《書評職人》：看見台灣地景——文學原鄉的媚惑

文：范銘如

【文學原鄉的媚惑】

看見台灣地景，是新世紀以來的大勢所趨。造成這股潮流的背後成因錯綜複雜，從八○年代在文化和社會運動的本土化轉向開始醞釀，九○年代島內政治生態與文學場域重新盤整，中國勢力的崛起和全球化同質性的威脅，更刺激我們去思考自己的主體性是什麼、特殊性在哪裡？在地性的呼聲和本土意識日漸高昂。台灣人的定義由以前以血緣或移民先後的史觀，慢慢朝向了屬地主義，台灣這塊土地成為所有住民最大的公約數。先來後到、膚色種族都不重要，只要認同土地就是最有力的身分證明。

地方的分量

除了上述抽象因此顯得太過遼遠的原因，還有一個最直接實際的新興動機擁護在地性：經濟。在跨國資本主義流動的時代裡，只要哪個區域是有利可圖，不管是利益翻倍或者僅僅是保值，光是地方概念就可以吸引大批資金的投注。全球食物鏈的生產銷售模式使得我們對原料來源、加工過程、配銷管道和環境生態的安全與維護格外謹慎。地方已經成為另類的商業品牌。以前的消費者崇尚德國的汽車、法國的葡萄酒、日本的電器織品，現在的消費者比較信任義大利西班牙的橄欖油、懷疑美國的牛肉大陸的奶粉。台灣的水果是外銷的品質保證，台灣的美食是吸引觀光的賣點。往昔不管是送禮自用，舶來品總有一種高貴尊榮的感覺；曾幾何時，土產變成奇貨可居的名品。金門高粱、東港鮪魚、麻豆文旦、嘉義雞肉飯、西螺醬油、台中太陽餅、梨山雪梨、彰化肉圓、新竹米粉、大溪豆乾、三星蔥、花蓮麻糬、台東釋迦，每一個都是產值上億的燙金招牌，光聽商標就讓人口水直流。純正的地方特產帶給我們安全感、幸福感、光榮感，偶而伴隨著朦朧的懷舊感。

地方名勝和景觀當然也是商機無限。在產業集中的區域發展失衡的狀態下，不少城鎮因為欠缺足夠的工作機會導致住民嚴重流失而漸趨沒落，觀光成為活絡地方振興城鄉的重要經濟來源。日本很早就意識到了地方的危機與商機，他們嘗試了許多保存和推廣城鄉的方法，其中最為人樂道並引起鄰近國家紛紛效尤的就是影像媒介的置入行銷。早期的《阿信》帶動山形縣、那個窮鄉僻壤湧現大批本國和外國旅客的身影，讓人驚覺地方行銷的潛力。接著無數的偶像劇集讓俊男美女們輪流在各種景點上歡笑歌哭，偶像經濟與地方經濟相輔相乘，成功吸引不同國籍不同世代的迷歌迷姐前仆後繼地朝聖，滾進一波又一波錢潮。最近令人欽羨的案例莫過於二○一三年NHK晨間劇《小海女》的效益。劇中故事發生的地點雖然是設定在岩手縣的一個虛構不存在的小城市，它的真實拍攝地岩手縣久慈市卻招攬了大批觀光人潮，為這個衰敗又歷經地震摧折的東北災區，初步製造五百個工作機會、帶來約十億的收入，海外播出後的後續迴響還無法估算。

日本的作法證明了地方的意義不僅止於文化傳承，還有促進觀光、活絡產業，甚至形塑國家形象、增加國際曝光度並促進交流等附加價值。見賢思齊，韓國急起直追。《大長今》、《冬季戀歌》以來的韓流複製並改良了日本經驗，韓國地景強力播送進家戶電視和電腦螢幕，推高了觀光收入以及民族自尊心。台灣也不落人後，近年來愈來愈多電影電視以呈現台灣地方美景民風為主要號召，例如《海角七號》、《痞子英雄》和《艋舺》，分別推銷了墾丁、高雄和萬華的自然與人文景觀，為地方政府和商家賺進大把銀兩。再加上從《台灣念真情》以來一系列以介紹土地、城鄉、農作、工藝、美食、民俗的「瘋台灣」行腳節目，全年在無線有線頻道上放送。畫面裡的台灣美輪美奐、鳥語花香男有情女有義，就算不論觀光產值，單是做台灣意象行銷都很值得。二○一三年《看見台灣》的紀錄片更是讓台灣地景的美麗與哀愁有了全景式的再現，既刷新紀錄片的票房，又讓觀眾以至政府對於經濟掛帥之於土地的傷害有了深刻的省思。

影像的效果固然即時廣大，若是缺乏文化縱深的加持，不容易維持對遊客的吸引力，在資訊交替層出不窮的年代沒多久就退燒了。就像靠幾齣大熱偶像劇炒作成熱門觀光景點的鄉鎮，喧騰一時的繁華榮景註定是短暫的海市蜃樓。真正要能令人產生共鳴，讓遊客回籠或對當地產生情感，還是必須有文化歷史根基的支撐。被《看見台灣》感動的觀眾應該都能同意，如果沒有敘述的旁白（姑不論配音員是誰），震撼的效果會打了多大的折扣；如果沒有文字的敘述，帶不出庶民們在台灣各個區域胼手胝足只求安穩生活的卑微心願，對比不出天災人禍對山川土地無情的肆虐汙染，也就牽引不出觀眾的愛與憤怒。文學的重要性就在此處。地景、城鄉、區域、國家等等不同的空間形態都渴望（倚賴）敘述，敘述出那個地方令人回味、牽掛或深思的意涵。

敘述人人會說，隨著觀看的角度差異，觀看到的面向通常大異其趣。遊客注意到的跟當地人不一樣。觀光客是從外面、走馬看花地瀏覽一些著名的景點；在地人則是從置身其中，有感的往往是一些在生活與記憶中產生情感或意義的景物，或者知悉地標地景背後流傳的掌故軼聞。有時候，甚至觀光客愈趨之若鶩的地方，本地人就愈避之唯恐不及。因此，作家寫原鄉猶如內行人的深度導覽。去過鹿港龍山寺拜拜、吃美食之餘，讀者還希望從施叔青、李昂姊妹們的小說了解鹿港在不同歷史時期的興衰、建築風貌和人口產業分布。參觀了美濃的菸樓而沒看過鍾理和的作品，難以體會經濟轉型的代價和辛酸。八斗子的海洋美景固然迷人，王拓的文本卻告訴我們漁村居民們靠海吃飯的悲歡離合，讓讀者口裡的海鮮咀嚼出更多的滋味。由個人到社區、由社群到族群，四大族群在東西南北區域裡迥異的聚落形式、生產方式、人際互動、祭典禮儀、飲食語言樣態，匯集起來就是台灣的文化生活。

文本裡的地方不只是帶我們回歸歷史現場而已。空間在文學裡如何被表述、為何被表述，本身就是觀念史、文化史中有趣的考察項目。文本裡捕捉到一時一地的景色，表面上綜合出的是台灣城鄉的面貌與嬗變，當時當地為何是那樣的景觀特徵？作家選擇哪些空間入鏡、忽視哪些空間、有沒有刻劃與訴說的特定模式？這些問題背後牽扯著深層的結構性網絡因素，在在是當代許多社會人文學科研究者能夠大作文章的嚴肅議題。

原鄉的陷阱

原鄉很重要，但它同時是個弔詭的詞彙。當我們講原鄉、故鄉的時候往往暗喻著已經或曾經離開，是一種缺席、遺落的過去式存在，而非現在居住的家鄉。地方再現的轉變，不僅是時代世代的感覺結構差異，連個人在每個生命階段都會有觀看上的差別。血氣方剛的時候通常嚮往他鄉異國，渴望到遠方流浪尋找夢中的橄欖樹，思鄉、尋根、懷舊甚至落葉歸根大多是初老或者老叩叩才有的症頭。家鄉是我們身分建構的起點，也是我們認識並思考世界的立足點。我們帶著在此養成的認知，因著求學、求職、旅遊或婚嫁的原因，或長或短辭鄉去國接觸別的空間，新舊空間進行比較，摸索喜好際線、調整價值習性。

每到另一個環境就再經歷過一輪認識論和經驗論的重整。如此累積疊覆，反覆刮除重寫。人在空間中流變，地景何嘗不是恆常處於變化之中？街頭巷尾那家常去的小店怎麼有天就拆了，窗前的藍天忽然被不知從哪兒冒出來的高樓擋掉了一塊。每天活動的環境都常有讓人錯愕的變動，何況是留在記憶中的故鄉。歷經出入故鄉的空間歷程後，再回來觀看家鄉在生涯中的位置、如何影響個人的行事與思維，在不同的人生階段應該都會有不一樣的感受。每一次的照面，熟悉中似乎又摻雜著某些陌生。君自故鄉來當知故鄉事，真是從何說起？作者如此，讀者閱讀作者的原鄉、思考著自己的原鄉，何嘗不是如此。

另一重弔詭是，地，明明是我們摸得到、踩著的立足處，長久以來我們對時間性的重視卻遠大於空間性，直到近二十年來才開始有所轉變。正因為我們好像突然間意識到空間的重要性與豐富性，投注了爆發性的熱情與期待，忽略了這個新興的元素對作者跟讀者來說，既是新鮮的素材靈感也是尚在摸索適應的挑戰。在寫作模式和閱讀習慣上，一些必須釐清的空間，竟在不同興趣取向的論述中被混為一談。

本質上，文學是說謊的技藝。以說謊為榮，以說謊為尚。假的時候要大張旗鼓說得像真有這麼一回事，或者讓讀者明知是虛構，卻還能感受出普遍性的真實原則；真有所本的時候，反而要東遮西遮，改掉太鮮明的特徵設定、湮滅對號入座的證據，甚至此地無銀三百兩地聲明「以上虛構如有雷同純屬巧合」。從文本裡去進行考古，還原真人和真事都是文學概論教科書中諄諄教誨、期期以為不可的考據癖。不料在愛鄉愛土的大旗下，最古老的、以為早已被淘汰的「文學是真實的反映」這種讀法重新在文學原鄉中借屍還魂。姑不論概念上的對錯，從執行面來看地籍考證也是困難重重。在敘述文學的主流中，空間向來是從屬於事件與人物的背景屬性，是承載角色和故事的舞台、容器，基本上只需要若干模糊的指涉。即便是講究寫實的寫實主義小說中關於地點、地理環境的具體資訊也不太講究，何況是現代主義及後現代小說。

這是為什麼台灣七○年代正宗鄉土小說中，確實可以還原地景現場的其實寥寥可數。後鄉土小說的地景色彩與資訊比較豐富，但受到後學的質疑美學影響，明明是參考許多文獻資料才寫出來的歷史地景卻又要加以變型或扭曲。舉例來說，袁哲生有名的「燒水溝」、「羅漢埔」，師承馬克・吐溫的「密蘇里州彼得斯堡」和福克納的「密西西比州約克納帕塔法縣」的做法，寫的不是真實地理，而是某種社會與文化形態的縮影。甘耀明〈神祕列車〉和《殺鬼》的苗栗、王聰威《複島》和《濱線女兒》裡的高雄，真實史地中還摻雜了不少虛幻空間，騙死人不償命。地誌書寫應該是最貼近嚴格意義上的原鄉畫像，比如夏曼的蘭嶼、吳鈞堯的金門和陳淑瑤的澎湖。就算是作者身歷其境且有心一比一還原，畢竟滄海桑田，流動中或已消失的地景如何自腦海中原地重建？

恰因為文學地景的座標模糊，證據來源有時必須仰仗作者自道。還健在的作者或許還可以解謎，至少提供一下是以何處為藍本的線索。像龍瑛宗的〈植有木瓜樹的小鎮〉到底是寫哪裡，我就看過三種說法；都是從文本裡找證據，結果三個學者推論出三個不同的縣市。龍瑛宗已然仙逝，真相無從查證。但如果是一個比較世故的作家，盛情難卻之下或許可以回答，哪個部分是從出生地A、哪部分是寫求學地B、哪部分又從工作地C汲取靈感，之類皆大歡喜的說詞。

倘若是最有意識為地方作傳的地誌書寫，時間空間都力圖真實，面臨的問題也不少。台灣教育體系長期缺乏對本土地理的介紹，讀者對許多地方不熟悉、遑論地方史或區域發展史，作者介紹地方時必須遵循一般性的歷史進程，結果變成雷同的歷史事件輪流在各區演練，地方的獨特性無法彰顯。少數有心的作家嘗試加入更為專業學術性的新資料，增添敘述深度以及教育意義。後遺症是閱讀難度增加，外地讀者要了解小說中描述的地名、路徑和位置，如何在人物和情節的進行中發揮何種功能，或從舊地名舊地形的描述中了解地方變遷的來龍去脈，非常困難。反倒在歷史和地理考據的雙重箝制下，減損了文學性和閱讀的樂趣。

懷抱著原鄉商機夢想的爺們且暫息怒稍安，叟不辭長篇大論豈敢不曰利。文學的功能很多，社會性、藝術性、知識性、娛樂性都是它之所以迷人的面向。空間從配角變成主角，創作者、閱讀者或研究者都需要調整角度審思書寫和思維上的慣例與盲點。譬如說，地誌文學的確面臨讀者群難以大眾化的障礙。但是在書市萎縮到二千本就算銷售不錯的狀態下，若能寫出讓當地居民（現居、曾居、旅遊）必須人手一本的純文學作品，怎麼樣也比二千本多吧。假設有作家發願以硬寫實或自然主義技法書寫台灣三一九鄉鎮，就算銷售有限，學院也絕不敢輕忽這本小說版的清明上河圖。萬一出現了一本帶給地方收入上億元的書，就算是通俗作品，鐵定會被推崇為神級般的夢幻珍品。反之，當作家賦有地方宣傳或形象形塑的目的時，也必須留意文學的主觀性感受與作家文學風格是否一致，以免導致負面行銷。研究者則應該釐清文本不同的任務導向以及美學意識脈絡後，給予作家、作品和地方適當的評價。熱情但似是而非的寫作或導讀容易喪失公信力，辜負了這個新興的素材，最終反倒冷卻了我們好不容易興起對家鄉的喜愛。

——原載《聯合文學》二○一四年二月號

書籍介紹

本文摘錄自《書評職人：失憶時代的點書》，聯合文學出版

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作者：范銘如

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Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰