「睡眠呼吸中止」若長至120秒，恐使腦細胞缺氧壞死

文：林雁茹（NOW健康）

陳先生是早餐店老闆，40多歲正值壯年期的他，因長年有打呼的困擾，連帶影響白天精神不佳，甚至有時會出現呼吸中止的情形。為此他看過不少醫師，但透過電燒、雷射等方式均未能解決打呼的問題，直到接受上呼吸道重建手術，兩周後呼吸道已獲得真正暢通，終於能夠安穩睡好覺，不僅白天精神飽滿，整個人甚至看起來更年輕了十多歲。

收治該名病患的弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師，及博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師表示，初步問診時發現陳先生的症狀不一般，隨即為他安排X光檢查，發現他有鼻中膈彎曲，包括軟骨、硬骨和基座骨都移位了，且鼻腔黏膜腫大，連軟顎部分也變得鬆垮沒有彈性。進一步做抽血檢查，同時也做了睡眠檢測，最後確診為阻塞型呼吸病變。

許文龍說明：「打呼不等於呼吸中止」。主要是因為，打呼多半起因於肌肉鬆弛，可能因為太累、喝酒或枕頭姿勢不對，導致氣道扭曲所致。至於呼吸中止，則是在睡眠時呼吸會停止，最多達90秒，若長達至120秒，恐致腦部細胞缺氧壞死。長期腦部氧氣供應不足，身體健康狀況自然亮起紅燈。

鼻腔呼吸道是由鼻中膈和上、中、下共3個鼻甲所構成，許文龍解釋，鼻孔是呼吸道結構中空氣主要進入的通道，當鼻腔呼吸道異常時，進入的空氣量就會減少。再者，空氣進入的第2個關卡是喉嚨，當身體躺下來後軟顎又往下掉，就等於門又關住了。兩個通道都不通暢時，嘴巴就會打開，舌頭自然往後擠，容易堵住氣管通道，長期下來就會造成呼吸中止。

睡眠呼吸中止又可分為中樞型、阻塞型和混合型共三大類型。若確診為阻塞型患者，即代表鼻部和喉嚨的呼吸道有問題，若再合併血氧變化，正常數值為99至100，若低於85時，即為重度缺氧。而陳姓患者血氧數值僅70多，即便一般植物人躺著不能動，血氧也維持在95。唯有透過上呼吸道重建手術，才能真正解決呼吸中止的問題。

現今醫療技術進步，許文龍指出，上呼吸道重建手術運用內視鏡微創治療，將鼻中膈彎曲的硬骨挪正，下鼻甲區域擴大，並擴增左右空間；再將肥大的中鼻甲削減三分之一至二分之一，清除前後2側篩竇內的異物，加強擴充呼吸道的空間。採用高頻無線電波治療儀針對長期過敏或口腔軟顎鬆弛現象，將黏膜和神經的彈性調整得更好，痛感降低、流血減少。再搭配術中特殊的泡棉呼吸管，更有效壓迫止血，提升病患術後的復原舒適度。

術後約有兩至三天的不適期。許文龍提醒，兩周內為復原期，此期間鼻子不能擤、不能吸、不要咳嗽、不提過重的物品，以防血壓飆升，方有助鼻腔內的傷口快速癒合。並建議當發現呼吸中止症狀時，應盡速尋求專業醫師進行評估和分析，才能「對症處理」，以免延誤病情。

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