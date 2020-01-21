「武漢肺炎」中國病例增到219例，且有15名醫護人員感染

中國武漢官方今（21）日凌晨通報，新型冠狀病毒肺炎有15名醫護人員被感染，且上海新增1確診病例，目前全中國共219例確診病例，死亡4例。中國國家衛生健康委員會20日晚間將肺炎納入法定傳染病乙類管理，與SARS等級相同。世界衛生組織緊急小組則將在22日開會決議，是否將武漢肺炎的疫情定為最嚴重的「國際關注的突發公共衛生事件」。

中國武漢肺炎確診219例，共15名醫護人員被感染

（中央社）中國武漢市衛生健康委員會今日凌晨通報，新型冠狀病毒肺炎感染者新增1死，並首度通報有15名醫護人員被感染。上海今天新增1確診病例，目前當地共2例。四川、山東等地也出現疑似病例。

武漢肺炎疫情持續擴散，截至21日早上，中國已有武漢、北京、上海、浙江及廣東省等地共確診219例（武漢198例、北京5例、廣東14例、上海2例），死亡4例。

武漢21日凌晨通報，19日全天沒有新增病例，但新增1死。死者為89歲的男性，13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院救治，19日死亡。

武漢市衛生健康委表示，死者生前有高血壓、糖尿病、冠狀動脈疾病等。

武漢衛健委官方微博通報，目前武漢共有15名醫護人員確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中1人是危重症，另外還有1名疑似病例。

截至19日，武漢市累計新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例。目前仍在院治療169例，其中重症35例、危重症9例。

根據《長江日報》，武漢20日起成立武漢肺炎疫情防控指揮部。

上海市衛健委官方微博21日通報，當地確認第2例輸入性武漢肺炎，患者8日前往武漢，11日返回上海後出現發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀。上海還有4個疑似病例正在排查。

綜合陸媒報導，其他在疑似武漢肺炎病例方面，浙江有5例、四川有2例、雲南2例、廣西1例、山東1例。

武漢華南海鮮市場一帶上個月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

中國將肺炎列為與SARS相同防疫等級

（中央社）為了因應武漢肺炎急速擴張，中國國家衛生健康委員會20日發出2020年第1號公告，將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

根據中國《傳染病防治法》規定，中國當局已將新型冠狀病毒肺炎，列為與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同一等級預防控制。

中國國家衛健委官方微信通報，根據《傳染病防治法》的相關規定，基於目前對新型冠狀病毒感染的肺炎的病原、流行病學、臨床特徵等特點的認識，報國務院批准同意，決定將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施，並納入《國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

通報稱，新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，各級政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可以依法採取病人隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察等系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的傳播。

中國傳染病防治法規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類，共39種。甲類傳染病是指：鼠疫、霍亂。乙類傳染病是指：傳染性非典型肺炎、禽流感、愛滋病、病毒性肝炎等。

《德國之聲中文網》報導，世界衛生組織緊急小組將在週三22日於日內瓦舉行會議，確定是否這次武漢肺炎疫情定為「國際關注的突發公共衛生事件」，這種罕見的名稱僅用於最嚴重的流行病。

《中央社》報導，中國首席傳染病學專家鍾南山接受央視訪問時表示，有些病人沒有到過武漢，仍然感染了新型冠狀病毒肺炎。他說，廣東省就有兩位病人是遭去過武漢的親人傳染。「現在可以說，肯定的，有人傳人現象。」

2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，鍾南山協助揭露疫情的嚴重程度。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李修慧

核稿編輯：羊正鈺