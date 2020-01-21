時代力量沒有想用「投票」解散統促黨，民進黨也沒有「不處理」統促黨

時代力量黨團昨（20）日提出「解散統促黨」的預算「主決議」，卻因為只有7人投下同意票，而無法通過，民進黨立委也沒有一個投下同意票。到底，「預算主決議」是什麼？立法院有權解散政黨嗎？如果不行，「主決議」又可以達到什麼效果？民進黨又為何反對？

《中央社》報導，立法院昨（20）日處理109年度中央政府總預算，時代力量黨團針對內政部預算提出「主決議」，要求內政部依據將「中華統一促進黨」移往司法院憲法法庭，並討論是否解散。

主決議內容指出，統促黨除了2017年對涉入香港眾志秘書長黃之鋒訪台暴力接機，也涉入中國新歌聲台大校園暴力事件，2019年9月香港歌手何韻詩也遭統促黨人士潑漆；加上中共對台統戰益加嚴厲，希望能維護民主憲政秩序。

主決議文的最後寫道：「爰提案要求內政部應依據《憲法增修條文》第5條與《政黨法》第26條規定：針對中華統一促進黨，依法檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。」

《中央社》報導，不過，主決議提出後經表決遭到64票反對，僅有7位立委贊成。除了時力的黃國昌、徐永明、鄭秀玲投下贊成票，另外4位則是國民黨立委林麗蟬、呂玉玲、林奕華、許淑華；由於反對多於贊成，時力的主決議沒通過。

面對民進黨立委沒有一人贊成主決議，時代力量黨團幹事長徐永明昨天中午在臉書發文批評：「民進黨作為執政黨，更應該要比在野黨積極督促內政部行動，硬起來處理、解散統促黨。」文中甚至指出：「國民黨也支持移送統促黨，民進黨再不積極處理，很難對民眾交代！」

不過民進黨立委林靜儀昨日晚間約9點，在臉書上表示，民進黨團本日院會否決時力黨團提案後，已無異議通過與時代力量提出的主決議類似的241-A案，提案內容為「請內政部依據審查會相關決議，就中華統一促進黨是否涉及違法違憲之事況進行掌握及調查，並依法處理。」

《民視》報導，內政部長徐國勇今早則回應，「有關統促黨的問題，我們依法處理，在言論自由跟我們一些相關的，我們會在這裡做一些調查，如果有達到那個程度，當然會依法來處理，解散政黨的話，還是要移送大法官去處理」。

不過，時代力量與民進黨的「解散統促黨」爭議，已經在網路引起大量討論。

「主決議」到底有什麼效力？

這次時代力量立法院黨團針對「解散統促黨」的提議，是以「預算主決議」提出，但預算主決議又什麼？

由「二十一世紀基金會」設立的《口袋國會》網站2014年曾專文解釋何為「決議」，「決議，是立法院在預算審議時，針對特定事項或機關，所做的限制或附加條件。」又分成「主決議」和「附加決議」。不論是附帶決議或是主決議，都必須委員會多數同意才算通過。

根據《預算法》的規定，主決議與附加決議的差別在於，主決議如果通過，行政機關必須依主決議辦理。而附帶決議則僅屬建議、參考性質，沒有強制力。

不過，附帶決議於預算審議中的角色，已逐漸轉變。現今立法院中，不論主決議或附帶決議行政機關都會予以遵守，避免行政、立法對抗。現在，主決議與附帶決議的差別在於，主決議偏重於重大事件或要求，附帶決議則偏重相對不重要的要求。

套用到20日時代力量黨團提出的「解散統促黨」主決議，根據《政黨法》，統促黨等政黨的主管機關是內政部，因此時代力量黨團是在審議內政部預算時，透過主決議，要求內政部「針對中華統一促進黨，依法檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理。」

時代力量想用「投票」解散統促黨？

事件發酵後，網路上不少貼文流傳「時代力量想用『投票』解散統促黨」，然而，細看時代力量得主決議全文，並沒有「用立法院投票解散統促黨」的狀況。

時代力量的主決議內容寫道，統促黨涉及許多不法暴力事件，統促黨透過中共金流滲透宮廟等疑義，也屢見於媒體報導。而前內政部長葉俊榮曾於2017年10月表示，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散之。因此相關的問題，我們均有在思考，也已有所研議。」但時代力量2019年針對相關問題質詢現任內政部部長徐國勇，徐國勇的回答卻仍然是正在積極蒐證。

因此時代力量黨團提出主決議，要求：「爰提案要求內政部應依據《憲法增修條文》第5條與《政黨法》第26條規定：針對中華統一促進黨，依法檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。」

根據主決議文，時代力量只是要求「內政部」去申請憲法法庭審理。並沒有時代力量想用「投票」直接解散統促黨的狀況。

《中央社》報導，時力黨團幹事長徐永明受訪也表示，時力主決議的要求是移送統促黨至憲法法庭，並不是投票就可讓統促黨解散，因為解散與否權力在大法官手上。

民進黨為何要反對時代力量的主決議？

《中央社》報導，民進黨團書記長李俊俋受訪時表示，統促黨有沒有違憲，應該由憲法法庭判定，而不是立法院表態決定，強調這非立法院職權。

民進黨立委林靜儀昨日在臉書發文表示，「內政部聲請某政黨違憲，送憲法法庭審理，在法律上就相當於檢察官認為某被告有罪，起訴送請法院審判一樣。⋯⋯針對統促黨成員涉及的司法案件，目前都還在偵辦中，所以民進黨黨團才提出較為中性的文字，要求內政部就統促黨是否涉及違法違憲之事況進行掌握及調查，並依法處理。」林靜儀強調：「民進黨黨團並不是反對處理統促黨，只是此類案件不宜以多數表決、有罪推定的態度處理。」

沃草成員劉家丞也在臉書上為民進黨說話，他表示，如果真的通過這份決議，內政部就得負起調查證據的責任。東吳大學法學院專任教授胡博硯也說，內政部必須要檢具相關事證才能聲請，換言之，就是讓主管機關擔任類似檢察官的角色，會讓司法問題更政治化，但他也認為「反正這種提案就是個宣示。」

內政部2017年為何承諾要「處理」統促黨？

時代力量的主決議文提到，前內政部長葉俊榮曾承諾會「處理」統促黨。葉俊榮又是在什麼情況下，承諾要處理統促黨？

在過去多次社會及政治陳抗活動中，屢見統促黨成員介入。《自由時報》2017年10月對此專訪葉俊榮，葉俊榮接受訪時，直指統促黨重要成員都具有幫派背景，「造成政黨染黑」，這是活生生存在的現實。

不過當《自由時報》記者問到，內政部是政黨主管機關，是否能對統促黨祭出處分？葉俊榮表示，根據《憲法增修條文》及相關法律規定，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲」，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散之。葉俊榮強調，「相關的問題，我們均有在思考，也已有所研議。」

不過，葉俊榮當時説，由於《政黨法》還沒有完成立法，現行制度上，對於政黨是採取比較寬鬆的管制。對於政黨違憲解散案件，規定要經過憲法法庭的審理，而政黨審議委員會也做過討論，只是在現行法制不備的情況下，若要對統促黨做出解散的處分，恐怕在事實認定上，要經過一段程序，因為大法官是否支持這樣的處分決定？時間會拖多久？目前無法得知結果。

不過，根據全國法規資料庫，我國的《政黨法》，已經在2017年12月6日正式公佈實施，第26條明文規定：「政黨有憲法增修條文第五條第五項之情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。」

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核稿編輯：羊正鈺