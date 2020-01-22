連續兩年經濟遲滯，「韓國輸」的五大關鍵警訊

文：林苑卿

2019年第四季，台灣不只在棒球場上完封韓國，在出口表現上，也比韓國更加亮眼。

2019年11月，台灣出口較去年同期增加3.3%，財政部表示，第四季出口也有望出現正成長。但2019年第四季，英國《金融時報》形容，韓國卻正經歷「50年來最糟的成長狀況」。

外界原本預期，2019年韓國經濟成長率仍有2.6%，但韓國中央銀行11月底表示，2019年韓國經濟成長率將下修至2%，這是1954年以來，韓國經濟成長率罕見連續兩年都低於2.5%。

連續兩年遲滯，情況很罕見

根據韓國貿易協會（KITA）出口金額統計也顯示，2019年已連續三季出口大幅衰減，預估第四季仍將維持衰退態勢。韓國貿易協會原本預期2019年出口會增加3%，卻在6月已調降，較2018年減少6.4%。

過去韓國曾經歷過更大的危機，但多半在第二年就出現強勁反彈，連續兩年停滯的情況，可說是相當罕見的現象。

關鍵1：出口高度依賴中國

韓國經濟高度仰賴出口，根據《金融時報》報導，出口占韓國GDP（國內生產總值）45%，其中，中國占韓國25%（根據KITA資料，約逾30%），韓國經濟高度依賴中國。

從出口的商品劃分，根據韓國貿易協會統計數據，記憶體在內的半導體占出口的最大宗，約達20%；2019年上半年，韓國半導體和石油產品的出口金額下降，已占總出口金額下降的80%以上。

因此，韓國貿易協會歸咎於美中貿易戰緊張局勢升級，導致記憶體需求復甦延遲及中國經濟疲軟，造成韓國出口前景黯淡。

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文在寅一著錯棋，失業飆高

關鍵2：國內失業率攀高

韓國經濟的另一項指標，也亮起紅燈，根據韓國央行的統計，2019年上半年失業率都高達4%以上，2月時甚至飆高至4.7%。

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台灣智庫國際事務部主任董思齊分析韓國失業率攀高的原因，在於韓國總統文在寅上任後，主打充分就業、提高工資、縮短工時等改善就業環境的政策，卻造成更大的困境。

最顯著的例子就是過去韓國很多24小時的餐飲業，但是在政府推行提高工資、降低工時政策後，造成很多餐飲業者難以負擔調漲的人力成本，所以紛紛取消24小時營業的模式，且減少聘請的員工數，造成工作集中在少數人力。聘用人數減少，薪水也沒有增加，民眾的社會觀感上，只感受到生活更加困苦。

韓國大企業在國際市場失利後，也隨即衝擊到韓國的就業市場。董思齊指出，韓國大部分的就業人口仍集中在中小企業，所以中小企業生存不健全，就業市場就會造成很大的影響。

根據統計，韓國前10大的財閥就占GDP高達80%，因此大財閥對經濟影響甚巨。而且，一直以來，韓國的中小企業是強烈依附大企業生存，如今，大企業在國際市場不利後，馬上就會反映在對中小企業的採購訂單量上，連帶導致就業市場失衡。

關鍵3：通縮壓力大

韓國經濟還有一個燙手山芋，就是—通膨壓力持續低迷。2019年底時，韓國央行行長李柱烈公開坦言，「確實存在通縮的擔憂，因為國內的消費價格上漲已大大放緩，而通貨膨脹預期也有所下降。」

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通膨壓力仍低，可能再降息

根據韓國央行統計數據，自2013年以來，消費者物價指數（CPI）一直低於2%，這年的消費者指數為1.3%，2012年還有2.2%。韓國央行公布最新通貨膨脹預測，將2019年通膨率由0.7%下修至0.4%，遠低於央行的目標值2%，引發外界對於韓國可能出現通貨緊縮的疑慮。

李柱烈不諱言，未來需求面的通膨壓力仍維持低迷，但供應面的通膨壓力將緩解。韓國央行於2019年11月29日公布的新聞稿中預期，2020年通膨率將高於2019年，將達約1%，2021年則攀升至1.3%。「向目標通膨率2%邁進的增長速度是漸進的。」

為減緩外界對通貨緊縮的擔憂，李柱烈也鬆口，由於經濟成長趨緩，以及需求面的通膨壓力仍維持在低水平，因此央行將持續維持貨幣寬鬆立場。外界也預測，這代表韓國央行有機會再度降息。

關鍵4：GDP增速創六年來新低

除了失業率與通膨壓力低之外，韓國GDP增速也創6年來新低點。韓國央行公布，2018年韓國GDP增速僅為2.7%，是六年來最低值。

而根據IMF（國際貨幣基金組織）發布世界經濟展望報告，預計韓國於2019年、2020年的GDP增速為2%和2.2%，較4月預期分別下降0.6%。相較於2019年全球經濟增速預計為3%，2020年全球經濟增速將回升3.4%，韓國表現低於全球平均值。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生分析，造成韓國GDP增速創新低的主要肇因是，貿易戰衝擊韓國出口，而持續提升最低薪資又導致企業裁員或倒閉，衝擊消費內需。

服務業投資，外國公司縮手

關鍵5：FDI下滑

韓國深陷內憂與外患，也讓外資投資偏於保守。根據韓國產業通商資源部的統計廳數據顯示，外國人直接投資（FDI）金額出現明顯變化，過去外國人對韓國已連續五年投資超過200億美元，不過2019年卻出現驟降態勢，從2018年的269億美元，驟減為203億美元。「感覺2020年對韓國市場的看好度沒有提升。」董思齊觀察。

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此外，日韓貿易戰開打，更讓韓國政府也意識到關鍵材料、還有尋找新興市場的重要性，以及確保國內勞工人口充分就業，才能安定國內政治與經濟，「但重點是要產業轉型。」董思齊分析。

雖然三星、樂金，甚至是中小企業紛紛訴求要轉型，然而無論大企業或中小企業轉型都需要時間發酵，因此經濟成長動能趨緩。韓國短期經濟表現，除了寄望記憶體價格止跌和石油出口狀況改善之外，就要看韓國企業轉型的速度了。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航