商業奇才碰了一鼻子「政治灰」，郭台銘的下一步會是什麼？

若說韓國瑜是百年一見的政治奇才，鴻海創辦人郭台銘應該就是百年一見的商業奇才。

相較於台積電、聯電等創辦人原本就具技術實力，或得到當時美國方面奧援和各種政府技術轉移扶植的企業，從做電視旋鈕起家的郭台銘，靠他觀測製造業趨勢的投資眼光以及其成本控制能力，一步步從台灣最大民營企業變成台灣最大企業，也難怪他會認為自己是真正的「白手起家變全台首富」。

所以2019年4月郭台銘首度鬆口表示有意參選總統時，所有人都在觀察琢磨這個商場老將在政治賭場運籌帷幄的下注功力。他也沒讓大家失望，先在極短時間衝起名聲，不只營造出和韓國瑜五五對決的態勢，更未勝就先圈出一群國民黨內的郭派，甚至引領出例如「孩子郭家養」這樣全國討論、藍綠皆得回應的大議題。

雖然郭台銘在國民黨內總統初選輸給了韓國瑜，但黨內人士對他的批鬥也只持續了幾天，在宣布自己不會參選之後，擁有強大資源的郭台銘立刻成為各路人馬爭搶的對象，而他也做了在當時人眼中極為聰明甚至是穩賺不賠的布局——讓民眾黨與親民黨的名單都有自己的人，再加上幾個關鍵地方選區「郭家軍」的參與，初選失利後在鏡頭前說「享受無黨一身輕」的郭台銘，看起來反而像是選情幕後的藏鏡人，甚至有人在選前，就開始為他規劃超越藍白橘的「郭家軍黨團」。

選前好像穩贏不賠的郭台銘，突然發現自己不能沒有國民黨

郭台銘這般布局，就像是賭輪盤時在紅黑都下滿注，不論轉出來是哪一邊都能加倍返還，但沒想到，莊家擲出的鋼珠，竟然滾到了青綠色的「零」上頭。

首先，因為宋楚瑜在蔡韓支持者彼此充滿恐懼的競爭下而選情不彰，不但票數落後四年前的數量，甚至連親民黨的不分區都沒過5%，不僅讓郭營大將布陣最密集的不分區名單全軍覆沒，甚至斷掉了四年後郭台銘用親民黨名義參選總統的美妙規劃。

再者，郭台銘所支持的區域立委也各個慘遭滑鐵盧，有些甚至連拖對手下水的效果都達不到，選後別說是要讓自家人在立院組黨團，就連唯一一席「自己人」都在民眾黨的不分區名單裡——退了黨，就得去職。

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真要說郭台銘犯了什麼錯，應該就是選前決定在橘白之中選擇宋楚瑜的那一邊。但又如何能怨他呢？郭柯兩人終究要參選總統的，那為什麼不一開始就分開？不過這個選舉也給郭台銘一大啟示，那就是（從當時名調上來看）加上郭台銘的國民黨可以有50%的支持度，去掉了國民黨，郭台銘以為自己還有40%，事實證明只剩下十幾趴。

郭台銘的下一步：與柯重修舊好？回到國民黨？

進出政治賭場一回，手上籌碼只剩下原本的十分之一，郭台銘下一步該是什麼？

有人說他考慮要自己組黨，但看到這次大選郭招牌的選票轉換率，這條路肯定困難到不切實際；重新與民眾黨扣連可能是一招，雖然選前與柯文哲看似鬧翻，但回顧鴻海在商場上挖腳敵營大咖的歷史借鏡，你看他選後不就積極和柯文哲的「地下總召」蔡璧如遞出橄欖枝？如果「藍白聯盟」真的成了，郭台銘在國會的影響力便不會只有高虹安一席，甚至會超過民眾黨的五席。

另一招是回到國民黨。

畢竟要回國民黨，好像比要被國民黨趕走要容易很多，雖黨中有「自行退黨兩年內無法回復黨籍」的條款，但這個黨也有三億元（另一說是12億元）的債務，國民黨的黨史中也不乏為了「顧大局」而用鼓掌通過打破規則，在百年老店的風雨搖擺之際，有一個口袋放著政策、人才、現金，心中又有滿滿的中華民國的人出現想要攬下責任，有什麼理由拒絕？

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明年就要過70大壽的郭台銘從數字上看來年紀有些大，但與之共事過的人都不曾質疑他的健康狀況，更不會低估其四年後再戰的野心與實力。當然，上述一切要能成真，都仍得依靠他的財富與資源，退居鴻海二線的郭台銘，在短期的首要目標應該還是放在自己的生意上——回到他最熟悉的領域，在美中台三方之間重新累積自己的籌碼，在手提箱裡裝滿錢，等待下一次賭場開張的時候。

但經過這次選舉，郭台銘也該瞭解一件很重要的事：政治和商業的賭局一樣，只要有錢想進場都不難，但一如傳統人力和資源密集的加工出口模式已經逐漸成為過去，若不與時俱進，就算你企業的規模再大股價也難突破百點。

台灣政局之爭的下個熱戰區或許已經落到那些新的、玩法早和過往大不相同的第三勢力政黨上，在這個連親民黨都因為老而被淘汰的市場裡，如果還只會OEM建廠加工出口這一百零一個招數戰鬥，在2020年之後充其量就是能存活，但距離真正的呼風喚雨叱吒群雄，仍有很遠很遠的一段距離。

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核稿編輯：翁世航