《日本鐵路便當學問大》：漁夫在海上充飢的食物，意外成為經典美味的便當

文：朱尚懌（Sunny）

鮮魚甜蝦盡在便當裡

鹹酸甜甜的醃漬美味，誠意推薦！

一提到代表日本的飲食文化，腦海中應該馬上想到壽司吧？但是你知道嗎？壽司並不是日本人發明的喔，壽司的起源最早出現在中國。漢朝末年時，當時的商人就為了長途旅行而把飯和其他食物放在一起，方便旅行時帶著吃；為了長時間保存，就使用了醃漬的手法，而這樣飯加上醃漬過的海鮮就是壽司最原始的由來。

壽司則是約在西元700年才出現在日本的歷史上。壽司Sushi在日文其實是酸的意思，所以壽司這詞的意思就是利用醋、糖等調味料醃漬過的海鮮或肉品，再與白飯結合在一起的食物。日本是個島國，海鮮種類相當的豐富，所以壽司便在日本發揚光大，變成日本的代表性美食。

便當的概念本就是方便攜帶食用，且需要於室溫存放較久的時間，所以方便室溫保存的壽司自然也成為日本鐵道便當的一大分類。

看似平凡卻無比美味的海鮮便當

此類便當最出名的應該是富山的鱒魚便當。相傳這便當是因為以前漁夫要出海捕魚，海上沒食物吃，就把鱒魚跟白飯包在一起帶在身上，等到工作累了再吃。某天天氣很熱，魚肉發酵和飯產生一種自然的黏稠感，一口吃下發現意料外的美味，便造就了這經典美味的鱒魚便當。

富山的鱒魚便當已經好幾次得到日本鐵道便當比賽的冠軍，乍看之下非常單調，就是薄薄一層的醃鱒魚片鋪在白飯上面，然後用葉子包起來壓得緊緊的。有趣的是這壽司便當不但附上筷子，還會附一把小刀片，原來是讓人像切蛋糕一樣的方式來吃用這一個便當。雖然整個便當就只有醃鱒魚和白飯，但是吃過這個便當就會懂為何它是鐵道便當的常勝軍；微酸發酵的白飯搭配微鹹的鱒魚，飯粒自然呈現的黏稠感，入口後轉化成極致單純卻無比的美味。不過這便當還有一個小祕密，購買時可以看一下賞味期限，製作完成後的隔一日才是最美味的品嘗時機喔！

醃漬海鮮便當當然不只限於魚肉，像在東北和北陸地方也很精采。福井地方就利用名產越前蟹來做蟹肉押壽司便當；而東北和北海道也有不少醃鮭魚以及鮭魚卵的便當，或是利用各式醃漬海鮮的組合壽司便當。

台灣不易吃到的押壽司，一定要試試！

在醃漬便當之中，想特別為各位介紹押壽司便當。像奈良的柿葉壽司，用柿葉將押壽司一個一個包起來，讓押壽司在入口時多增添了淡淡的柿葉清香。另外在大阪站有一款醃漬秋刀魚押壽司便當，白昆布和油脂濃厚的秋刀魚搭配相當清爽，是一款很適合夏日的便當。押壽司需要掌握海鮮和米飯發酵的時間，台灣因為天氣炎熱以及師傅的經驗等關係，反而較不容易吃到這類型壽司；所以如果在日本車站看到以上幾款押壽司便當可千萬別錯過喔！

鱒魚押壽司便當｜Photo Credit: 四塊玉文創

鱒魚押壽司便當（富山ますのすし）

一入口就被迷倒的簡樸之味

這款鱒魚壽司便當是我一腳踏入鐵道便當的起點，之前曾在電視上看過日本10大鐵道便當的節目，這款不起眼的押壽司便當竟然名列第一，從此就對這便當留下深刻印象。好幾年之後在前往輕井澤的休息站時，一眼就認出了這個便當，豪不遲疑地拿了就走，當晚懷抱著期待之情來品嘗這讓人疑惑魅力到底何在的便當。

一入口，懂了。

這外表樸實而單調，沒有其他配菜和配色，僅用竹葉包著薄薄一層橘紅色的漬鱒魚押壽司便當，鱒魚的鮮甜與鹹味搭配下面微微發酵出酸味的富山米，交融出一種深厚而簡樸的美味，不需要任何的搭配，體現最簡單就是最大的美味。難怪這便當能一賣超過百年，不但是知名鐵道便當，還是富山最佳伴手禮。相信我，一口吃下你就能明白原因。

便當小檔案 發售店家：鱒壽司本舖源 主要發售站：富山站 價格：¥1500

便當食材 醃漬鱒魚：便當中唯一的菜色。 白飯：下面是約1公分高的白飯。

相關書摘 ▶《日本鐵路便當學問大》：《黃金傳說》每年票選「日本10大鐵道便當」的固定班底

書籍介紹

本文摘錄自《日本鐵路便當學問大：便當裡的故事》，四塊玉文創出版

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作者：朱尚懌（Sunny）

攝影：熊明德（大麥可）

從日本黑毛和牛、黑豚、古代漁民料理的深川鰻魚，

盛岡「尚青」的鮭魚、福井螃蟹，

到知名章魚壺飯、鯛魚、超人氣達摩便當……

各種高級食材、特色料理無須遍尋餐廳，

一個便當裡就能吃到！

跟著資深旅行家標準美食控Sunny，品嘗80種美味又具特色的鐵道便當，走一趟最有「味道」的日本之旅！

書中收錄了日本鐵道便當多彩多姿的樣貌，從每站特有的名產便當，各種知名品種的和牛、海鮮都有。還有別處吃不到的區域限定便當、最經典的壽司便當與仿景便當，都讓人大開眼界。

便當不僅好吃，連便當盒都有精美的設計巧思，無論是新幹線便當、登山巴士紀念便當、富士山便當、超人氣達摩便當，或是為了緬懷重要歷史人物而設計，許多有紀念價值的便當設計值得珍藏，成為旅行中有著美好回憶的紀念品。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航