哈利王子的本名「Henry」，為何是英國皇室的禁忌之名？

早前哈利王子（Prince Harry）及其妻梅根（Meghan Markle）決定放棄英國王室身份和公職，宣佈從王室中獨立，並移居北美。白金漢宮也在不久前證實了這點，他們將不再使用「殿下」的頭銜，不再代表英國女王和收取任何公款。

哈利王子是已故王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）的兒子，他的全名是「亨利・查理・阿爾伯特・大衛」（Henry Charles Albert David）。也就是說，他的本名是「亨利」，一個已很久沒有再出現在英國王室的名字。原來，英國王室有個傳統，會棄用一些名字作為潛在的君主之名，而「亨利」（Henry）便是其中一個。

對上一位名叫「亨利」的英國國王便是人所共知的亨利八世（Henry VIII），但因為他的六段婚姻而名聲不太好，不過他在宗教改革上又有劃時代的貢獻，使得後世對他的評價好壞參半，因此往後的英國王儲大都沒再使用「亨利」這個名字（當然也有例外，但這些亨利王子全部都在登基前便過世了）。

西元1547年亨利八世逝世後，「亨利九世」並沒有出現在英國歷史裡。我想，當時戴安娜為自己的兒字子名為亨利時應該是力排眾議。當宣佈王子的名字時，那時可是使英國上下都大為震驚。雖然哈利王子的英國王位順位很低，但萬一他機緣巧合下登基後，英國也許就會出現「亨利九世」。

除了「亨利」外，英國王室也棄用了另外一些名字，「約翰」（John）便是其中之一。在英國歷史裡，只有一位中世紀時的英格蘭君主名叫「約翰」——「無地王」約翰（John the Lackland）。史學家只稱呼他為「約翰」，沒有「約翰一世」、「約翰二世」諸如此類，因為就只有一個約翰國王，他可算是英國史上最不堪的君主了。

無地王約翰｜Photo Credit:De Rege Johanne@Wiki Public Domain

約翰是十二世紀時英國金雀花王朝（House of Plantagenet）的國王，他還未登基時，便已造過他父王和王兄的反。登基後，曾麻目不仁地殺了跟自己爭位的侄子，而且還想停妻再娶，搶別人的老婆卻不肯付出代價。後來他又惹怒法國國王，丟掉了諾曼第這片英國在法國控制的土地。英國貴族們不滿他的統治，集合起來出兵教訓了他一頓。約翰求饒，只好答應了貴族們的要求。貴族們為國王訂立了很多規矩，約束約翰的行為，這些規矩後來變成了約束君權的《大憲章》（The Great Charter）。因此，約翰對於英國人來說是個很丟臉的國王，往後就再沒英國君主肯使用「約翰」這個名字了。

「查理」也是英國王室傾向不使用的名字。話說十七世紀時有位英國國王名叫查理一世（Charles I），同時是英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭的國王。他在位期間因為多次在宗教政策失誤而導致了國內出現了宗教分歧。加上他主張君權神授，更與議會產生了矛盾，導致了英國爆發了兩次內戰。他本人兵敗被捕，後給國會領袖奧立佛・克倫威爾（Oliver Cromwell）處決，成為英國歷史上唯一一位被處決的國王。此後，除了他後來繼位的兒子還叫查理（快樂王查理二世）外，就再沒有英國君主使用「查理」一名，所以也就沒有「查理三世」。

不過，當今英國王儲威爾斯親王查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）的名字正正就是「查理」！那麼，當他將來登基成為英國國王時，不就是「查理三世」嗎？其實也不一定，查爾斯王子全名是「查爾斯・菲利普・亞瑟・喬治」（Charles Philip Arthur George）。因為「查理」這個名字有過不好的歷史，搞不好查爾斯王子會採用跟他外公相同的君主之名——稱「喬治七世」，而非「查理三世」。

除了一些名字會被英國王室棄用外，還有一些名字會被英國王室「榮休」，「阿爾伯特」（Albert）便是其一。十九世紀時的維多利亞女王（Queen Victoria）的王夫便是叫薩克森－科堡－哥達的阿爾伯特（Albert of Saxe-Coburg and Goth），與女王結婚後稱阿爾伯特親王（Albert, Prince Consort）。當時維多利亞女王和阿爾伯特親王並沒有實權，女王也不太理會政治。不過，阿爾伯特親王雖然沒有實權和公職，卻為英國推動了很多改革，而且往往堅守了君主立憲制下王室的身份和象徵，是當時王室的典範。

他的兒子愛德華七世（Edward VII）本名是阿爾伯特・愛德華（Albert Edward），因為對於自己爸爸的尊敬，在他登基後他放棄了使用「阿爾伯特一世」這個父親更應擁有的名字，而改用「愛德華七世」。後來，愛德華七世的兒子喬治，名字也有「阿爾伯特」，但登基後也跟隨父親的做法，不用「阿爾伯特」，而是稱「喬治五世」（George V）。

「伊莉莎白」（Elizabeth）本來也是一個已榮休的名字。十六世紀時英國女王伊莉莎白一世（Queen Elizabeth I）對英國的貢獻，使她成為公認的一代名君，往後三百年間都沒有英國女王採用「伊莉莎白」作為君主之名。後來在西元1952年，當今英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基時，卻堅持要使用自己本名作為君主之名。不過看來，在伊莉莎白二世作為女王的近七十年間，她也沒有使「伊莉莎白」之名蒙上污點。

其實還有一些被英國王室棄用或榮休的名字。例如「理查」（Richard），大概是因為理查三世（Richard III）殺死自己的兩個侄子並篡位，因此不再被採用作為君主之名；「亞瑟」（Arthur）則因為亞瑟王傳說的關係，份量太重，也沒有英國君主採用——除了亨利八世時英年早逝的王儲亞瑟。

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