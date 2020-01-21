【插畫】我買了超多環保袋，我好環保

Little Deep Blue / 小深藍

除了默默種樹、使用昂貴的環保餐具外，激進的宣傳，絕對是讓大量民眾聚焦議題的最好方式。

環保這件事，其實和任何經濟行為沒有太多的不同，除了需要安靜的生產研發部門之外，你需要一個夠吵鬧，能夠讓更多人知道你產品好處的行銷部門，而且，這兩種功能必須同時運作，才會真正的有效。

很多人說瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）只是作秀，目的是為了享受被鎂光燈追逐的感覺。但以她本身的家庭背景，她就算不用為環境發聲，想要成為鏡頭追逐的焦點，應該還有其它更輕鬆的方式——她可以選擇搭乘私人遊艇、乘坐飛機頭等艙，繼續享用她高級的物質生活，不參與這一切；但光是她願意把自己的時間，花在環境保護的議題這一點上，就值得我們給予她相當程度的尊重了。

在公共領域中，社經地位較高的人所提出的觀點，通常也相對的有較高的被接受度。而桑柏格剛好就處於這個位置上。

我們回想一下類似的狀況，「不願面對的真相」的美國前副總統高爾，他在影片中，也是搭著私人飛機、私人轎車，使用高污染製成的電子產品來進行巡迴演說。監製《奶牛陰謀》（Cowspiracy: The Sustainability Secret）的李奧納多狄卡皮歐，我相信他的生活方式應該更加無法跟環境保護扯上關係。但是，這些人卻是在環境保護上，不可或缺的夥伴。因為他們所處的位置，能有效的將資訊快速且大量的傳播給其他的人。

如果沒有他們，我想現在還是很多人對於環保議題完全沒有概念。

簡單的來說，環境保護需要各種不同的方式一起進行，減量、改良，以及有效的宣傳，但不是什麼都不用就是環保，也不是一個人一頭熱的做就有用，像是許多人以環保之名傻傻的買一個個環保袋或是環保吸管來用的人，卻沒想到重複使用同一個塑膠袋其實還比較環保。

為什麼桑柏格會被醜化成這樣？因為當我們的目光從環保轉移到到她個人身上的時候，那些真正該付出代價的罪魁禍首，就可以繼續用大家的未來，換取進到他們口袋裡的財產。

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

想要畫出一樣的3D繪圖嗎？小深藍線上3D課程熱映中！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航