《人工智慧最後的祕密》：機器學習法可能加深不平等，導致窮人、黑人與拉美裔受到更多監視
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雖然帕蘭泰爾系統與國安局系統在結構上有相似之處，但它們已經轉移到地方社區層次，出售給連鎖超市，也賣給地方執法部門。這代表從傳統警政，轉向與軍事情報基礎設施更相關的目標。
文：凱特・克勞馥（Kate Crawford）
委外的國家
國家與人工智慧產業之間的關係，遠遠不僅止於國家軍隊。曾是戰區和間諜活動專用的科技，如今運用到地方政府的層級，從福利機構到執法部門都是。促成這種轉變的原因，是將國家的關鍵職能委外給科技承包商。表面上，這似乎與通常透過洛克希德．馬丁或哈里伯頓（Halliburton）等公司，將政府職能委外給私部門沒什麼不同，但現在軍事化形式的模式偵測和威脅評估正大規模進入內政層級的服務和機構。這種現象一個重要的例子是帕蘭泰爾科技公司（Palantir），該公司以《魔戒》（Lord of the Rings）中的魔視石「真知晶球」命名。
帕蘭泰爾科技公司成立於二○○四年，其中一位創辦人是億萬富翁泰爾（Peter Thiel），他也是PayPal的共同創辦人、川普總統的顧問和金主。泰爾後來在一篇評論文章中論道，人工智慧最重要的就是一種軍事科技：「忘了科幻小說的奇思幻想吧；實際存在的人工智慧，厲害之處在於它可應用到相對平凡的任務，例如電腦視覺和資料分析。雖然沒有科學怪人那麼不可思議，這些工具對任何軍隊來說仍是很有價值的，例如取得情報優勢⋯⋯機器學習工具無疑也可作為民用。」
雖然泰爾肯定機器學習的非軍事用途，但他特別相信中介空間：在這個空間裡，商業公司生產軍事化工具，提供給任何想要獲得情報優勢並願意為此付費的人。他和帕蘭泰爾執行長卡普（Alex Karp）都描述該公司是「愛國的」，卡普還指責其他拒絕與軍事機構合作的科技公司是「邊緣型懦夫」。在一篇富洞見的文章中，作家韋格爾（Moira Weigel）研究了卡普的大學學位論文，該論文透露出卡普早期對於侵略的求知興趣，以及「犯下暴力之行的渴望是人類生命中一個不變的基礎事實」的信念。卡普的論文標題是〈現實生活中的侵略〉。
帕蘭泰爾原本的客戶是聯邦層級的軍事和情報單位，包括國防部、國安局、聯邦調查局和中情局。正如移民維權組織米研提（Mijente）在一項調查中揭示的，川普當選總統後，帕蘭泰爾和美國政府機構的合約超過十億美元。但帕蘭泰爾並未將自己定位為洛克希德．馬丁那種典型的國防承包商。它有矽谷新創公司的特點，總部位於帕拉奧圖，職員多是年輕工程師，並得到中情局資助的創投公司IQT（In-Q-Tel電信公司）支持。
除了最初的情報機構客戶之外，帕蘭泰爾還開始與避險基金、銀行、沃爾瑪等企業合作。不過其DNA的塑造是為了在國防圈內，為國防圈工作。它採用在史諾登文件中看到的相同方法，包括在各處設備提取資料，滲透網絡，以追蹤與評估人和資產。帕蘭泰爾很快成為受青睞的委外監視服務提供商，包括為美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）設計資料庫和管理軟體，推動驅逐出境的機制。
帕蘭泰爾的商業模式是基於使用機器學習來進行資料分析與偵測模式的組合，並結合了更一般性的諮詢。帕蘭泰爾派工程師到一家公司，提取包羅萬象的資料——電郵、通話紀錄、社群媒體、員工進出建築物的時間、訂機票的時間，該公司準備分享的一切事物——然後尋找模式，提供下一步該怎麼做的建議。一種常見的作法是尋找當前或潛在的所謂「搗蛋鬼」，也就是可能洩漏資訊或欺騙公司的不滿員工。帕蘭泰爾的工具中內建的潛在世界觀令人想起國安局：收集一切，然後尋找資料中的異常之處。
然而，國安局的工具是用來監視和鎖定國家的敵人，無論是在傳統的戰爭或祕密戰事中都是如此，而帕蘭泰爾的作法都是針對平民。正如二○一八年《彭博社》一項大型調查所描述的，帕蘭泰爾是「一個為全球反恐戰爭設計的情報平台」，現在「成了對付國內一般美國人的武器」：「帕蘭泰爾是靠著為五角大廈以及在阿富汗和伊拉克為中情局工作而起家⋯⋯美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）則利用帕蘭泰爾來偵測聯邦醫療保險詐欺。聯邦調查局用它來進行刑事偵查。國土安全部部署它來篩查航空旅客和密切注意移民。」
不久之後，對無證工人的密切注意演變成在學校與工作場所進行逮捕和遣送。為了促進這項目標，帕蘭泰爾製作了一款名為「獵鷹」（FALCON）的手機應用程式，其功能就像巨大的拖網，從多個執法部門和公共資料庫收集資料，其中列出人們的移民史、家庭關係、就業資訊和學校詳細資訊。二○一八年，美國移民和海關執法局特工運用「獵鷹」來引導，對全美近百家7-Eleven進行突襲，被稱為「川普時代針對單一雇主的最大行動」。
雖然帕蘭泰爾努力對該公司構建的內容或系統的運作方式保密，但其專利應用程式讓我們稍微了解該公司以人工智慧來進行驅逐的方法。在一個聽來無害、名為「動態和互動行動圖像分析與識別的資料庫系統和使用者介面」（Database systems and user interfaces for dynamic and interactive mobile image analysis and identification）應用程式中，帕蘭泰爾吹噓這種應用程式能在短時間內拍攝遇到的人物，無論他們是否受到懷疑，都能把他們的圖像與所有可用的資料庫進行對比。本質上，這套系統是運用臉部辨識和後端處理來創建一個框架，作為任何逮捕或驅逐的基礎。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。