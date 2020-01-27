《華頓商學院給內向者的表達課》：如何在面試時將「內向」變成「強項」？

文：簡．芬克爾

當面面談──將你的內向變成強項

如果你不帶著自信和積極的態度去面試，那麼世上所有的練習和準備都不會帶來成功，而你會發現這種態度對你很有用。我們已經討論過處理恐懼的策略，所以丟掉所有包袱（除了你的面試工具包），保持著樂觀的心態。

你可能是個內向者，但你不是一隻躲在殼裡的烏龜。現在是時候站起來，讓雇主看看你到底是誰。即使你覺得災難即將來臨，也總是有辦法解決的。我們將研究內向者面臨的一些常見情況，以及如何解決它們。

另外，要知道你的內向性格在面試中也是一種優勢，所以不要忙著找拐杖來支撐自己。利用你敏銳的傾聽技巧，對問題做出深思熟慮的回答，從而在面試中提高內向者的素質。你很善於從面試官那裡捕捉到臉部表情和肢體語言等細微之處，所以要利用這些非語言線索，來觀察他們對你回答的看法（也就是說，你的回答是否足以符合他們的期望）。

內向也是一個加分項，因為你在回答問題的時候，通常不會東拉西扯或偏離方向，這是面試官非常欣賞的特質。即使你的演講風格並不華麗和活力四射，你的創造力、深思熟慮和觀察力也能給雇主留下深刻的印象。

你性格中這些正向的方面，再加上你無論獨立或合作都能做得很好的能力，這些都是當今職場中令人垂涎的技能和個人特質。所以，擁抱你的天性，讓你的天性在面試中閃耀。

面試的結構和風格可能有所不同，有些面試官會帶著一份問題清單，面對每一個應徵者都問同樣的問題，而有些面試官則比較喜歡用開放和對話的方式。即使經過了練習和準備，在面試中也總會有意想不到的事情發生。然而，「意想不到」並不一定等於「災難」。

無論河流如何蜿蜒曲折，你仍然可以平靜的漂浮在水面上，輕輕的隨它漂流。看看下面的情境，並注意如何避免面試時產生大災難：

說話太快了？維持步調和節奏：

即使內向者傾向於先思考後說話，但當你陷入一個有挑戰性的情境時，你還是可能會說話太快。留心你緊張的早期徵兆，比如說你開始結結巴巴，然後又透過加快談話的節奏，過度彌補這個狀況。一旦這狀況開始了，就深呼吸，放慢你的步調。不要讓停頓加重你的焦慮，也不要讓自己忍不住想快點插話，但說的只是沒意義的內容。停頓是音樂的正常成分，也是說話的自然過程。對話的間歇等於提供了一個建設性的空間，來處理已經交換的內容，並重新聚焦於主題。

對問題感到困惑？稍微拖延時間：

在面試當中，如果你真的不知道問題的答案，不要失去冷靜。當面試官的問題聽起來像某種難以理解的外星話時，用你的肢體語言和語言反應來顯示你很鎮靜。如果你認為額外的時間會有幫助，你可以嘗試請面試官把這個問題說明清楚一點，藉此爭取一點時間。面試官可能會建議你回答的方向，或是請你考慮某個情況。

在這個過程中，你獲得一些時間來整理你的思緒，組成一個令人信服的答案。

困住了？誠實以對：

有時候，你可能會遇到一個完全出乎意料的問題。如果你完全被這個問題困住了，可以回答：「這是個有趣的問題，但是坦白說，我現在沒辦法給出一個公正的回答。」任何面試官都能感覺到你的答案是否為胡亂湊數的，若你企圖掩蓋知識上的差距，只會讓自己更難堪，而坦率或許能讓你贏得尊重。當然，你不會想在面試中不只一次的這樣做，但是如果一般的問答進行得很順利，一次失敗是不會致命的。

面對一個有壓力的問題？重要的是你如何處理：

有些面試官會問一些感覺相當棘手的問題，甚至會質疑你的答案。我曾經去面試一個大學職位，環節中包括與三位院長共進午餐。從我坐下的那一刻起，我就受到了他們的考驗，關於高等教育中職業發展價值的問題。

我沒有讓它變成一次可怕的經歷，而是逐漸放鬆下來，把它當作一場辯論。我太過投入在討論當中，以致於午飯都沒吃完，但我還是得到了那份工作。

那些聽起來彷彿就是要讓你難堪的問題，其實並不是為了引出正確或錯誤的回答。比你的答案更重要的，是你回答問題的方式。你正在接受考驗，看你在有壓力的狀況下，是能優雅而清晰的處理，還是變得慌亂不堪。

相關書摘 ▶《華頓商學院給內向者的表達課》：協商時遇見「終極外向者」該怎麼辦？

書籍介紹

《華頓商學院給內向者的表達課：找工作、談薪資、交朋友……不管你表現自我的力量有多微弱，今後都能被看見。》，大是文化出版

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作者：簡．芬克爾

譯者：吳宜蓁

內向或外向，都是人格特質裡很自然的表現，絕不是負面標籤，只是在當前的工作環境中，相較於外向者的敢於自吹自擂、主動出擊，內向者常被人忽略或無法得到比較好的工作機會，因為對內向者而言，最困難的事情，就是不知道怎麼「表達」自己的優勢。

作者簡‧芬克爾曾擔任美國頂尖商學院華頓商學院的職涯課程創辦人，她也是位內向工作者，因此初入職場時，很多想法和專案都被忽略，更不用說升遷。她整理自己、並研究許多內向成功人士的出人頭地經驗，在華頓商學院開了一門「給內向者的表達課」。幫助學生與校友將內向的特質展現出來、言簡意賅的主動開口、在開會時畫龍點睛的表達觀點，在人群中低調建立「大家都知道我」的優勢。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航