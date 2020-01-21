韓國瑜明確表示不選黨主席，才能真正為國民黨「除三害」

韓國瑜代表國民黨參選總統，至少有兩點貢獻：因人設事的國民黨主席吳敦義因他敗選，被轟下台，踉蹌走完政治上的「最後一哩路」；韓的庶民作風解構大老文化，把黨中央從加護病房送進安寧病房，間接推動黨內改革。

吳敦義不能華麗轉身，關鍵在私心「卡朱」，擅改制度讓韓被動參加總統初選，發榮譽黨證給鴻海創辦人郭台銘攪局，這就亂了大半年，堅讓吳斯懷列不分區名單，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。毫無民意基礎的國民黨中常會只聽吳一人，在吳失勢後反噬吳。而蹭韓、挺韓派的選後集結，皆搖身一變成了改革者，創造罕見的食物鏈。

回想兩年半前，吳敦義以過半得票率在黨魁戰中擊敗韓國瑜等五名對手，前年底領軍贏15席縣市長，戰功彪炳。吳當過副總統、閣揆、高雄市長與三任立委，準備了30年，當然想選總統，只是他登頂不成，葬身在躊躇的途中，連立足之地都沒了。今天的他，只剩不分區遞補頭，與2022年投入地方選戰的可能，否則，他可能就跟連戰、馬英九一起，並列為國民黨「吉祥物」。

在這場亂局中，前新北市長朱立倫或許才是2020年的最大苦主。而他選後也選擇噤聲不談黨主席補選，在此態勢下，國民黨應還會再亂上一年半載，加上韓國瑜也沒說不選黨主席，朱立倫應自認禁不起另一次的選舉失利，但也憂心路線被新主席搞砸，必定陷入天人交戰。在完美的世界裡，2021年8月吳敦義剩餘任期結束後，才是朱立倫入局的時機，但這個世上沒有最好的時機，朱若要起一番風，勢必得勇於承擔。

至於韓國瑜，大選慘敗後避走高雄，選前低調未謝票而重拾「愛與包容」，因為他清楚知道，挾韓粉自重的日子已遠，未來半年的政治重心是罷免風暴。韓迄今以「目前沒有任何規劃」、「不是我心之所向」等說法未明確回應是否黨主席，可看出韓國瑜想掌黨權，但顯然也怕，怕黨主席補選、操弄韓粉等等的行為，都是對罷免案「提油澆火」，最後恐怕只會兩頭落空。

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元氣大傷的韓國瑜要深思，「賣菜郎」、「鄉巴佬」才是掀起韓流的基底，但經過大選後還剩多少韓粉？執政上，他的「保守右派」路線與主流市場相違，若參與國民黨主席補選，勢必成為民間團體、綠營箭靶，再陷落跑市長選總統、回鍋市長選主席的政治漩渦。

因為選後的國民黨連圍城都不是——城裡的人幾乎全逃出來，城外的人未必想衝進去。

想當國民黨主席有一定的門檻。他須有能力每月借貸3千萬元發黨工薪資；他要有魄力，敢於突破因著黃復興黨員結構、「吳斯懷們」打造的親中政治框架；他得帶領兩年後的縣市長選舉勝選。朱立倫有論述能力，也對2024年有企圖心，新北市長侯友宜潛藏政治能量驚人，兩人其實都比韓適合掌國民黨大旗，若他們有意願。

吳敦義的時代過去了，朱立倫得過五關斬六將才能鹹魚翻身，絕對不能畏懼和韓國瑜路線戰鬥，而韓國瑜方面應該效法「周處除三害」的精神，明確宣示棄選國民黨主席，做好高雄市長，才是救黨救己的真正辦法。

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