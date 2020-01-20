2020/01/20, 政治
到底入境政策關唔關區議會事？
Photo credit: 議會監察 District Councils Observers Facebook影片截圖
我們想讓你知道的是
「議會監察」片段結尾責罵民主派人少的時候才講程序，人多的時候就夾硬來⋯⋯這明明是建制派的慣技啊！
唸給你聽
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（文章原發表於1月19日）
文：梁啟智
今日時運低，見到由建制派落選區議員組成的「議會監察」拍了一條片，質疑今屆由民主派主導的大埔區議會要傾入境政策係越權，其中已落選的前議員譚榮勳更質疑「入境政策和區議會有什麼關連呢？」
我剛巧記得，上屆建制派主導大埔區議會的時候，曾有12位建制派議員聯名動議支持政府的高鐵「一地兩檢」方案，譚榮勳本人更是和議人。喂，高鐵站又不在大埔區，點解你哋當時又覺得區議會可以討論，今日又唔可以呢？片段結尾更責罵民主派人少的時候才講程序，人多的時候就夾硬來⋯⋯這明明是建制派的慣技啊！
順帶一提，早前大埔民政專員在討論相關議題的時候拉隊離席，可能已犯上公職人員行為失當。回想大埔區議會在2015年3月通過支持人大8.31決定的時候，倒沒有見到專員當時有離席抗議區議會越權啊。
文章獲作者授權轉載，作者Facebook。
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Kayue