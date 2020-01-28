《我與我的隱形魔物》：社會是個大染缸，但亞斯就是一群有精神潔癖的個體

文：蕭上晏

在我寫下〈殘疾人到身心障礙者〉的時候，台灣對於亞斯伯格的定義正經歷劇烈的轉變：如今亞斯伯格症的名稱在醫學上已正式消失，正式納入泛自閉症障礙類群，從AS變成ASD。時常有人問我該如何看待這些轉變？用「特質」取代「障礙」。

這對於患者而言難道不是一種進步嗎？

儘管如今已被劃歸在泛自閉症類群裡，但因為能夠透過語言表達自己的反應，有所期待也是理所當然的。經年累月下，有時也常看到家長的隻言片語間，透露出一種樂觀的期待：「也許只要長大了，孩子終究能夠像正常人一樣。」

社會是個大染缸，每個經歷與適應了浸泡過程的人都有一套獨門心法，但亞斯，似乎就是一群有精神潔癖的個體，無論如何都想要保持自己「認知」中的潔淨與乾爽。偶爾，你可以動之以情曉之以理，希望他多少接受自己稍許被弄髒，隨著年紀的成長，患者或許也會理解某些時刻，不得不做的為難。

但麻煩的是，這種潔癖是無法改變的。每次弄髒了衣服，就要趕快清洗乾淨，否則就會對精神造成巨大的負擔。指望患者在一次次的練習以後，最終獲得對於髒污不以為意的精神能力，對自閉症障礙類別而言幾乎是不可能的任務。更加糟糕的是，有些時候他們所認知的「乾淨」，其實可能只是透過自己有限的生活經驗推理而來的想像，在某些真正需要改變的時刻拒絕改變，會使他們在社會上的處境更加艱難。

「這些都是很基本的事情，為什麼你無法理解？」 「我們上次不是已經說好了嗎？」 「你為什麼要這麼固執？」 「你為什麼不願意做點改變！」

從小到大，這些話語迴盪在亞斯患者的家庭裡。

亞斯患者的障礙，不會因有沒有獲得診斷而被解決。我見過許多未曾接受診斷或特教輔助的孩子，無助地隻身與社會情境對抗；他們眼中的世界極其混亂，規矩及秩序準則全然沒有同一性。我們透過習得的規範與教條──可能來自於書本、教育者或是長輩，去從事認知中合乎道理的社交行為試著成為一名「正確」的人，卻在遵循原則實踐的過程中遭受到處罰以及傷害。

「同學犯了錯為什麼不能告訴老師？」 「老師教錯了為什麼不能說？」 「你說不可以說謊，為什麼跟媽媽說你有工作但卻要跟叔叔伯伯出去玩？」 「你答應要讓我餵魚，為什麼沒有？」

嗯，最後的那個例子是我自己的。

應該是小學五年級左右吧？美國來了親戚，母親帶著一行人到中正紀念堂走遊。在魚池旁，我想跟母親要塊零錢投飼料餵魚，年幼的我還記得，母親說還有其他行程，等到結束時再帶我回來。

這麼一等，就等到了離開。看著一干人等往捷運站走去，我急了：「說好的要餵魚呢？」

「天色晚了，下次餵好不好？」

書上說：今日事，今日畢；明日復明日，明日何其多？

「不管，我要餵魚。」

「這裡離餵魚的地方很遠，大概要走20分鐘，阿姨他們已經累了。」阿姨累是阿姨累，我忍著不餵魚當個乖孩子也很累啊！「所以媽媽是要當不守信用的大人嘍？我要餵魚！你不帶我去，我就要說到你帶我去為止。」

「媽！你就別管他了。」此時在一旁的姊姊補來了這樣一句話：「我就不相信他能唸多久，一下就累了啦！」

哦？是嗎？從走進捷運站那一刻起，延續至睡前的兩小時，我的家人為不守信用付出了慘痛的代價。說是慘痛其實也沒有什麼，大概就是濃縮成綿延不絕的四個字：「我要餵魚。」

「我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚我要餵魚」

吃飯時唸、喝水時唸、洗澡時唸，大人談話時唸，呵斥要我住手時唸。縱有千言萬語，總之我要餵魚。這起事件最後落幕於母親的道歉。

對旁觀者而言，或許會覺得我太小題大作了，不知變通，故意作怪逼家人妥協。然而大家都忽略了，要數個小時不間斷地重複說出這四個字，喉嚨跟精神的消耗全是由我負擔。若非這件事情對我真的十分重要，又何必要做到這個程度呢？

年紀稍長，表達能力更好一點，並且獲有亞症的診斷以後，我和母親談論過這段往事。對當時的我來說，「餵魚」是一種可執行，只是被延遲實踐的行動。同意延後是相信母親會以信用擔保這個約定，當母親要打破它時，就傷害了她與我之間建立起來的信任關係，若是不讓她意識到我被毀約的行為傷害，她將會在未來不斷重複這種模式。當我們之間的信賴被消耗殆盡，信任關係將不復存在。「你就是想太多。」事過境遷，母親以某種詼諧的語氣下了註腳。

或許，但我不得不想。每個被「註異」的人，往往都是這樣。無法接受約定俗成的默契，不符合一般人的想像。因而憂鬱、焦慮、與負面情緒對抗。有時想說的話，卻無從表達。

我無法解決所有的問題，但能夠感受他們的悲傷。就像我無法解決每一個溝通有所障礙的家庭，只能藉助自己的專業，去開啟溝通的可能性一樣。

這就是「破閉計畫」的由來。

獲得診斷，是在2004年。差不多是亞斯柏格症這個名詞剛被引入台灣的時期，在此之前，針對兒童自閉症相關的早療課程與特教資源早已開始耕耘，發展迄今已邁入第三十年。如今，接受早療的兒童逐批成長為成年人，我們看到的現實是，亞症者的溝通問題並沒有因為任何治療手段而獲得根除。

作為亞斯伯格症的患者，我看見為此設立的家長團體、資源機構在處理此議題上付諸的嘗試與努力。然而身在其中，作為使用（或者說被使用）這批資源一員的我，卻始終有⼀個疑惑：為何所有課程設計的目標，幾乎都指向於訓練亞症患者「適度社會化」的能力？

誠然，社會是殘酷的，避免引發因差異而使孩⼦遭遇排斥的問題，我也相信，這些課程的訓練絕對有其必要。但如同前面所說的，當一個人被迫實踐自己無法理解的行動時，無法透過自己評判對錯的處境，無所適從帶來大量的不安，會使人陷入無止境的焦慮與慌恐。這就是亞症患者每一天面對社會環境都要經歷的日常狀態。

那些痛苦以及情緒成本，想當然僅能由患者自己吸收；當他們演繹得越好，所承擔的成本可能越高，能接收到的支持資源卻可能因此而減少。

我無法不抱持這樣的假設：現有的醫療課程並未能從根本上解決亞症患者的適應問題，只是希望他們不要製造問題。

（可能的原因是早療課程所針對的多半是從孩童社會適應需求所開發的矯治與訓練， 當相同的⽅法走到青少年階段，患者會面臨更複雜的人際環境，此時這套方法便不再適用，因為他們所面對的多數社交活動都更加複雜，將無法依樣畫葫蘆透過指令式的行為完成一切交際所需。 ）

可推論，對青少年到成⼈階段的亞症患者⽽⾔，既有的課程能提供的幫助有限，可能不僅無法解決他們的問題，還會導致他們在轉化過程中產生⾃我⽭盾，凝聚更大的壓⼒；另一方面，他者因為亞症者表象的行為改善，誤以為患者已經康復，無須接受協助的可能性大增。長遠來看，患者受創的隱藏風險隨著年紀會逐漸提高。等到問題爆發出來時已經太遲。

存在不⼀定被看見，沒被看⾒更加危險。

綜合了自身的經驗，我試著提出一個猜想：也許對於亞斯與非亞斯之間的溝通，最重要的是如何為兩者建立起一個能夠平等討論的前提：若能夠讓大眾認知到亞斯患者具有非常態的思考邏輯與表達方法，便能減緩雙方在溝通上因誤解而產生的不悅與衝突。

這就是「破閉計畫」的初衷。

自2016年開始，我陸續受邀至家長團體、教育單位進行演講，也有自己辦理了數場倡議活動。作為講者身份的時候，我總是能看見與過去我所參與過的活動不同的組成。許多孩子會帶著家長來找我，試著向我提出某些詢問（俗稱告狀），有些事情在我看來確實有可商議的空間時，我會試著將孩子的話語翻譯給家長聽，有趣的是，經過孩子認可的翻譯，很多時候對於家長而言根本不是問題。

也有反其道而行的：家長拖著孩子過來要他向我「學習」，在說完狀況後（也俗稱告狀），我會詢問孩子的想法，此時往往會收穫如風扇轉向般的搖頭：「才不是這樣。」

重複前面的過程後，家長終於搞懂孩子行為背後的動機，也願意嘗試調整了，就是嘴巴可能會嘮叨一句：「你為什麼不早說！」

「我說了啊！」

這些經驗是讓我更相信亞斯與非亞之間有溝通可能的原因。

截至目前為止，我所掌握的方法，我想仍舊存在著大幅改良的空間。但我始終相信，只要破除溝通的藩籬，孩子與家長，終將能夠回歸於愛而互相協調出共識。

因他們都是深愛彼此的人。

相關書摘 ▶《我與我的隱形魔物》：「魔物」，是能夠引起亞斯患者們共感的詞彙

書籍介紹

《我與我的隱形魔物： 成人亞斯伯格症者的深剖告白》，註異文庫出版

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作者：蕭上晏

從自我探索、社會處境、選擇與承擔、溝通、親密關係五大主題，深入描述、剖析亞斯伯格症者的自身現實。

作者是台灣第一批被診斷為亞斯伯格症的患者，在不斷變動、調整的亞症判定標準下，參與了許多相關研究計畫，從中覺察研究結果與專著所述，經常出現與患者本人的落差；但許多家長、醫師與教育界等陪伴者，面對患者卻選擇採取樣板式、模組化的應對態度，也不願接納患者本身的特質差異。開啟了自我倡議的漫漫長路。

它離你很遠嗎？亞斯伯格症的診斷名稱被移除以後，反而成為一門顯學。聽到越來越多人說自己、孩子或伴侶疑似亞症，這些懷疑可能無法從複雜而量化的醫學結果中獲得答案。而我們都明白提問者真正的動機，來自身後的困境。

Photo Credit：註異文庫

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航