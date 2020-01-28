《我與我的隱形魔物》：「魔物」，是能夠引起亞斯患者們共感的詞彙

文：蕭上晏

多想想快樂的事，就能夠面對所有的困難了嗎？

2019年的國際書展，我帶著出版社的作品參展，同時也為自己（還未誕生）的新書做預購與宣傳，或許是因為「亞斯自白」這個主題太過吸引人，蒙主辦單位青睞，竟讓我的新書分享會自諸多申請活動裡脫穎而出，得以在素有「小週末」之稱的熱門時段舉辦（註1） 。

活動結束後，一位聽眾將我攔住，說也奇怪，平日總會待在身邊的同伴，此時一個也不見。在接下來的10分鐘，我經歷了一段有生以來最為無禮的詰問：「所以你是亞斯嗎？」「亞斯伯格是什麼？」「你這張圖我有拍照但我聽不懂」、「我比較晚來你可不可再講一遍？」、「所以你有亞斯嗎？」「你真的有亞斯嗎？亞斯怎麼診斷？找醫生嗎？你知道他們怎麼檢查出你們這種人嗎？」「亞斯要怎麼治療？」「除了醫學以外，你有試過其他的民俗療法嗎？」

現在你明白，為什麼我認為這是一個重要的啟示了。這樣，嗯，「原汁原味」的詢問，這年頭還真是不太多見。

在一一答覆（或者說明不能答覆的原因）的過程中，我深刻地意識到，自己以為在公開場合能夠永續維持的社會化裝甲，原來也有其極限。最後，我不得不求助於同伴，請他們替我送客。

「在我離開以前，我最後說一句話。」她作勢驅趕上前協助的同伴：「你說你是魔物，你為什麼要把自己當成魔物？你不要把自己想成魔物啊，把自己想成是仙、是佛，就不會覺得自己是魔了。」

哇喔，這可能是從我進行亞斯相關倡議以來，第一次有人以這麼直白的方式告訴我一個解決問題的萬用辦法：只要轉換觀念，問題從此就不再是問題了。

你看這世界多麽美好，空氣多麽清新啊。

隔閡必然存在，不論我們是否願意坦承

自國中被確診以來，我從不諱言自身有亞斯伯格症，每當涉及障礙揭露的時刻，我總是信心滿滿且誠實以對。

「我有亞斯伯格，這屬於自閉症的一種。」通常是我的開場。

「你看起來一點都不像自閉症啊！」則是我最常獲得的答覆。

但我得坦白，不管聽了多少次，「你不像」這句話，總讓我五味雜陳。對於「亞斯伯格」應該是什麼樣子，顯然他們心中有一套自己的標準與想法。這些標準多半來自於媒體對於亞斯伯格症的論述，也有一部分可能來自於他們接觸過的特教書籍。透過這些資訊，人們拼湊出一套他們心中對於「亞症患者」的想像，卻可能和現實情況相差甚大。

大學以後，我正式開始了針對亞斯親子處境的溝通與倡議，但在這樣的過程中，我時常遇到許多不同的質疑。好比「你大學讀的又不是特教，難道比教授跟醫生還要專業？」、「你說得好像很有道理，但我上次聽了某家長的分享，我覺得他講的才是對的。」、「你講得很精彩，可是我看過某個醫生的著作，書上說的好像和你不太一樣。」

「沒有人對你的理論有興趣，大家比較想知道你的生命經驗。」這大概是我聽過最傷人的說法，來自於某一位長年活躍於倡議圈，主打包容患者處境的家長口中。

標籤既是保護，也是束縛

「我們正常人對受污名者的態度，以及對他們所採取的行動眾所周知，因此人們發展出一些善心的社會行動來軟化與改善這樣的反應。」 ──高夫曼（Erving Goffman)，《污名──管理受損身份的筆記》

上面的這一段文字，來自於人類學家高夫曼的著作《污名：管理受損身份的筆記》，作為一位人類學家，他在這本書所討論的議題，與社會的弱勢族群有高度的相關。在書中，他也精準地描寫了身心障礙者所面臨的處境：對需要輔助的障礙而言，即便旁人願意以最大的心態來「關懷」與「協助」，仍舊會使受到幫助的人感覺到自卑、受損、低人一等。而當這些人試圖突破自身既有的障礙，追求更好的發展時，他們的身份標籤，就會在某一個階段，成為貶低他們能力的有力證據。

大抵而言，除了亞斯本人以外，大眾對於亞斯的態度，可以粗略的被劃分成兩個傾向：意識到自己必須學著和亞斯共生共存的人，以及將亞斯當成闌尾，可割可棄的人。前者包含患者的親屬、選擇與患者共事、結交，甚至戀愛，共組家庭的人；而後者則認為自己能夠透過任何方法，來降低與患者接觸、社交的機率。

對後者而言，對亞斯伯格症的認知可能來自以下幾個途徑：媒體上被突出顯示的正面名人（柯文哲、愛因斯坦、蘇珊大嬸......）、社會事件裡的負面案例（世新砍人哥、學妹跟蹤狂）、影視媒體以患者為原型所琢磨出的故事形象（如電影《會計師》、美劇《非典型孤獨》、《x+y》）。因此，當他們在現實中遭遇ASD（按：autism spectrum disorders，指自閉症譜系障礙）患者時，往往會帶著這些先入為主的觀念去打量與觀察，忽略了上述所提到的這些案例的描寫，通常都屬於較為極端的案例。

而對前者來說，與患者的相處更加密切，更直接地面對到患者的障礙，也更難迴避患者在成長過程中因行為問題而產生的不良後果。為了能夠有更好的生活品質，降低情緒勞動，他們自然而然的會去尋找更加深入的書籍與研究，以求增進自己對於患者的理解（註2） 。

然而，在將這些資訊轉化成認知的過程之中，我們無從迴避此一事實：每個患者的成長背景都不盡相同，而在亞斯伯格症這一議題上，我們可以看到的是，目前絕大多數的倡議者可能都並非亞斯患者本人，而是來自於其家長，或者是醫學、特教專業人士。即便偶有患者進行論述與著作，也多半被視作生命經驗的整理，而罕被認真看待，或者納入制度修訂時的參考。

當家長單單仰賴這些書籍的陳述來定義患者，甚至複製書上的經驗去規訓孩子，往往陷入理論與實務上的落差。比起現場的觀察與溝通，許多陪伴者在和患者相處的過程中往往更信任這些資訊，而非患者的反應。甚至當患者抗議時，陪伴者還會反過來使用書上的模板做例證，要求患者自我察覺與檢討，長期下來，除了讓患者產生被貼標籤，無法信任專業的感受以外，還使患者在成長過程中，被剝奪了自我定義的權利，從而限縮了發展的可能。

用既有的家庭想像，來與亞斯相處，將會事倍功半

相較於大部分的亞症患者，我具備較為優秀的語文天賦，加上後天接受人文學科的思辨訓練，儘管思維邏輯及表達模型受制於先天性的障礙影響，我更有能力理解他人的論述並進行有效的交流。正因如此，在他者與亞症患者的相處模式中，我更能察覺到許多衝突的背後，是因為雙方對彼此社會身份理解上的落差所導致的。

舉例來說，亞症患者可能無法理解，為何在只有兩個人的情境中，自己的母親可以包容與接受自己用激動的表現來釋放情緒，但當有陌生長輩在場的時候，母親卻會大聲斥責。這是因為華人社會對於「母親」這一社會角色的期待往往不僅是「照顧」、也包含了「約束、管理、教養」的責任。尤其當亞斯表現出與他人不同的思路時，家長對其「幼稚」、「脫序」的斥責、批評，所要達到的目的可能是為了要符合社會上對於「好父母」的理想期望。為了呼應社會的期待，有些父母可能會選擇變本加厲的規訓策略，預防性的限縮孩子的社交及活動範圍，長期下來，讓孩子有「動輒得咎」的體驗，進而失去社交的慾望。

「不同的身份，會產生不同立場，也會影響接下來的溝通效果。」引號裡這句人文學科的基礎知識，在現實生活裡卻不是人人都能夠察覺。當雙方在溝通過程中追求的根本目的不同卻無人覺察時，溝通策略很容易便會演變成情緒性的言語與行動，對另一方產生勒索的效果。

以我自身為例，作為台灣第一批被診斷的患者，國高中時期所面對的，是一個不斷變動調整的亞斯伯格症判定與標準。在不斷參與亞斯伯格相關研究計畫的過程中，不只一次，年少的我必須和拿著《亞斯伯格症》來理解我的母親爭論（幾年後換成了《亞斯伯格症進階手冊》），討論書中所敘述的與我自身現實的落差。就是在這些爭執中，我察覺她的堅持有時並非是出於理性的討論，而是受到社會上身為「人母」角色的壓迫所致。比起以「探尋自我特質、追求獨立性」的我本人，「家長」必須承擔「讓孩子變得正常」的壓力，每當我表現出大眾認為脫序的行為時，責難的眼光往往會加諸於母親身上。

當意識到這種情形以後，我在與母親一塊行動的場合，會有意識的優先選擇在外面表現出能讓母親免於責難的狀態。有趣的是，藉由採取這樣子的行動，當母親的社交壓力獲得了釋放，我發現她在與我交談的過程中表現得更有耐心。若我始終未能觀察到此一現象，也許至今我們仍舊困守在當時的僵局中也說不一定。

同樣的例子在我身邊也時有所聞。許多擁有自己獨特看法的亞症者，在與我交流的過程中明明表現出了遠超同儕十分的思維能力，但當我問起他們是否曾和家人好好溝通時，我得到的回答多半如此：「說了也沒有用」、「他們不願意聽」、「他們說等我自己賺錢後，再跟他們討論自由的問題。」

不論貧富、地域，我在這些同伴眼中所看到的，是在溝通的努力被斥為無用之後所產生的挫敗，甚至有幾個孩子因而產生放棄人生的念頭。一個亞症患者要表現出與大眾相似的言行，需要透過艱難地模仿、學習、揣測，才能成為大眾眼裡，一個「人」理所當然該有的樣子。對於非亞斯來說，理解這些並不容易，和家長交涉的過程中，經常聽到「孩子就是要教」，「我們如果不對他嚴酷，社會會對他更殘忍」的說法，然而家長並沒有意識到，拒絕與孩子溝通，把他們視為幼體的行為，將會導致更壞的結果。

魔物，是能夠引起亞斯患者們共感的詞彙

英雄、慈善家、助人工作者、倡議者、開創者、專業人士。當代社會，不論涉及什麼議題，為自己形塑起一個正向的身份，都是必要的。唯有如此，才能獲得更多人的喜愛，將議題推廣出去。沒有人想被當作魔物。通常，更不會有人在定義自己與他人之間的差異時，將「魔物」當作首選。

然而在過去的倡議、交流的場合，因種種原因提出「魔物」兩字時，總會意外的，呼喚某一群人來到我的身側。

形形色色的職業，大小不一的年齡。這些人都是在認真地意識到自己與他人不同的事實以後，沒有放棄去好好生活與溝通的人。

有些人接受建議去就醫診斷後，仍然無法在既有的論述中找到與自己完全吻合的形貌；也有因為過去的創傷經驗，對醫療、特教體系充滿不信任的人。有人至今跌跌撞撞，還在面對自己的人際問題，有的人運氣好，在這個過程中培養出了一套能被社會接受的適應方法。

只是，不快樂。日復一日，當別人滿意於他們的轉變，並將更多的要求加諸在他們身上時，他們表面堅強、內在困惑，與日漸堆疊卻無從發洩的情緒，都無法獲得合理且正確的出口。

他們不夠大膽，無法自信的將自己比擬為仙佛、偉人與領袖；也不夠鄉愿，將自己視為不如平凡人的殘次品，接受自己這一輩子沒有追求夢想的權利。

努力向社會期待靠攏的這一群亞斯，所面對的卻是殘酷的事實：他們是被這個社會標記為異類的存在。

註釋

當晚在其他沙龍場地有許多年輕詩人、創作者與倡議者的講題都是我也感興趣的，書展小菜鳥還為此遺憾了很久， 完全缺乏被善意對待的自覺 。 諸如《亞斯伯格症進階完整版》、《當H花媽遇到AS孩子》之類由專業人員或者患者家長所書寫的書籍 ，就很容易成為這些飽受患者行為問題所苦的家長查找的指引。

相關書摘 ▶《我與我的隱形魔物》：社會是個大染缸，但亞斯就是一群有精神潔癖的個體

書籍介紹

《我與我的隱形魔物： 成人亞斯伯格症者的深剖告白》，註異文庫出版

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作者：蕭上晏

從自我探索、社會處境、選擇與承擔、溝通、親密關係五大主題，深入描述、剖析亞斯伯格症者的自身現實。

作者是台灣第一批被診斷為亞斯伯格症的患者，在不斷變動、調整的亞症判定標準下，參與了許多相關研究計畫，從中覺察研究結果與專著所述，經常出現與患者本人的落差；但許多家長、醫師與教育界等陪伴者，面對患者卻選擇採取樣板式、模組化的應對態度，也不願接納患者本身的特質差異。開啟了自我倡議的漫漫長路。

它離你很遠嗎？亞斯伯格症的診斷名稱被移除以後，反而成為一門顯學。聽到越來越多人說自己、孩子或伴侶疑似亞症，這些懷疑可能無法從複雜而量化的醫學結果中獲得答案。而我們都明白提問者真正的動機，來自身後的困境。

Photo Credit：註異文庫

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航