《7歲開始打造法律素養》：爸爸媽媽可以幫我「存」壓歲錢嗎？

文：劉傑瑞、秋分

壓歲錢，爸爸媽媽幫你存起來

大人動用需要經過孩子同意

孩子收到金錢餽贈的機會除了過年過節之外，隨著年齡的增長，領取獎學金的機會也不少。

在明白了金錢的用途之後，小孩也開始會斤斤計較，到底拿到手的紅包和獎學金是誰的？該不該全部上繳給家長？還是可以部分留作自己的零用錢呢？

學期終於接近尾聲，在緊繃的考試過後，就要準備放假了。在正式放假之前，我們家還有個好消息！那就是，姊姊獲得了獎學金。經過一學期的努力，終於在休業式時領取了學業成績優良的獎學金，伴隨著全校同學的掌聲，開心的臉上洋溢著笑容，姊姊心裡更覺得整學期的辛苦都得到了回報。

一回到家，便開心地分享著。「媽媽，這是學校發的獎學金」姊姊拿著紅包對媽媽說。「哇！竟然有獎學金，太好了吧！」媽媽看了一眼紅包袋裡的金額，數字不大，決定讓姊姊自行處理，於是便跟姊姊說：「你自己收好，下次去逛街看到想買的東西，就可以自己買。」

一般來說，在我們家千元以內的獎學金，都會讓孩子們自己留存。孩子們可以選擇要留現金在身邊以備不時花用，或是要存進自己的帳戶裡。存錢並不麻煩，不必特別跑一趟銀行或郵局，因為現在許多ATM機器有存提款功能，小朋友自己去機器操作存款很方便。我們家姊姊有時候也會選擇儲值進自己的悠遊卡裡，不僅不必擔心現金在身上有遺失的風險，也可以讓悠遊卡裡金額滿滿，方便搭車，加上現在許多店家都提供悠遊卡付費服務，在外面吃東西也很方便，更可以到便利商店買點心。

不過，這次姊姊自己盤算著怎麼使用這筆錢時，也和媽媽分享了同學的故事。「我同學說她的紅包都要交給媽媽，她媽媽說會幫她存起來，以後就可以繳學費，可是我們覺得她媽媽根本就把錢花掉了，幸好妳都會讓我自己留一點。」姊姊慶幸的說。

相信大家小時候也有這樣的經驗，甚至，現在對家中孩子收到額外餽贈的金錢，就是這樣處理的。大部分的家長可能覺得孩子不懂得運用，可能會產生不必要的消費，或是覺得孩子還小，沒有金錢觀念，這麼多錢在小孩身上，其實也不安全等等。聽到姊姊這樣分享同學的故事，我們藉著機會和孩子分享。畢竟有些較大筆的意外收入，我們也是會幫孩子保管的。

媽媽說：「我都很誠實的告訴你這些錢的用途是什麼，例如：過年的紅包比較多，你們就可以留著零頭當零用錢，其它要拿來繳學費、買你們的鞋子、衣服、褲子，也是都花在你們身上，並不是我和爸爸私自花用。」

姊姊更確信了爸爸媽媽不會將她得到的金錢挪做他用，似乎更加放心，開始思考最需要的花費。姊姊自己嘀咕了一陣子後說：「我知道。媽媽，我覺得運動鞋又太緊了，可能要找時間再去買鞋了。」姊姊說。

孩子理解金錢的重要與價值，以及運用方法，才是最重要的。及早讓孩子養成正確的金錢觀念，是一生受用的喔！不過，當然，爸爸媽媽還是有幫忙孩子管理金錢的權利。

雖然是小孩，動用還是需要本人同意

現在孩子們的活動很多，平常小朋友們可以透過參加徵文比賽、畫畫比賽或是在學校成績優良領到獎學金。農曆新年時更可以從爺爺、奶奶、叔叔、舅舅、阿姨、姑姑手上領到紅包。這時候不少爸爸媽媽可能會把孩子的紅包收走，說：「我幫你存起來。」孩子好像也說不過爸爸媽媽，即使心裡有點過意不去，也只好把錢雙手奉上交給家長，相信自己的錢會被存起來！

不過，到底小朋友領到的獎學金或收到的紅包，是屬於誰的錢呢？爸爸媽媽又可不可以幫小孩存起來呢？

我們之前有提過民法第七十七條「限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限」規定。而小朋友透過參加各式比賽或是過年期間所領到的獎學金或紅包，都屬於第七十七條但書所允許小朋友自己決定的範圍，所以小朋友領到的獎學金或紅包錢，當然是屬於自己的。

不過，民法第一千零八十四條第二項規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」，所以爸爸媽媽基於保護及教養小孩的目的，是可以幫忙管理小朋友領到的獎學金或紅包錢，但是在沒有獲得小孩同意之前，爸爸媽媽是不能夠擅自把這些錢花掉的。

所以，爸爸媽媽可以幫孩子把錢存起來，但是在沒有經過孩子同意前，是不能擅自花用的。除了可以跟孩子說明，法律層面上家長可以幫忙管理金錢，但是也建議爸爸媽媽，帶著孩子去開戶，讓孩子早日擁有金錢觀念，討論想買的東西需要花掉多少錢，還剩下多少錢，一次兩次，孩子便能學會運用金錢，學會珍惜。

從小就該了解的法律觀念

金錢的保管民法第1084條第2項規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務。」基於這條法律，在保護與教養的權利與義務下，爸爸媽媽是可以 幫忙管理小朋友的金錢，不過，若要花用，還是需要經過小朋友的同意，才符合這個條文的精神。

爸爸媽媽可以怎麼做……

爸爸媽媽答應小孩要幫他們把紅包或獎學金存起來的時候，千萬不可以食言而肥，甚至最後自己花掉。可以和孩子一起討論金錢的 使用方式，也可以給小朋友們自行管理金錢的機會，甚至一起練習記帳，明白記下金錢的流向，透過這樣的方式能讓他們了解賺錢的不易，珍惜所屬物品。也很建議帶著孩子去郵局或銀行開戶，有戶頭的好處是領與存都能清清楚楚地被記錄下來，可以很清楚地知道現在有多少錢，若孩子想動用，可以衡量花費有多少，也算是很基本的收支平衡觀念。

給是學生的你

壓歲錢或獎學金雖然交給爸爸媽媽保管，還是可以規畫一下如何運用的，不如把你想怎麼運用這些錢的想法寫下來，再和爸爸媽媽討論。

相關書摘 ▶《7歲開始打造法律素養》：和尚化緣是真是假？關於詐騙你該知道的事

書籍介紹

本文摘錄自《7歲開始打造法律素養：父母與老師都需要的法律教養書》，四塊玉文創出版

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作者：劉傑瑞、秋分

本書特色

律師爸爸執筆，讓法律即便是小學生都能懂。

為了讓自己的孩子能夠理解，作者用最淺白的日常故事帶入，範圍包括：校園霸凌、身體自主的意識、金錢使用的正確觀念等等，也帶入些大孩子也能參與討論的時事議題，例如：詐騙、恐龍法官、同婚等等。在故事中，帶著孩子認識法律，理解法律其實並不遙遠，而是就在於日常生活中。



親子素養領域，正缺法律素養。

關於親子教養類的書籍，有美學培養、有體能建議，更多的是如何讓孩子更聰明、身體更健康的照顧方法，但重要的法律素養，卻一直缺席。法律觀念的培養，求學階段是黃金時期，擁有正確的法律概念，更能保護自己。



教育圈早已廣為流傳，老師們的絕佳教材。

作者成立的「寫給小學生法律故事」粉絲團，受到教育圈的歡迎，中小學老師們不時詢問，能否獲得授權，當作課堂教材，或是成為上課的討論題綱。除了是家長必看，更是老師們上課的最佳輔助教材。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航