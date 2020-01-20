新加坡海峽再發生兩起海盜事件，去年海上搶劫量創4年新高

上週六（18日）新加坡海峽再度發生兩起海上搶劫事件，今年以來總共發生3起。不僅如此，新加坡海峽在2019年全年已經發生31起搶劫事件，是2018年數量的4倍，也是4年來的新高。

根據亞洲反海盜及武裝劫船合作協定訊息分享中心發出警報訊息，18日被搶劫的廢五金駁船在5個小時內被搶劫了2次，發生海域位於新加坡與印尼巴淡島中間20公里處。第一次是在當天上午11點半，在該駁船上有7名海盜，當其他船隻接近，7名海盜分別搭乘3艘海盜舢船逃離現場。到了下午4點，在同艘駁船上再度發現同樣7名海盜，新加坡警察海岸保衛處立即派出小艇攔截，但仍被逃脫。

今年第一次海上搶劫事件發生在1月8日，一艘名為「英國水手（British Mariner）」的油／化學液體船同樣也在東向航線上遭到搶劫。

亞洲反海盜及武裝劫船合作協定訊息分享中心的2019年年度報告中指出，新加坡海峽在2019年間總共發生了31起海盜搶劫事件：

西向航道上發生15起，發生期間多在1-8月晚間，搶劫物件得手率超過7成，搶劫物件多為廢五金。

東向航道上發生16起，多發生於9-12月間晚間，搶劫物件得手率僅3成75，搶劫物件則包括引擎零件、廢五金、扭轉鎖及繩索與金項鍊。

《聯合早報》報導，新加坡海峽海盜搶劫事件在2015年99起的高峰後，在2016年、2017年、2018年分別為2起、8起和7起。

去年亞洲全年度共發生了82起海盜搶劫事件（年增8%），新加坡海峽佔38%。若以搶劫得手的數量來看，全亞洲共71起（年增15%），新加坡海峽則是17起，佔比降為24%。亞洲發生的82起海盜搶劫事件中，80起為武裝搶劫，在新加坡海峽發生的31起海盜搶劫事件中，確認有武器者則是9起，確認沒有武器者為2起。

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責任編輯：楊之瑜

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