到底入境政策關唔關區議會事？

（文章原發表於1月19日）

文：梁啟智

今日時運低，見到由建制派落選區議員組成的「議會監察」拍了一條片，質疑今屆由民主派主導的大埔區議會要傾入境政策係越權，其中已落選的前議員譚榮勳更質疑「入境政策和區議會有什麼關連呢？」

我剛巧記得，上屆建制派主導大埔區議會的時候，曾有12位建制派議員聯名動議支持政府的高鐵「一地兩檢」方案，譚榮勳本人更是和議人。喂，高鐵站又不在大埔區，點解你哋當時又覺得區議會可以討論，今日又唔可以呢？片段結尾更責罵民主派人少的時候才講程序，人多的時候就夾硬來⋯⋯這明明是建制派的慣技啊！

順帶一提，早前大埔民政專員在討論相關議題的時候拉隊離席，可能已犯上公職人員行為失當。回想大埔區議會在2015年3月通過支持人大8.31決定的時候，倒沒有見到專員當時有離席抗議區議會越權啊。

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