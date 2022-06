《人工智慧最後的祕密》：機器學習法可能加深不平等，導致窮人、黑人與拉美裔受到更多監視

文:凱特・克勞馥(Kate Crawford)

委外的國家

國家與人工智慧產業之間的關係,遠遠不僅止於國家軍隊。曾是戰區和間諜活動專用的科技,如今運用到地方政府的層級,從福利機構到執法部門都是。促成這種轉變的原因,是將國家的關鍵職能委外給科技承包商。表面上,這似乎與通常透過洛克希德.馬丁或哈里伯頓(Halliburton)等公司,將政府職能委外給私部門沒什麼不同,但現在軍事化形式的模式偵測和威脅評估正大規模進入內政層級的服務和機構。這種現象一個重要的例子是帕蘭泰爾科技公司(Palantir),該公司以《魔戒》(Lord of the Rings)中的魔視石「真知晶球」命名。

帕蘭泰爾科技公司成立於二○○四年,其中一位創辦人是億萬富翁泰爾(Peter Thiel),他也是PayPal的共同創辦人、川普總統的顧問和金主。泰爾後來在一篇評論文章中論道,人工智慧最重要的就是一種軍事科技:「忘了科幻小說的奇思幻想吧;實際存在的人工智慧,厲害之處在於它可應用到相對平凡的任務,例如電腦視覺和資料分析。雖然沒有科學怪人那麼不可思議,這些工具對任何軍隊來說仍是很有價值的,例如取得情報優勢⋯⋯機器學習工具無疑也可作為民用。」

雖然泰爾肯定機器學習的非軍事用途,但他特別相信中介空間:在這個空間裡,商業公司生產軍事化工具,提供給任何想要獲得情報優勢並願意為此付費的人。他和帕蘭泰爾執行長卡普(Alex Karp)都描述該公司是「愛國的」,卡普還指責其他拒絕與軍事機構合作的科技公司是「邊緣型懦夫」。在一篇富洞見的文章中,作家韋格爾(Moira Weigel)研究了卡普的大學學位論文,該論文透露出卡普早期對於侵略的求知興趣,以及「犯下暴力之行的渴望是人類生命中一個不變的基礎事實」的信念。卡普的論文標題是〈現實生活中的侵略〉。

帕蘭泰爾原本的客戶是聯邦層級的軍事和情報單位,包括國防部、國安局、聯邦調查局和中情局。正如移民維權組織米研提(Mijente)在一項調查中揭示的,川普當選總統後,帕蘭泰爾和美國政府機構的合約超過十億美元。但帕蘭泰爾並未將自己定位為洛克希德.馬丁那種典型的國防承包商。它有矽谷新創公司的特點,總部位於帕拉奧圖,職員多是年輕工程師,並得到中情局資助的創投公司IQT(In-Q-Tel電信公司)支持。

除了最初的情報機構客戶之外,帕蘭泰爾還開始與避險基金、銀行、沃爾瑪等企業合作。不過其DNA的塑造是為了在國防圈內,為國防圈工作。它採用在史諾登文件中看到的相同方法,包括在各處設備提取資料,滲透網絡,以追蹤與評估人和資產。帕蘭泰爾很快成為受青睞的委外監視服務提供商,包括為美國移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)設計資料庫和管理軟體,推動驅逐出境的機制。

帕蘭泰爾的商業模式是基於使用機器學習來進行資料分析與偵測模式的組合,並結合了更一般性的諮詢。帕蘭泰爾派工程師到一家公司,提取包羅萬象的資料——電郵、通話紀錄、社群媒體、員工進出建築物的時間、訂機票的時間,該公司準備分享的一切事物——然後尋找模式,提供下一步該怎麼做的建議。一種常見的作法是尋找當前或潛在的所謂「搗蛋鬼」,也就是可能洩漏資訊或欺騙公司的不滿員工。帕蘭泰爾的工具中內建的潛在世界觀令人想起國安局:收集一切,然後尋找資料中的異常之處。

然而,國安局的工具是用來監視和鎖定國家的敵人,無論是在傳統的戰爭或祕密戰事中都是如此,而帕蘭泰爾的作法都是針對平民。正如二○一八年《彭博社》一項大型調查所描述的,帕蘭泰爾是「一個為全球反恐戰爭設計的情報平台」,現在「成了對付國內一般美國人的武器」:「帕蘭泰爾是靠著為五角大廈以及在阿富汗和伊拉克為中情局工作而起家⋯⋯美國衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)則利用帕蘭泰爾來偵測聯邦醫療保險詐欺。聯邦調查局用它來進行刑事偵查。國土安全部部署它來篩查航空旅客和密切注意移民。」

不久之後,對無證工人的密切注意演變成在學校與工作場所進行逮捕和遣送。為了促進這項目標,帕蘭泰爾製作了一款名為「獵鷹」(FALCON)的手機應用程式,其功能就像巨大的拖網,從多個執法部門和公共資料庫收集資料,其中列出人們的移民史、家庭關係、就業資訊和學校詳細資訊。二○一八年,美國移民和海關執法局特工運用「獵鷹」來引導,對全美近百家7-Eleven進行突襲,被稱為「川普時代針對單一雇主的最大行動」。

雖然帕蘭泰爾努力對該公司構建的內容或系統的運作方式保密,但其專利應用程式讓我們稍微了解該公司以人工智慧來進行驅逐的方法。在一個聽來無害、名為「動態和互動行動圖像分析與識別的資料庫系統和使用者介面」(Database systems and user interfaces for dynamic and interactive mobile image analysis and identification)應用程式中,帕蘭泰爾吹噓這種應用程式能在短時間內拍攝遇到的人物,無論他們是否受到懷疑,都能把他們的圖像與所有可用的資料庫進行對比。本質上,這套系統是運用臉部辨識和後端處理來創建一個框架,作為任何逮捕或驅逐的基礎。