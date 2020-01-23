內閣總辭、修憲公投，普亭的政治大戲為何選在這個時間點上演？

2020年開春以來在俄羅斯上演著政治精裝大戲，普亭（Vladimir Putin）再度成功將全球的目光聚焦於克里姆林宮，討論熱度相當於哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan）脫離英國王室的決定，雖然俄國政治變動從來不缺乏讚揚與批評，但這次俄羅斯憲法的修改與新總理的上任依舊帶來了不少評論。如果政治是一門幻術，我相信普亭則是當中最老練的暗術師，不僅抓準時機為未來鋪路，正中紅心的政策鋪陳，讓俄羅斯人民一時之間產生許多猜測、錯覺、甚至是期望。

在1月15日的演說中，普亭明確表示他支持目前憲法規定兩個任期的限制，但卻明示了修憲的必要性，而宣布將於5月舉行的憲法公投的消息，也為反對派提供幾個月的時間來討論。大部分的外國媒體皆認為普亭修憲的措施與新總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的上任，是為了確保普亭對俄羅斯聯邦有最高權力的控制，對俄國自由派而言，無論是通過國家杜馬、聯邦委員會或是安全委員會來達到目的都已不足為奇，甚至認為舊總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的辭職，讓新上任的總理米舒斯京解套這「不受歡迎的總理」名號，並提供新的執政動力。

連帶的，普亭可將原先進入執政停滯的部長們趁機一起請下台。而梅德韋傑夫在安全委員會的新職位，也能平息此前政治菁英所產生的分歧。米舒斯京的政治形象其實並不鮮明，對任何人好像不會造成太大的威脅，甚至在15日之前無人會料想到此人的名字將出現在繼承者的名單內。而以他稅收專業的背景，他承諾將會履行普亭報告中的經濟計畫。

這一切似乎聽起來很符合邏輯，但我們要問的是：為何要選在這個時間點？

俄羅斯政府改組一方面凸顯出政權不穩定狀態，另一方面也顯示普亭寧願這種不穩定的過度情況出現在2024年任期結束前，而不是像2011年全職調動時，在俄羅斯發生自蘇聯以來最大規模的抗議，並且普亭加強了國家杜馬的權力，以防2024年後創造出另一個與自己類似的強人。即使還有四年的時間，普亭選擇以漸進過渡的方式來進行全民公投的修憲案，不僅能夠增加民主的氛圍，還可讓自己有時間來視情況來調整接班人的計畫。

而2018年開始，從普亭在歷年的聯邦議會報告來看，2020年與往年最大的不同在於國防事務與外交事務上的提及。在2018年的演說裡，普亭不僅明確地展示俄羅斯開發的新型武器，甚至還強硬的對外表示：「那些不聽我們說話的人，現在給我好好地聽著。」（Нас никтонеслушал, послушайтесейчас），這一席話語獲得全場起立鼓掌達40秒的盛況。接著2019年的俄羅斯還纏繞在廢除《中導條約》與弭平中東情勢的角力中，情勢越來越明朗，在國際衝突的新聞裡俄羅斯被提及的次數明顯地少於中國所帶來的衝擊性。相較於前兩年普亭在國際舞台與西方國家的爭論全球秩序的霸主地位，他選擇轉向把精力留在下半場的國內「改革」。

除了政治外，因新總理上任與憲法修改尚未完成，我們還能從經濟與社會的基礎來觀察普亭的「改革」目前所面臨的狀況與反應。

俄羅斯民眾抗議普亭的修憲計畫｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

經濟

普亭每年在演說裡必定將保護家庭與下一代人民的福祉作為施政方針，不僅要維持國家經濟的運作，還必須為人民再創造出更多有利條件，所以俄國政府把年金改革視為一項不可避免的措施。雖然標普（S&P）才公開表示俄羅斯的年金改革方案是一項長遠有利經濟的規劃，但其實對現今的俄國人民而言是一項止不住的災難，即使政府保證2021年退休金的補助將會持續上升，但在實際收入下降與人口日趨減少的條件下，人民在未來幾十年可能都得面對生活品質每況愈下與缺少金錢自由的情況。

1月18日標普將俄羅斯聯邦的主權信用評級維持在BBB，保持了「穩定」的等級，標普認為俄羅斯即使受到更嚴厲的國際制裁（例如「北溪二號」近期被美國列入經濟制裁對象），預計俄國經濟也不會出現嚴重的負面現象。尤其俄羅斯在2019年不停地增加黃金儲量以便面對後續的經濟制裁，有力的預算設計代表公共財政部門與金融系統能夠免受外部壓力的影響。同時，預測2020年俄羅斯GDP成長能夠達到1.8％，優於2019年的1.3％。

若我們以實際面來觀察，標普的預測是有原因的。因為俄羅斯股價指數（RSX）從2019年11月開始一股約23美元至2020年1月將近27美元，加上盧布對美金匯率從62.5上升至60美元，股匯雙漲的情況使俄羅斯開春以來經濟表現不俗。

雖然市場持續出超，但人民從國家分的紅利卻有限。若我們將時間拉回到2008年，當時政府預測到2020年時俄羅斯人的平均薪資將可達到2700美元，但在12年後的今日卻是有待加強。這樣的結果或許可從當時梅德韋傑夫總統時期來看，他曾向聯邦議會表示俄羅斯舊有的經濟成長模式已消耗殆盡，未來需要現代化的經濟體系來確保經濟成長與提高人民薪資收入。2018年在梅德韋傑夫的監督下推出一項為期六年，耗資3900億美金的政策議程的國家項目（NationalProjects）；而2020年的今日，整體的經濟目標還是相同，指標卻只剩當時的一半，即使政府提出一系列扶貧計畫，人民從政府獲得的幫助卻是有限。

若從俄國官方在2019年發布的數據來看，俄國國內約有2000萬人的貧困人口收入低於最低生活水平（約6000台幣），但實際上依據VTSIOM的調查，卻有將近40％的俄國人（俄國人口約1.4億）符合於「客觀的貧窮」的條件，即是沒有足夠的金錢來支付生活需求的項目。或許調查結果兩者之間存在著誤差，但無法否認的是俄羅斯停滯的經濟狀況使得梅德韋傑夫得承擔許多責任。而米舒斯京的上任，是否能夠在宏觀經濟政策保持持續性或穩定金融市場的波動，值得未來持續密切關注。

俄羅斯新總理米舒斯京（左）與前總理梅德韋傑夫（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

社會

在報告中，最令社會反彈的是普亭提議修改憲法裡主要的俄羅斯法律優於國際協議的地位。俄國學者認為普亭的提議將與憲法直接相牴觸，因為在俄羅斯憲法第一章裡已表示「國際規範是俄羅斯法律體系組成的部分」，但如何修改憲法制度基礎的規定是一項需要再三思考的決定。

其實俄國國家杜馬已在2015年通過規定，俄羅斯憲法法院的判決優先於歐洲人權法院（ECHR）的判決，或者可說法院也能夠在現行的法律下忽視歐洲人權法院的裁決。經過討論後，2020年1月20日國家杜馬則建議在俄羅斯憲法第三章的「聯邦結構」中引入規定俄羅斯聯邦憲法優於國際條約的修正案。倘若未來修憲再進一步確定，明顯的，俄國人民捍衛自己的權利可能將變得更加困難。

無論是對年金改革案還是對參選權利的捍衛，近幾年俄國民間社會反對政府政策的方式越來越激烈。2019年最受到矚目的抗議人士是來自高等經濟學院（ВШЭ）的學生，同時身為部落客的ЕгорЖуков，他被指控在網路號召極端主義活動被逮捕一事造成社會譁然，之後在此事連帶的影響下，ВШЭ在2020年1月17日提出打算修改內部規則，禁止學生與教職員代表學校及其員工發表政治聲明。此外，若學生與教職員參加「引起社會重大分歧的政治活動」將會被排除在學校外。

未來學校若通過對政治言論施加限制的修正案，恐怕只會會引起其他學校效仿。畢竟ВШЭ是當今首屈一指的大學，無論在學術還是社會地位上，受過良好教育的師生絕對是俄羅斯社會的中流砥柱，而當師生無法再向社會傳遞不一樣的聲音時，他們的群起激憤是其來有自的。

莫斯科大學教授曾經向我自豪的表示，俄羅斯與北京政府最大的不同在於俄羅斯多了份自由，允許人民擁有臉書和Google以及可以選擇自己的總統。而從2019年開始，普亭卻宣告將建立俄國屬於自己的網際網絡，以便在發生變動時可以與外界斷開，當時此舉已造成國內許多批評仿效中國的聲浪。

或許普亭意在阻絕外國勢力干涉與防止經由網路與抗議活動造成的國家動盪，但對俄國人而言，2020年的「改革」更進一步喚醒了人民對蘇聯時代的記憶。Сноб媒體甚至誇張的表示普亭修改憲法的提議，開啟了蘇維埃社會主義共和國的新篇章：21世紀裡的中央委員會2.0版本。修憲是普亭護權的新抉擇，但最後當人民缺少金錢自由與缺乏權力行使的情況下，民怨可能再度升高。屆時若只能依靠僅存的希望發展，那未來社會將走向何方，值得令人三思。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航