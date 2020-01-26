《7歲開始打造法律素養》：和尚化緣是真是假？關於詐騙你該知道的事

文：劉傑瑞、秋分

路邊化緣的和尚是真是假？

關於詐騙你該知道的事

難得優閒的週末，我們決定輕鬆一點，全家出門逛逛知名老街，簡單的買東西吃東西，悠哉地度過一天就好。當我們在老街上穿梭，姊姊突然拉住媽媽說：「媽媽，妳看那個人，穿著和尚的衣服站在那邊，他在做什麼？」媽媽仔細看了對方的衣著打扮說：「他可能是個和尚在化緣，但是穿著並不是正派僧侶該有的樣子，也有可能是普通人穿著袈裟在乞討。」因為媽媽也無法確認對方的身分，於是語帶保留的說著。

這時，一旁的胖胖露出困惑的臉：「為什麼有人會假裝自己是和尚？」爸爸接著說：「因為假裝成和尚比較容易讓有宗教信仰的人捐錢。」本來以為胖胖會繼續和我對話，沒想到姊姊反應有點大，盯著遠方的那個和尚說：「那不就是騙人嗎？而且還騙錢！」

但若是假扮的和尚，是不是就是騙錢了呢？把別人的錢騙走，是不是就是詐欺罪？別以為這項罪名在孩子們的生活中太過遙遠，不就逛個街就遇到了疑似詐騙的狀況了嗎？究竟法律上認定的詐欺罪，是如何呢？

詐騙要付出的代價

刑法第三百三十九條第一、二項規定「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」、「以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同」。所以，成立詐欺罪除了這個人一開始心裡就是想要騙到你的錢或有價值的東西之外，最重要的是他要有「施行詐術而讓你受騙的行為」。

什麼是施行詐術的行為，例如：「詐騙集團打電話說你銀行帳戶已經被檢察官監管，要你把錢馬上轉到法院帳戶」、「在街上拿著賑災愛心募款的箱子讓你捐錢，但捐出來的錢卻是自己用掉」、「騙爸爸媽媽學校要繳班費或是社團費用，結果卻把錢拿去買自己的玩具」，也就是用造假手段讓他人誤信為真，進而交付錢財物品，就是施行詐術的行為。

穿著像尼姑或和尚袈裟的衣服化緣或乞討，到底有沒有構成詐欺罪，關鍵就在於「穿著像尼姑或和尚袈裟化緣或乞討」的行為是不是施行詐術的行為。如果這個人只是單純穿著這樣的衣服站在路邊乞討，爸爸認為這樣的作法雖然很不道德，但他並沒有積極施行詐術讓人信以為真的行為，並不需要用到刑法來處罰，但還是可以以民事法律關係來追回捐出去的錢（雖然實際執行確實有困難）；但如果這個人同時拿著牌子說自己是某某寺廟的和尚或尼姑、或是向路人強調是為了某某寺廟化緣，但實際上卻不是這麼一回事的時候，爸爸就認為這種積極讓他人誤信其為寺廟的和尚尼姑而捐款，就是施行詐術的行為。

「我們可以走過去看清楚嗎？」姊姊問。

「可以先去吃冰淇淋嗎？我快熱死了。」胖胖直直朝著冰淇淋店走去，完全不理會姊姊的提議。

從小就該了解的法律觀念：詐騙

刑法第339條第1、2項規定「意圖為自己或第三人不法之所 有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒 刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」、「以前項方法得財產上 不法之利益或使第三人得之者，亦同」。

詐騙的規定是刑法中，只要有施行詐術的行為，騙取到了金錢或物品，就是詐欺。如果沒有積極的施行詐術，其實是可以使用民法來約束，並且可以討回被騙走的錢。

爸爸媽媽可以怎麼做……

如果真的遇到存心要騙人的情況，恐怕有時候連大人也會被蒙蔽。最好的方法除了謹慎還是謹慎，只要涉及金錢，就採取最保守的態度。平常有機會也可以和孩子討論詐騙的新聞事件，讓孩子多多了解社會上常見的詐騙手法，真的遇到時也許會有一點幫助。

相關書摘 ▶《7歲開始打造法律素養》：爸爸媽媽可以幫我「存」壓歲錢嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《7歲開始打造法律素養：父母與老師都需要的法律教養書》，四塊玉文創出版

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作者：劉傑瑞、秋分

本書特色

律師爸爸執筆，讓法律即便是小學生都能懂。

為了讓自己的孩子能夠理解，作者用最淺白的日常故事帶入，範圍包括：校園霸凌、身體自主的意識、金錢使用的正確觀念等等，也帶入些大孩子也能參與討論的時事議題，例如：詐騙、恐龍法官、同婚等等。在故事中，帶著孩子認識法律，理解法律其實並不遙遠，而是就在於日常生活中。



親子素養領域，正缺法律素養。

關於親子教養類的書籍，有美學培養、有體能建議，更多的是如何讓孩子更聰明、身體更健康的照顧方法，但重要的法律素養，卻一直缺席。法律觀念的培養，求學階段是黃金時期，擁有正確的法律概念，更能保護自己。



教育圈早已廣為流傳，老師們的絕佳教材。

作者成立的「寫給小學生法律故事」粉絲團，受到教育圈的歡迎，中小學老師們不時詢問，能否獲得授權，當作課堂教材，或是成為上課的討論題綱。除了是家長必看，更是老師們上課的最佳輔助教材。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航