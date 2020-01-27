《日本鐵路便當學問大》：《黃金傳說》每年票選「日本10大鐵道便當」的固定班底

文：朱尚懌（Sunny）

集所有美味與百年歷史於一盒中

長銷幾十年的經典便當，不可錯過！

你知道嗎？日本現存的鐵道便當種類超過2000種，如果加上歷史曾經出現過或是季節限定的限定款便當（日本人是我看過最會使用限定版招數的民族），種類數量更是不計可數。在這片競爭激烈的便當戰場中，有許多便當卻是一賣幾十年的長銷熱賣款；有些更是本身就代表了一段的鐵道便當史。

講到日本鐵道便當的起源，說法相當分歧，最多人採用的是於1885年7月16日開始——當時東京上野站通車至枥木縣宇都宮站，在月台出現由白木屋旅館所販售，用竹葉包著2顆內餡為醃蘿蔔的飯糰，這就是日本鐵道便當的開端。也因為這樣，每年的7月16日在宇都宮站為鐵道便當紀念日。但是除了宇都宮站為鐵道便當起源，各地還存在許多不同的說法；像西元1884年，當時橫川縣橫川站開通，或是高崎站也都有各自主張是鐵道便當起源的說法。但最能確定的便是日本的鐵道便當已有超過130年的歷史了。

最原始的美味至今仍代代相傳

一旦開始後，鐵道便當便有如野火燎原一般在日本各地熱烈發展了起來。許多熱銷便當從一開始販賣到現在，差異並不大，一路傳承著原始的美味。靜岡元祖鯛魚飯便當，就是一款從明治30年開始販賣的便當。靜岡的伊豆盛產鯛魚，鯛魚更是靜岡人的最愛，所以便用鯛魚鬆來做這款代表靜岡名產的便當。

在廣島，代表便當自然就是宮島站的穴子飯便當了。這款從明治34年開始販售，到目前為止也是天天完售的超知名便當。

講到代表各地名產的長銷便當，怎可能忘記北海道的森站烏賊便當。這款雖然沒有上述幾款動輒破百年的歷史，但是一賣就賣了近80年；樸實木盒內盛著2隻肚子裡裝著炊飯的烏賊，年年都在各項鐵道便當競賽中名列前茅，堪稱鐵道便當界的超級巨星。

與國寶叫賣員的美麗邂逅

除了本身一賣數十年的這些便當，也出現不少復刻版便當。最出名的就是當初在橫川站開始販賣的峠の釜めし，後來因為這一站運量不足夠，這種便當消失了許多年。但是它的美味一直留在回憶之中，後來便出現了復刻版，完全仿照當年橫川站的原始版本。只是販賣地點從橫川站增加到輕井澤，以及路邊的休息站皆有販售，在東京車站更是常駐便當；讓這復刻版便當一復刻後便繼續賣了60年。

除了鐵道便當本身具有歷史，有位月台上賣便當的老爺爺本身也是一段鐵道便當史。這位菖浦爺爺，從年輕時便在人吉站的月台販賣便當；從昭和賣到令和，小夥子賣成老爺爺。許多鐵道迷都會先查好爺爺販賣便當的時間，特地搭乘SL蒸汽火車到人吉站，聽著菖浦爺爺的叫賣聲，再買個歷史悠久的人吉站栗子便當，彷彿時間瞬間倒流50年。這也許就是鐵道便當讓人著迷的原因之一啊。

山頂的釜便當（外觀）｜Photo Credit: 四塊玉文創

關東：山頂的釜便當（峠の釜めし）

日本鍋飯鐵道便當始祖

講起這個便當，日本電視節目《黃金傳說》的忠實觀眾一定很熟悉。因為它可是《黃金傳說》每年票選「日本10大鐵道便當」的固定班底啊！能夠連續10年都不被眾人遺忘，相當不簡單。

這便當本身歷史很悠久，大約從1950年開始在橫川販售，後來賣太好，很多人想吃；但是橫川又是個小站，光是要到達這邊，就已經花掉許多時間，是個很不容易買到的便當。於是老闆聽到了大家的心聲，增加許多販售點，不管是在開車往輕井澤的路上，或是輕井澤站都可以買得到這個明星便當。

這是有史以來日本第一個用鍋飯形式的鐵道便當，且外觀使用益子燒陶，相當有質感。而且小陶鍋還具備保溫的功能，所以吃的時候還帶點微溫，剛好是方便入口的溫度呢！裡面每一樣配菜都在水準之上，連飯都相當美味，難怪可以一賣55年還如此暢銷。

便當小檔案 發售店家：荻野屋 主要發售站：輕井澤站 價格：¥1000

便當食材 香菇：香氣充足，也讓便當增加不同風味。 鵪鶉蛋：陶鍋便當的標準配備。 竹筍：非常脆口好吃。 栗子：口感很不錯。調味也很恰當。 杏桃：沒想到杏桃也可以當作便當菜，不錯吃喔！ 雞肉：調味精緻，讓人難忘。

相關書摘 ▶《日本鐵路便當學問大》：漁夫在海上充飢的食物，意外成為經典美味的便當

書籍介紹

本文摘錄自《日本鐵路便當學問大：便當裡的故事》，四塊玉文創出版

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作者：朱尚懌（Sunny）

攝影：熊明德（大麥可）

從日本黑毛和牛、黑豚、古代漁民料理的深川鰻魚，

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便當不僅好吃，連便當盒都有精美的設計巧思，無論是新幹線便當、登山巴士紀念便當、富士山便當、超人氣達摩便當，或是為了緬懷重要歷史人物而設計，許多有紀念價值的便當設計值得珍藏，成為旅行中有著美好回憶的紀念品。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航