曾不滿佔旺影響生計，這位父親在721後「由藍轉黃」

今日（編按︰1月19日）中環遮打花園集會，以國際戰線為主題，主辦者申請遊行，警方只批准集會。氣氛有一點緊張，但仍有少數家長，帶兒童出席。

L先生帶着8歲的女兒出席，旁邊的女士，面有難色。我試探問她：「會不會妳不太想出席？」她斯文地點點頭。原來，L先生早前曾帶女兒出席遊行，兩父女於維多利亞公園嘗過催淚彈。

L先生記得，那一次，他帶着女兒，從維園跑到灣仔，在修頓球場又吃催淚彈，於是走到附近一間薄餅店暫避。8歲的女兒提起那一次經驗，精靈的說：「不太驚，爸爸和我在一起。」回到家，被另一半知道他帶女兒的驚險遭遇，甚擔心，於是今次跟隨出來，希望多一個人互相照應。

太太不太熱衷上街，只希望一家平安，夫妻之間常有爭拗。她指着旁邊的L先生解釋：「我自認是『中立』，但這個時勢，他認為，沒有中立可言，中立就是幫另一邊」。但原來L先生以往不只是中立，更是一位藍絲。

捱出頭開公司，生意受佔旺影響大跌

事緣L先生讀書不多，14歲就出來做窗簾學徒，18歲覺得要進修一下，所以讀了毅進課程（他自嘲也是「毅進仔」），艱苦工作，至26歲終於捱出頭，在旺角樓上開了一間窗簾公司，做他的小老闆。

「那時怎會留意時事，怎會關心社會？我簡直是工作狂，一天工作十幾小時，一周工作七天，才可以由最初跟別人夾份做生意，到後來獨資經營。」

旺角的窗簾公司都是服務有錢客人，請得起設計師的上流富有階級才會光顧，基層都回內地買窗簾了，L先生笑說：「連梁美芬都是我的客人，找我做窗簾。」可是，經營了十年的生意，因為2014雨傘運動佔領旺角而大受影響。

佔旺的地點就在他公司樓下：「整整一個月有多，我的生意額大跌了五成。」

L先生解釋，有錢客人不敢來旺角，設計師都帶客人過海到灣仔睇窗簾，佔領區沒法子開車進來，貨進不來，又交不了貨，還要賠訂金給客人。一個月本來生意額達幾十萬，佔領期間只剩下十餘萬，還要交租。他記得，樓下裝修工程的街鋪，短時間執了七間，以往一年也沒有三間倒閉。

Photo Credit: Bobby Yip / Reuters / 達志影像

窮途末路，L先生眼看自己生意快要倒閉，一度落街找旺角佔領區的人理論：「求吓你地啦，不要佔死一條街，不如佔另一條街再回來？你們若不走，我真是要跳樓了。」他回憶以前自己是如何去找佔旺人士「算賬」，他還去搬走佔領區的路障，跟佔領區的人推撞，手部也曾弄斷骨。

「那時候，我真是覺得你這班人出來佔街，坐在馬路幹甚麼？一定因為收了錢。又會覺得佔領者被打，是活該！你爭取你想要的理念，但你別影響我嘛！」這種話活脫如今日藍絲對抗爭者的看法。

兩年之後2016魚蛋革命又在旺角發生，生意一蹶不振，蝕了幾十萬，他終於把心一橫把十年心血的店關掉。

721後完全改變

被逼離開了窗簾業，他轉職和娛樂及博彩相關的工作，慢慢吸收其他資訊，他不諱言，直至生計不受社會運動的影響，他才開始對其他資訊「聽得入耳」。

反修例事件爆發後，L先生也覺得這條例不妥，但未熱心參與，直至7月21日看電視得悉元朗白衣人襲擊市民，而警察反應遲緩，他就完全改變過來。

「那一晚簡直恐怖！警察怎可以與黑幫勾結呢？原來只要你和他政見不同，找古惑仔出來整你，警察可以不出聲，還跟他拍晒膊頭？我在香港土生土長，40年未見過這種事，我不能接受呀！」半年前發生的事，今日再回憶仍有義憤，他說，當天自己憤怒得在家中大力關門發洩。

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

他亦透露，原來生意失敗那陣子，連婚姻也賠上了。第一任太太是內地人，在他生意低潮時，剛好拿到香港身份證，離開了他，幾經轉折，女兒才回到父親身邊。現任太太則是這兩年再結識的小學老師，談吐斯文有禮，女兒也喜歡她。

沒想過，因為一場修例運動，這一段來得不易的夫婦關係又出現挑戰。L先生也努力嘗試：「太太是教徒，我跟她上教會，她陪我出來遊行，互相遷就一下。」

L先生性格衝動，有正義感，女兒性格也活潑。L先生說，每逢合法的遊行，例如民陣籌辦的，他一定帶女兒參加，沒拿到不反對通知書的則較少參與。本來他不會告訴太太他去了遊行，但感受到現在出來有被捕風險，唯有硬着頭皮告訴身邊人：「以免有一天我忽然不見了人，她不知道去那裡找。」

帶着女兒同行，L先生坦言多一份責任，但又察覺到因為女兒在，警察都不太敢做甚麼，他帶點歉意說：「每次警察拘捕，一直拉一直拉，拉到我旁邊，看到我帶着女兒就沒有向我埋手。」

有時看到警員行為過火，火爆的他忍不住跟警察理論，反而女兒愛父深切，看到父親差點要跟警察衝突，女兒就會抱着父親勸說：「爸爸唔好出聲，唔好講嘢。」火爆爸爸就收歛起來，為了女兒福祉，忍一忍。

脫離藍絲舊朋友圈，無法不支持年輕人

現在對着一大堆藍絲朋友，L先生說，那些朋友反而像以前的自己，會說：「打死那些年輕人啦！」他反而會跟這批舊朋友割席，「我脫離了這批舊友，幸好舊友之中有少量黃絲，他們還會去救被困理大的年輕人，大家就啱傾。」他透露，有舊友叫他去撐警活動，他不會去。

他住在太子警署附近，經常忍不住到樓下：「看到年輕人被欺負，多麼想做點甚麼，看哨幫下眼也好。」但他說，最初走得比較前，後來看到警察濫補，自己也退縮了一點，「連鬧吓警察都會被捕，我都不多口了，最多幫手搬一下物資。」

這天，集會開始一個多小時後，有警員在萬計市民聚集的情況下，要求立即中止集會，憤怒的示威者追打警察，釀成警察衝出中環街道開催淚彈，彈頭射到遮打花園一帶。

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L先生後來跟我以短訊聯絡，他告訴我，一家人與催淚彈超近距離，其中一粒在女兒附近不夠兩米位置爆開，幸好有義務救護協助他們離開現場：「太太十分膽心，把自己的口罩都除下來給女兒戴。」

回想從前，L先生形容：「以前我會認為，阻人搵食猶如殺人父母。那個時候，就算我理解雨傘運動佔領者的訴求，也做不到支持。直到現在從事的職業沒有那麼受影響，才可以睜開眼看清楚事物，這一次，我沒法不支持這班年輕人。」

「今次運動裡，被補的人那麼多，他們付出大好前途，我只是參加合法集會，付出這麼少，怎能不做？我希望支持下去，為被捕的人討回公道。特別是獨立調查委員會，如此基本的事，政府也不肯做，我們的氣怎麼能下？」

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