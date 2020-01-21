新竹、花蓮再傳3個疑似病例，疾管署：武漢入境有症狀者「不要」自行就醫

俗稱「武漢肺炎」的2019新型態冠狀病毒疾病，今（21）日傳出新竹市馬偕醫院、花蓮縣門諾醫院通報3名一次病例，不過疾管署表示，截至20日為止，全台目前有8個疑似病例，其中6名已排除感染2019新型態冠狀病毒，僅剩2名還在檢驗中。此外，澳洲今天也傳除疑似病例。

新竹市馬偕醫院、花蓮門諾醫院通報疑似病例

《聯合報》報導，新竹市衛生局今日接獲2例通報疑似嚴重特殊傳染性肺炎病例，分別為新竹縣28歲男性及新竹縣47歲女性，新竹市衛生局表示，經疾病管制署昆陽實驗室檢驗，1例已排除出院，另1例尚待中央檢驗結果，個案目前收治於負壓隔離病房。

新竹馬偕副院長陳重助表示，47歲女性住新竹縣竹北市，13、14日外派中國武漢合肥出差，19日開始發燒，20日早上到馬偕看診。病人在臨床醫師治療下狀況已經比較穩定，至於她的家人等接觸者，現階段已由衛生主管機關來協助監控，目前檢體已送驗中，仍未確診。

《自由時報》報導，花蓮門諾醫院急診室今早傳出一件疑似「武漢肺炎」案例，院方剛證實是一名來自中國的39歲女遊客，16日自武漢機場飛抵台灣旅遊，昨從高雄至花蓮遊玩後出現發燒情形，目前已退燒。花蓮縣衛生局表示，門諾通報疑似「武漢肺炎」病例，為花蓮縣通報疾管署的首例案件，已依規定採樣，並交由疾管署統一說明。

疾管署：截至20日，僅剩2名疑似個案檢驗中

根據疾管署最新新聞稿，截至1月20日共通報8名疑似個案，其中5名已排除感染新型冠狀病毒；1名流感及新型冠狀病毒二採陰性，已排除；另2名檢驗中。目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。

針對今天花蓮門諾醫院及新竹馬偕醫院的3名病例，疾管署副署長莊人祥在記者會上表示，疾管署每天都會定時公布新增個案，但只統計到昨天，「因為我在這邊開記者會，可能隨時有人通報，因此不會公布當天新增病例。」莊人祥表示，通報病例也不會逐案回應。不過莊人祥強調，台灣從2019新型態冠狀病毒疫情蔓延以來，除了目前的8例外，之前還有9例，但最後檢驗發現是其他疾病，因此請民眾不要過度恐慌。

疾管醫師：從武漢入境若有症狀，透過1922專線連絡疾管署，別自行跑去就醫

疾管署新聞稿呼籲，民眾如果自武漢及其鄰近區域返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，民眾如未據實通報，將可依《傳染病防治法》第69條處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

另外，疾管署檢疫醫師林詠青也在記者會上強調，旅客若有不舒服的症狀，是因服用退燒藥或止咳藥才讓症狀緩解，還是呼籲旅客主動與檢疫人員聯絡。林詠青表示，旅客不管是入境時有症狀，還是進入國內才發現症狀，都建議透過1922專線與疾管署聯絡，「請千萬不要自行跑去就醫，一定要聯絡1922，疾管署才能安排如何就醫才能避免造成其他人的感染。」

此外，莊人祥也表示，目前從武漢飛直航台灣班機，都會進行登機檢驗；其他從中港澳入境班機上將全面發放「旅遊疫情警示･主動健康申報」衛教單張。疾管署檢疫醫師表示林詠青表示，也會請航空公司幫忙廣播，請民眾配合。

Photo Credit: 疾管署

疾管署也公布目前全台有8家合約醫院，可以執行「新型冠狀病毒核酸檢測」，名單如下：

三軍總醫院

國立台灣大學醫學院附設醫院

國立成功大學醫學院附設醫院

中國醫藥大學附設醫院

中山醫學大學附設醫院

高雄榮民總醫院

林口長庚紀念醫院

花蓮慈濟醫院

疾管署也提供國際港埠21家合作後送醫院，若在國際機場、國際港口有旅客檢驗出有疑似症狀，會後送到這21家醫院。

澳洲也出現疑似病例

此外，澳洲今日也出現疑似病例。《中央社》報導，《澳洲廣播公司》（ABC）今日報導，一名男子從中國武漢返回澳洲後出現類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）症狀，目前正在進行居家隔離，是澳洲第一起武漢不明肺炎疑似病例。

這名男子不久前才從中國武漢返回澳洲，並自雪梨入境。這名男子目前在他澳洲東北城市布里斯本（Brisbane）的家中療養呼吸道疾病，正慢慢復原，衛生當局仍在等待檢驗結果，釐清他是否感染武漢肺炎。《德國之聲中文網》報導，中國是澳洲的最大遊客來源，去年有超過100萬人到澳洲旅遊，每週大約有160個航班從中國抵達澳洲，從武漢每週有3班班機到雪梨。

Photo Credit: 疾管署 資料統計截至1月20日

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核稿編輯：羊正鈺