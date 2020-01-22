回到蔣經國「堅決反共」的道路，國民黨才有機會贏回民心

文：夏小強

中華民國2020年總統和議會選舉結束，國民黨大敗，總統候選人韓國瑜落選，國民黨在立法院僅獲38席成為少數。面對慘敗局面，國民黨內改革聲浪四起。

1月15日，中國國民黨主席吳敦義率副主席、祕書長及一級黨務主管以上重要幹部向中常會請辭，並向全黨同志表達歉意，由中常委林榮德出任國民黨代理主席。

國民黨在檢討報告中，提出了七大敗選因素。其中主要內容包括：

「討厭民進黨」終不敵「亡國感」； 兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局； 惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同； 高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤； 黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強； 不分區名單未能符合外界期待； 青年參與政治程度高，本黨不受青年選民青睞。其中第二項關於兩岸論述稱，國民黨未能掌握話語權，無法因應當下變局。

看過國民黨在敗選後的檢討和反思內容，不僅令人嘆氣和感慨，這些檢討內容大都流於表面，給人以隔靴搔癢的感覺。

臺灣這次總統大選的結果，用臺灣評論人士的一句形象的話說就是：八百多萬人的恐懼戰勝了五百多萬人的厭惡。這個評論準確到位。

五百多萬人不喜歡蔡英文的人把票投給了韓國瑜，但是八百多萬人恐懼韓國瑜執政之後，臺灣變成今日的香港，因此選擇了蔡英文。一言概之：是否反共抗共，成為決定選舉結果的最主要因素。

國民黨在敗選之後，黨內陷於混亂和權力、人事的紛爭，而黨內青壯派也紛紛要求改革，希望有所作為，但是，看看他們是怎樣的言論：

國民黨內最年輕的立法委員當選人、今年37歲的洪孟楷，向BBC中文網表示：「國民黨已脫離民意，需要即刻檢討改變。『九二共識』兩岸同屬一中、各自表述的意涵、原則可以繼續堅持，但需要換一個名詞包裝，國民黨的核心價值就是兩岸穩定發展，現在必須思考如何強化這樣的論述。」

所謂的一國兩制，以及九二共識，都是中共統戰臺灣而製造出的概念名詞，九二共識的本質就是沒有共識，就是中共的一國兩制的謊言，最終臺灣將變成今天的香港。八百多萬的臺灣人都看清了這一點，而國民黨的未來中堅力量。在這個大是大非的基本問題上，還是模糊不清，對九二共識的「名詞包裝」，也就成為一廂情願的幻想。

更加令人感嘆的是，「國民黨的核心價值是兩岸穩定發展」這句表述。國民黨核心價值的基礎，就是國父孫中山的三民主義，在臺灣表現為建立在三民主義基礎上的自由民主制度和生活方式。國民黨建立的中華民國的最大價值，就是在華人世界樹立了一個自由民主制度和國家的典範，成為中國大陸十幾億中國人抵抗中共捍衛普世價值的未來希望。

國民黨的歷史就是一部反共的歷史，也是一部不斷被中共欺騙滲透的歷史。如果不反共，那還是國民黨嗎？

國民黨之所以落到今天的地步，其根本的原因在於，這二十多年來的國民黨，在中共的強力威逼利誘和滲透之下，掌控國民黨重要權力的高層家族勢力，幾乎全軍覆沒，被中共滲透收買瓦解，國民黨重蹈歷史上被中共欺騙玩弄的悲劇。

中共整體上對台灣的政策，是採取輿論宣傳上的攻擊，做出武力威脅姿態，同時不斷用經濟滲透和收買手段，控制台灣經濟進而鎖住台灣政治咽喉，最後用共產紅色政權來代替台灣自由民主制度。台灣民眾對中共的不滿情緒以及對國民黨政府的失望，很大原因是由中共的這種策略造成的。與此同時，台灣事務還成為中共以制衡美國日本為主國際戰略、轉嫁國內危機和煽動國內民眾民族情緒的一張常用之牌。

與中共交好，與中共交易，就是在和魔鬼做交易，如果國民黨再不做出改變，遠離中共，繼續在迷途上越走越遠，最終將會與中共一起走上絕路。

那麼，國民黨還有出路嗎？

剛剛當選國民黨立委的中華民國前總統蔣經國的孫子蔣萬安在臉書上表示，1月13日是經國先生逝世的日子，按照往例他和家人到頭寮謁陵，表達思念之情。報告選舉結果之後，經過旁邊的書房，看到牆上掛著兩幅字「以國家興亡為己任，置個人生死於度外」，讓他想到經國先生曾說「只要是為民眾著想、符合民眾利益的事，也就絕無得不到民眾贊同之理。」這些話，他會永銘在心。

十分遺憾的是，蔣萬安在此前面對記者提問兩岸關系以及如何看待九二共識的問題時，卻始終未能正面回應，沒有勇敢地說出反共這兩個字。

那麼，包括蔣萬安在內地國民黨人，以及國民黨地出路何在？

其實只有一條路，這條路就在蔣經國先生地話語中：

「午睡後坐於父親靈旁，想起父親領導全國以反共救國、實現三民主義為奮鬥之目標，而我將近五十年來之政治生活，深切認識共產黨乃是邪惡魔鬼，殺人凶手，所有威脅、利誘、欺騙、分化之伎倆，無所不用其極；尤其血氣方剛之青年人以及苟且偷生之徒最容易上當，一入圈套即無法自拔。

凡此種種，實為此一時代人類之大悲劇，但是吾人皆應了解，邪魔乃無法久存，最後必將被正義、正氣所消滅，吾人只有以絕不妥協之態度抵抗共黨，方能生存，方能勝利，而人類歷史亦將會證明此一道路乃是最正確的……」

「台灣這一塊復興基地，已成了大陸地區人民的希望，是反共產及反暴力的聖火明燈。」

「我們中華民國到今天，能生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共、不與任何共黨妥協的精神堡壘。」

把以上蔣經國先生的教訓貼在國民黨總部的墻上，印發成文，讓每一個國民黨員都看到，並且都按照訓令去做，才是國民黨重新贏得臺灣民心的最好方式。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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