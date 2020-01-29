英國小學「蟲蟲危機」：大家一臉淡定，好像長頭蝨和小孩感冒差不多

文：Yvette

從學校接小孩放學時，老師發了一張有著大大標題的「Head lice」（頭蝨）通知單，內容大致是同班同學有人長了頭蝨，學校希望所有家長都能仔細檢查自己小孩的頭髮。若不幸「中獎」的話，也請照通知單的標準SOP除蟲。雖然我已接過一樣的通知許多次，但每次只要看到這則警訊，頭皮還是會開始發癢。

別緊張，在英國長頭蝨其實等於普通感冒

我在台灣的成長過程中，從來沒遇過小孩長頭蝨這件事，印象中只有戰後衛生條件較貧乏時期，或是居住環境極度髒亂時才會「頭蝨」橫行。因此幾年前女兒上小學後，我第一次收到頭蝨通知單時簡直嚇壞了，完全無法理解為什麼在英國這樣衛生水準較高的國家，竟然還會有頭蝨？

當我驚慌失措地告訴另一半時，他竟然擺出一副我大驚小怪的樣子，甚至用驕傲口氣說了幾句：「就頭蝨啊！在小學裡很常見嘛！」、「什麼？你們台灣沒有？我們法國很多喔！」那時的我可說是完全無法想像。

為了消除我的疑慮，我轉而詢問幾個熟識的西方媽媽，發現大家一臉淡定，就好像長頭蝨和小孩感冒是一樣的，雖不樂見但難以避免。即使真的「中獎」就採取標準程序除蟲，沒什麼大礙，還跟我分享她們的小孩都得過頭蝨好多次，也常常被同學傳染。幾乎人人都有一肚子的抗頭蝨故事和獨門偏方。我反而成為那個沒見過世面的天兵。

我開始懷疑是因為我在人人號稱「天龍國」的台北出生長大，直到30幾歲都沒見過甚至沒聽過頭蝨。為了驗證究竟是文化衝擊還是我太天真無知，我只好在社群平台，詢問同樣旅居於英國的台灣媽媽們關於「頭蝨之亂」的看法。

一問之下才發現，幾乎所有的台灣媽媽對於頭蝨都是一樣驚慌無助的，甚至大家都一樣認為頭蝨是較落後髒亂地區的產物。沒有人知道原來在歐陸國家，其實頭蝨是非常普遍的，並不是小時候父母欺騙「不洗頭就會長頭蝨」的都市傳說（Urban legend）。無論來自城市或鄉間的公私立校園的小孩，都無法倖免「中獎」多次。

英國人的「防頭蝨小秘訣」

根據英國健保局（NHS - National Health Service）的官方資料，頭蝨是常見於孩童及家人間的傳染病，並經由頭與頭接觸傳染，和頭髮髒不髒亂沒有太大的關係。最簡單的檢查頭蝨方式是用細齒金屬扁梳仔細梳頭，並翻找是否有成蟲或蟲卵隱藏其中。一旦確定罹患頭蝨就必須立即確認家人有無感染，並實行「除蝨五部曲」：

Photo Credit：Yvette

除此之外，網站建議學校若發現小孩長頭蝨，不用特別請家人提早來接，只要回家除蟲就行了。在治療過程中患有頭蝨的人還是可以照常上學，並不需要請假。這樣的處理方式，也難怪永遠無法根除學校裡的「頭蝨」危機。

在可以跟台灣7-11超商媲美的英國連鎖藥局Boots裡，有一整櫃關於頭蝨的藥劑或是噴劑，即便NHS指出市面的產品不一定有實際效果，但為了防患於未然及求心安，我還是不惜成本買了許多「抗蝨產品」。例如：防頭蝨洗髮精、防頭蝨潤髮乳甚至是防頭蝨噴霧等。但說來奇怪，不知道是那些產品發生奇效，還是我們家孩子維持上學必洗頭的生活習慣，即便班上鬧頭蝨，但他們總能全「頭」而退，直到目前為止都還沒中標（Knock on wood!）（註ㄧ）。

photo credit ©Boots.com 英國連鎖藥局Boots的抗蝨產品（photo credit ©Boots.com）

photo credit ©Boots.com 英國連鎖藥局Boots的抗蝨產品（photo credit ©Boots.com）

像尼斯湖水怪一樣神秘的英國頭蝨

對於頭蝨，其實我還是有非常不解的一點，那就是學校的老師們是怎麼發現小孩長頭蝨呢？仔細問過老師後，她們都表示其實頭蝨非常明顯，不用特別花心力就能看到。但即使我仔細盯著別人的頭頂，或是利用職務之便觀察其他孩子的頭髮，卻從來沒見到過。

我倒也不是真的期待能一睹頭蝨的風采，只是這樣一個在台灣幾乎已絕跡，但在英國卻極度普遍的生物，就像是傳說中的尼斯湖水怪一樣，即使看過照片或者閱讀相關文獻，卻始終無法親眼目睹一樣的神秘。這麼多年下來，英國小學裡的頭蝨對我而言，始終是個恐怖卻也無解的謎啊！

註釋

Knock on wood是外國人常用的片語。傳說無論樹木或是木製的十字架，對早期西方人來說都有庇佑的功能，敲擊木頭（knock on wood）相信可以帶來平安及好運。當他們提到某件不好的事卻不想因此招來厄運，人們會習慣說一句「Knock on wood!」並輕敲手邊的木製品，避免厄運真的降臨。

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本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航