」進行後續政黨解散作業。

一邊一國行動黨在區域立委與不分區政黨票失利，陳水扁12日透過聲明指出，「徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

一邊一國行動黨今天也透過臉書公告，經工作會議法定程序確認通過，已於19日正式作出「解散」決議；停止一切固定資產處分，並停止收受黨費、政治獻金；「任何以黨名義所做的募款、私下串連等動作皆不屬本黨之作為，本黨亦不為其背書。」

一邊一國行動黨說，即日起，已成立「善後小組」進行後續政黨解散作業，所有領薪工作人員即日停止續聘，唯行政會計因需處理2019年暨2020年的會計帳目、監察院政治獻金與支出申報，以及向法院註銷法人登記等作業，因此會中決議將其續聘至所有後續作業處置完畢，黨正式完成解散作業為止。

一邊一國行動黨指出，要向所有支持者致上最高敬意、謝意與歉意；留得青山在，定會秉持相同的精神走下去，未來持續為台灣一起努力打拚。

核心成員為獨派人士，一邊一國為「正名制憲」而成立

一邊一國行動黨於2019年8月18日正式成立，創黨宗旨為「促使台灣成為主權獨立的現代化國家，並申請加入聯合國成為會員國」，主要成員來自908台灣國運動、扁聯會、一邊一國行動聯盟等獨派人士，由前北藝大校長楊其文擔任召集人，前總統陳水扁自詡黨內「澆水園丁」角色。

Photo Credit: 中央社 一邊一國行動黨於2019年8月18日成立，一邊一國召集人楊其文（中）與發言人陳昭姿（右三）等人出席成立大會，表態支持認同兩岸一邊一國的總統候選人。

Photo Credit: 中央社 2019年8月18日，一邊一國行動黨於台大校友會館舉行成立大會，前總統陳水扁以錄影方式表達祝賀。

一邊一國發言人陳昭姿日前接受《關鍵評論網》專訪時表示，一邊一國行動黨要扮演「民進黨的防腐劑和監督員」，主張一邊一國、台灣是主權獨立國家，反對「中華民國台灣」，「『中華民國台灣』就是『中國台灣』」。

一邊一國行動黨主要政見為：

老農津貼提高到1萬元 老人年金提高到6000元 老人住院看護費用由政府補助 檢討一例一休，「週休二日，勞資協商」 堅持推動「台灣國民」身分證 18歲國民，可以行使公民權 司法改革，重大刑案陪審團制，法官有進退場機制 正名制憲，以「台灣」名義加入聯合國 延續廢核四政策，追求實現非核家園 落實轉型正義，去除威權圖騰

2020立委選舉，一邊一國行動黨一共推出了10名區域立委候選人及6位不分區候選人，包括保外就醫的陳水扁，但陳水扁因為曾犯貪污罪且判刑確定，被中選會認定不符資格，不得登記參選。

Photo Credit: 中央社 前總統陳水扁去年接受一邊一國行動黨邀請，簽署同意列一邊一國行動黨的不分區立委參選人。

得票率只有1%，精神領袖、核心成員接連退黨

投票結果，一邊一國行動黨獲得14.3萬的政黨票，得票率1.01%，排在新黨之後，未獲得任何席次與補助款。

Photo Credit: 關鍵評論網

《風傳媒》報導，選後一邊一國的召集人楊其文請辭、陳水扁宣布退出政壇，不少黨內成員也接連退黨。發起人之一郭長豐、發言人陳昭姿於14日宣布追隨陳水扁，紛紛退出一邊一國行動黨。《聯合報》引述郭長豐、陳昭姿聲明如下：

「我們長期參與政治性社團與近期加入一邊一國行動黨，原為追隨與守護最先倡議一邊一國信念之台灣之子陳總統。鑒於台灣人民在本次選舉中做出方向正確的決定，敗選的親統政黨似乎也露出改革的曙光，未來國家的命運應該由年輕世代來帶領與承擔。

基於一邊一國行動黨敗選後，本黨精神領袖陳總統已發出退出政壇之聲明，身為其信念追隨者，我們跟進，退出政黨活動，退出一邊一國行動黨。」

黨齡近5個月，一邊一國終於在今日宣布解散。

而本次選舉未達補助款門檻、日前也傳出面臨解散的統派代表政黨新黨，13日則召開全國委員暨全國黨代表聯席會議，據《中央社》報導，會中決議反對解散新黨，並就此問題去函徵詢黨員意見，必要時召開黨員大會廣泛討論。

新黨表示，新黨堅持和統保台，主張兩岸在一國兩制下和平發展絕不動搖。台灣歷經30年「去中國化」，民進黨搞獨叛國，國民黨拿香跟拜，這次大選就是歷史共業的結果。未來紅綠直球對決，新黨不再做煞車皮，會繼續帶領認同新黨理念的支持者，追求中華民族的統一與復興，矢志不渝。

Photo Credit: 中央社 新黨主席郁慕明1月3日在新黨黨部舉行記者會。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊之瑜