少子化是國安一大危機，但為何鼓勵生小孩既不實際也很殘忍？

內政部發布最新的統計，去年出生人數為177,767人，死亡人數為176,296人，2019年全年自然增加率僅千分之0.06，勉強逃過淨人口減少的預期。台灣普遍的晚婚、在1.0左右低檔徘徊的生育率，甚至於年輕人到外地工作，讓實質人口的結構往倒三角形移動，最直覺的思考當然認為會造成下列問題：

人口老年化 勞動力不足 財政負擔與財政供給不足 國家人口減少（正在發生），走向傾毀（滅亡有點誇張）

這些問題絕非杞人憂天，而且風暴正在形成，以年金跟健保為例，既存的虧損只會越來越大，甚而快速惡化。怎麼解決？像這次選舉有人主張的，0-6歲的小孩乾脆國家來養，真的會有效嗎？

最近有一位著名的社會系教授說：「重賞之下必有勇夫勇婦」，認為政府到企業的領導階層都要大力的鼓勵結婚，由上而下扭轉年輕人的不婚想法及家庭婚姻價值，並重賞「第二胎」的生育。其實這種主張誰都可以想的出來，用不到社會系的教授來說。但是在現實裡，從馬英九總統時期到現在，政府不斷的加碼，生育率依然只降不升，跟鄰近的日韓一樣，要加碼到多少呢？

「少子化」當然是國安一大的危機

老年化跟平均壽命大幅延長，二次大戰後嬰兒潮開始步入老年，相連動的關係比較大，少子化還算不上主要因素。對政府而言，少子化主要問題還是在於社會財務負擔與政府財政供給不足，尤其是年金、健保，跟長照。2015到2025年，根據預估，勞動人口下降了超過6萬人，65歲老年人口卻增加了約7.5萬人，增幅達62%以上。國發會的統計顯示，從2015年每5.9個年輕人扶養一名老人，到2025年將急速惡化到每3.4個年輕人扶養一名老人，而且根據其預估的人口結構，恐怕會一路惡化至少50年以上。上述的相關資料跟出處，請參見〈少子化並非立即的危機，老年化和自動化才是接下來無比重大的考驗〉一文。

至於勞動力供應呢？其實這有點複雜，不是靠直覺反應可以預見的。因為根據目前的分析，在目前的新生兒進入職場前，自動化將席捲各個行業——依照哈佛商業評論的預估，2030將面對因自動化帶來的人類大失業潮（參見〈自動化熱潮之後，衰退就來？〉一文），所以在不遠的未來，失業將是更大的問題，而不是缺乏勞動力。所以唯一欠缺勞動力的將只有接下來的10年左右，而到那時，現在出生的嬰兒也才10歲，2040呢？也才20歲。

「重賞之下必有勇夫勇婦」？但新生兒就業將是現在的25-30年之後

所以即使現在祭出「重賞」，但這能改變多少觀念呢？再說觀念的改變絕非一朝一夕，沒個5-10年是不可能看到成效（我很懷疑能否看到1.5的生育率，別說2了）。等到這批「想像中」眾多的新生兒出現，進入就業市場，開始擔當重任（真是可憐），扭轉扶老比率，也將是現在的30-40年之後。然後誤信政府的愚夫愚婦，過了前六年的育兒期，將發現他們的扶養比（扶老+扶幼）無端多了一個，還要面對自動化帶來的失業威脅（真是超級可憐）。

蔡政府任內曾經設立「少子化辦公室」，但是運作不到一年就關門大吉，有人批評這是政府沒有花大錢編預算的緣故，像郭董闊氣地喊出「0-6歲國家養」。這其實是一個很簡單的數學問題，讓機器人來算，拿掉不切實際的期待跟幻想，所有最後的數字都顯示：「鼓勵生育，尤其亂撒錢，來解決勞動力跟財政問題是緩不濟急、一廂情願的。」郭董，您老了，退休吧！您過強的主見未來不只是垮財政，更只會是妨礙進步的阻力。

這次國民黨的失敗，跟郭宋的失敗一樣，極可能都是遭遇相同的問題：「老到看不到『眼前』清清楚楚的事實跟『未來』明明顯顯的趨勢，就像忽略人民對於自由民主的擁抱（被習近平打臉的九二共識一中各表）；沒有實際投入社會改造（選總統才出現，跟年輕人脫節），甚而過度簡化了面臨的危機（有問題撒錢解決）。」

填補空缺很重要，但鼓勵生小孩是既不實際、也很殘忍

看到這個可能很多人覺得我頭殼是不是壞掉，但是就像剛剛說的，希望鼓勵生小孩來解決少子化是直覺式的笨想法，除了緩不濟急，更會造成現在父母沉重的負擔，最後是讓未來這群新生兒賣命來撫養老人，這樣也很殘忍。

對未來一代不實際又殘忍的，除了忽略自動化跟失業的問題之外之外，還有兩個重要因素：

地球暖化、氣候變遷極可能失控。對溫室氣體的影響是這次中美貿易大戰極可能的後遺症之一，目前卻少有人提及。大陸這二十年來的工業化與社會脫貧，讓它的二氧化碳排放量接近全世界的30%，是美國的兩倍，相當於美國加歐盟加俄羅斯（參看維基百科資料）。中美貿易大戰會加速東南亞跟南亞的工業化跟脫貧，可以預期的是，二氧化碳跟其他溫室氣體的排放將急遽升高。東南亞加上印度的人口是大陸的1.5-2倍，如果能像大陸一樣的發展，將是地球的浩劫，生小孩？拿什麼環境給他們？ 居住正義與分配不公。英國經濟學人於11月29日的封面以Inequality Illusions為主標題，提出對當前最廣泛被接受之世紀經濟難題的反思，Inequality也就是財富、收入的「不均」，將是未來一代最大的挑戰。以前台灣最引以為豪的階級改變跟移轉變得越來越困難，低薪是沉重卻難解的議題，那新生兒的未來呢？現在結婚的夫妻除非有來自上一代的支援，根本買不起房，如果只能租屋蝸居，那要怎麼生兒育女？郭董您這麼聰明的人，怎麼好像沒有在政見中提及呢？還是因為您要是覺得大家都像您一樣拼命，買房絕不是問題？

在解決低薪化、年金結構、健保支出，跟社會住宅之前，鼓勵生育是不負責任，也牴觸人性的，我們不能要求現在跟未來的年輕人扛起社會偌大負擔的責任跟期許。

這是一次走出威權思考跟一中謊言的決定性選舉，但是就像之前所討論的，依然沒有能正面擁抱「醜陋的真實」。這也是本專欄跟本文的目的，請那些蛋頭學者，跟自以為是的老先生們退休了吧！你們是威權的遺留，更是無法面對未來真實世界的毒藥。

改變移民政策，接受知識移民才是立即的解決之道

我們的移民政策比較嚴格，深怕會影響台灣人的就業，所以以前的移民主要是外配，而外籍新娘其實對台灣這幾年新生兒的貢獻，勞動力的提供都有極正面的意義。因為面臨勞動力的不足，我們應該快速改變思維，跟新加坡學習，除了必須的勞動移民之外，積極開放知識跟專業的移民，尤其在香港的風暴之後，可能有很多的香港年輕人願意來台灣定居，他們將是移民很好的優先考量。

除此之外，相對於東南亞其他國家的交通壅塞、公共設施，跟平均教育，台灣的吸引力是存在的。如何有計劃地吸引年輕移民，填補勞動力，甚至是較高階工作的缺口，快速而有效的補充即戰力，這是新政府一個必須慎重思考的議題。

移民對台灣來說是被動的、甚至是嚴格的，很多來台犧牲奉獻的外籍人士，往往需要很多年才能擁有我們的身分證。要改變慣性思考並不容易，但是故步自封、「畫地自限」，自以為花錢可以換早一點結婚跟小baby，卻忽略人口跟財務的缺口並無法因此在未來的30年內改善，這很無腦。當然我們必須做好相關的配套措施，而且能夠不帶歧視地接納他們，甚至讓他們成為一起南向的好夥伴。相關的配套措施包括：

清楚的選取原則。我們需要的不是養老族群，而是有一定教育水準跟經濟能力的年輕移民。你會說這樣會不會有點現實啊？歧視老人？但是財政更現實不是嗎？移民政策本來就是國家策略的一環，人道考量只是其中一環。 語言學習的提供。中國的崛起有一個好處，那就是大大增加學習中文的動機，在國外也多了很多學習中文的機會。相比於中國，我們在居住環境、資訊的自由化上是有優勢的，所以重點是如何提供年輕移民好的環境學習中文，同時幫助他們融入當地社會。 升學與繼續教育。其實韓國瑜市長提出的雙語教育並沒有錯，語言能力不足確實是台灣走向全球化的障礙，但真正欠缺的是「可以充分溝通、管理協商的『好』英文」。這跟接受移民是有相互關聯性的，政府必須設立純英文教學的大學或研究所，提供給年輕人跟新移民。像現在的日本或歐洲國家，都已經普遍設立用英文教學的學校，假如我們連年輕的教授、高中英文老師都講不好英文，何其遑論。 最重要的議題仍然是「居住」。因為低薪跟高房價，包括比率不低的房租支出，不僅是我們年輕一代的夢魘，也將會是年輕移民最大的挑戰。1977年以後出生的中生代，面對產業外移、薪資停滯成長，再加上前一波房價上漲，高房價、低薪資，沒有籌碼養育小孩，降低生育率。新移民也會面臨相同的問題，低薪的問題來自產業結構，加上相關連動的通貨膨脹，會比高房價來得更複雜、更難克服。社會住宅的及早實現是當務之急，即使會因而拉低房價，也是政府無可推託的責任。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航