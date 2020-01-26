《在世界的盡頭找到我》小說選摘：莫名其妙中，我伸手碰他搭在我肩上的手

文：安德列．艾席蒙（André Aciman）

華彩樂段

Cadenza

「你臉紅了。」他說。

「才沒有。」

桌子對面的他一臉想笑的模樣，不信我的說法。「你確定？」

我思考片刻，投降。「我猜是有吧？」

我還年輕，討厭被人一眼看透，尤其是對方年紀將近我兩倍、彼此尷尬無言的時刻，但我年齡也不小了，能以臉紅宣讀難言之隱是求之不得的事。接著，我看著他。

「你也臉紅了。」我說。

「我知道。」

在兩小時之前，我在右岸的聖U教堂聽一場室內音樂會，中場時認識他。那天是十一月初某星期日，不冷不熱，典型秋夜多雲的天氣，太陽太早下山，預言著漫長冬季將至。坐在教堂裡的聽眾多數戴手套，有人不脫外套。然而，儘管天寒料峭，進教堂後有一股安適感，聽眾靜靜走進座位，明顯期待音樂洗禮。這是我頭一次進這教堂，我挑最後一排的位子，以防萬一演奏不合我胃口，我想在不干擾現場的情況下開溜。

演出的樂團是弗洛里恩四重奏，今天可能是告別演奏會，我帶著好奇心前來欣賞。這樂團最年輕的樂手極可能年近八旬了。他們常在這教堂演出，但我只聽過這樂團稀有的絕版唱片，只聽過網路流傳的少數幾場演奏會，聽現場還是第一次。他們剛演奏完海頓四重曲，中場之後即將詮釋貝多芬升C小調。那天，教堂裡的聽眾至多四十人，與眾不同的我來得晚，在門口小桌向修女買入場券，而其他人幾乎全郵購取票，手持大張門票進場。在門口，有一位駝背老修女請大家將摺起來的入場券打開，她拿著綠色舊鋼筆，認真記錄每人的全名。她至少八十歲了，同一項任務想必已做過不知多少年，筆大概是用同一枝，手大概同樣抖，字跡也大概同樣古意盎然。入場券印有一組小條碼號碼，或許是想對新信徒傳達教堂與時俱進的印象，但門口的老修女難以抄寫號碼並蓋章。驗票手續牛步，不見觀眾發怨言，只見仍等著進場的幾人微笑表示寬容。

中場期間，我在門口排隊等著喝熱蘋果酒。剛才那位修女現在拿著湯勺，舀酒時幾乎提不動，一絲不苟地舀進塑膠杯。大桶子旁的布告欄貼著一張紙告示，盼來賓捐款一歐元，大家的善款遠超過這數字。我向來不特別喜歡喝熱蘋果酒，但大家似乎躍躍欲試，我只好跟著排隊。輪到我時，我在她的碗裡放下五歐元鈔票，她感謝連連。老修女的頭腦很靈光，看得出我是新客人，問我喜不喜歡剛才的海頓。我興沖沖說，喜歡。

他排在我前面。我付完錢，他轉身劈頭就問：「年紀輕輕，怎麼會對弗洛里恩四重奏感興趣？他們年齡一大把了。」他或許自覺問得太唐突，隨即轉口說：「第二小提琴手──少說也有八十歲了。其他人也年輕不到哪裡去。」

他身材高瘦，儀容優雅，灰白的頭髮末端觸及領子。他穿藍色休閒西裝。

「我一直對他們的大提琴手感興趣，聽說他們年底巡迴完可能解散，我如果再不來，以後恐怕沒機會聽現場，所以就來了。」

「你這年紀的人，難不成沒更精采的節目嗎？」

「我這年紀的人？」我反問，語調驚訝，帶有心靈被刺傷時的反諷。

一陣尷尬的沉默籠罩下來。他聳聳肩，可能以無言代替道歉，作勢想轉身，想走向有兩道門的區域。那裡有人正在抽菸，有人在閒聊，伸伸腿。「進教堂坐，腳總會挨凍。」他說著轉身走向門。這是順口拋出來的結尾語。

我心想，我的語氣該不會太瞧不起人吧？連忙問：「你是弗洛里恩迷嗎？」

「不盡然。我甚至不是室內音樂迷。不過我對他們相當熟悉，因為我父親熱愛古典樂，曾贊助他們在這教堂舉辦的演奏會，現在換我贊助他們，只不過老實說，我比較喜歡爵士樂。我來這裡，是因為我童年常在星期天晚上跟著父親來，現在每隔幾星期還是過來坐一坐，聽聽音樂，也許能想像一下父子同坐的滋味──不過我相信，憑這理由前來聽音樂，未免顯得幼稚。」

父親彈什麼樂器，我問。

鋼琴。

「我父親在家從不彈琴。不過在週末，如果去鄉下別墅，深夜他會去別墅角落彈鋼琴，我在樓上的臥房裡聽得見，感覺這琴手像是流浪兒，彈得鬼鬼祟祟，一聽見樓板被踩出吱嘎聲，馬上歇手。他從不提自己彈琴的事，我母親也沒提過。隔天早上，懂事的我會說，昨晚又夢到鋼琴鍵盤自己動起來了。我認為，他但願能一直當職業鋼琴師，而我相信他也但願我長大能愛古典樂。以他的個性，他鮮少強迫別人認同他的見解，更不會沒事和陌生人搭訕──和兒子的作風完全不同，相信你留意到了。」這時他嘿嘿一笑。「星期天教堂有演奏會，他處事太老練，不找我一起去聽，大概也想索性自己一個去。不過我母親不願他晚上隻身外出，所以叫我跟著去，最後成慣例了。音樂會後，他會買糕餅給我吃。我們倆會在附近坐一下。等我大一點，演奏會之後，他會帶我去吃晚餐。不過，他絕口不提自己彈鋼琴維生的過去，我也不問，因為我當年根本不把這事放在心上。星期天晚上通常是死到臨頭拚作業的時刻，結果陪他聽音樂會，我只好熬夜。不過我很高興陪他去，自己喜不喜歡音樂倒是其次。現在，你看得出來，我仍然照著老習慣來聽。我囉嗦太久了，對吧？」

「你彈不彈鋼琴？」我問，好讓他知道我不介意他多談談。

「不太彈。我追隨父親的腳步。他是律師，我祖父是律師，我也成為律師。父親和我都不想當律師，結果卻……人生啊！」他悵然微笑一陣。這是他第二度微笑後聳聳肩。他的微笑來得突然，笑容寬闊而深得人心，令我措手不及，但提到「人生」，他語帶反諷，言談裡的歡樂味淡薄。「你呢？彈什麼樂器？」他忽然轉向我問。我不希望談話就此結束，意想不到的是發現他也有同感。

「鋼琴。」我回答。

「職業或業餘？」

「職業吧，希望是。」

他似乎沉思片刻。

「不要放棄，年輕人，別放棄。」

說著，他伸出一手，搭在我肩膀上，態度賢明，略帶傲慢意味。莫名其妙中，我伸手碰他搭在我肩上的手。由於動作如此自然而然，我看著他，兩人相視微笑了，原本他可能早已放下的手因而多停留了幾秒。他轉頭，卻又再看我一眼，令我倏然產生一股衝動，想撲向他，雙手環抱他的上腰部，伸進他外套抱。想必他也有同感，因為在緊接而來的有點僵的靜默中，他繼續盯著我，我也以眼神回敬，絲毫不退縮，直到我忽然意識到，該不會是我會錯意了吧？我這才開始轉移視線。我喜歡他眼神仍逗留在我臉上，令我覺得我外形俊逸有人要，令我想強留那份柔緩撫慰的感覺，也不願從那份感覺裡逃走，只想埋頭鑽進他胸膛。我喜歡他眼神裡那份信諾，那份全然親切無欺的神態。

但隨後，也許是匆忙想為兩人的微笑找台階下，他說：「你來這裡是為了聽音樂，我來這裡是為了我父親。他死了將近三十年了，這裡卻絲毫沒變。」他嘿嘿一笑。「同樣的蘋果酒，同樣的臭味，同幾個老修女，同樣是沉悶的十一月夜晚。你喜歡十一月嗎？」

「有時候喜歡，看情況。」

「我也是。我甚至不喜歡上教堂，只不過，或許我喜歡在這樣的夜晚上教堂……結果嘛，我就來了。」他最後改以法文說。我能意識到，他的話題枯竭了，正在窮找話講。接著，無言了。隨後，他又微笑，笑得熱情、迷人，揉合智慧、反諷以及若有似無的感傷，令我想到，這位溫柔紳士可能不快樂，內心沒有一絲輕盈。

四重奏回台上各就各位，貝多芬即將登場，這時他問我坐哪裡。我不了解他這話的用意何在，只指一指最後一排角落的位子，上面有我的背包和外套。

「選位子很明智嘛。」他了解我心意。「你可別溜走。」他接著說。我認為，他意在請我再給樂團一個機會，不要太早打退堂鼓，但我聽完海頓已改變主意，不再有提前走的盤算。然而，為了澄清他的用意，我直言：「你要我等你嗎？」我很可能用錯語氣了，聽起來像在問老人需不需要我開著門，好讓吃力拿著助行器的他通過。所以我再補一句：「我會在外面等你。」

書籍介紹

本文摘錄自《在世界的盡頭找到我》，麥田出版

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作者：安德列．艾席蒙（André Aciman）

譯者：宋瑛堂

全球萬千讀者等待十二年

《以你的名字呼喚我》續集

無論我在哪裡，無論過了多少年，

請你務必追尋我、找到我。

美國同志文學最高榮譽「浪達文學獎」《以你的名字呼喚我》感動續集

延續《愛的變奏曲》，叩問多樣的愛情，跨越世代、年齡、性別的嶄新之作

內容簡介

我知道不是光陰虧待了我們，終究錯的可能只是人生。

愛情的實踐，是對光陰最大膽的辯證。

在那個夏日之後，又過了二十年，艾里歐、奧利佛、薩謬爾的人生都有了劇烈的變化。

恢復單身的薩謬爾，已經放棄追尋愛情。直到某天在火車上，熱情奔放的米蘭達讓他感受愛情翩然降臨。她直言不諱的表白，打破薩謬爾內心年齡的枷鎖。終於，他決定勇敢拋開束縛，義無反顧再愛一回……

艾里歐與奧利佛分別之後，誰都無法真正觸動他內心的情感。唯有偶遇的成熟男子米榭爾，他的體貼與關懷讓艾里歐敞開心扉。米榭爾手中那份神祕的樂譜，原來也是另一段被光陰耽誤的動人愛情，被無情戰火阻絕的小提琴手與鋼琴家浪漫愛戀，令艾里歐想起十七歲那年的記憶……

結了婚的奧利佛，有著穩定的家庭關係。但是，他始終沒有忘記那年夏天，海邊屋子發生的事。他終於決定改變生活，回到那棟屋子，回到艾里歐面前，坦率面對經過二十年之後，兩人尚未了結的感情……

本書特色

延續《以你的名字呼喚我》的溫柔筆調，對話更深深沁入人心

經過二十年後的人物變化與生命轉折是本書最吸引人之處，作者運用三位主角的觀點轉換巧妙地連結了三人看自不相關的故事，是青春年少的愛情不斷變奏的精采呈現

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航