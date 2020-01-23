《STAR WARS：天行者的崛起》：好看但卻像是「神話的復刻」，而非「神話的延續」

作為星戰系列的最後一部，《STAR WARS：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）找回第七部曲的導演J・J・亞柏拉罕擔任導演。這個用意，是為了挽回上一部《STAR WARS：最後的絕地武士》造成的毀譽參半。星戰作為40年的電影系列，在喬治盧卡斯創建了人類娛樂史上最大的神話傳奇後，全球星戰迷對於星戰，有一種信仰般的狂熱。在這個狂熱之下，所有新出的星戰電影都必須滿足兩個元素：一、星戰的架構；二、在架構下有創新元素。

當喬治盧卡斯重啟《星際大戰》前三部曲，把星戰故事從一個原本被帝國取代的銀河民主共和國的頹敗景象，拉回到繁華無比的絕地武士橫行的時代，雖然絕地原蟲的「創新設定」讓許多粉絲跳腳，而許多故事結構上的缺點也為人所詬病，但星戰卻還是在兩大元素下，把電影版的星戰脈絡加以擴大。所以粉絲大都還是支持，也不斷地在神話的延續中，繼續沉迷。

但當喬治盧卡斯把星戰IP整個賣給迪士尼之後，重啟至今的星戰後三部曲，卻構成了星戰粉的噩夢。原因在於兩大元素沒得到滿足。

第七部曲為J・J・亞柏拉罕的《STAR WARS：原力覺醒》，從人物設定到故事主架構，完全向第四部曲《星際大戰》致敬。除了時代拉遠到路克天行者殲滅死星的幾十年後，整個冒險的敘事只符合第一元素：星戰架構。因為故事背景是絕地武士重新崛起又消失後的世界，然後女主角芮又重新接上絕地武士的傳承，整個架構與第四部曲如出一轍，在神話元素上沒有新設定，甚至影像與美術也完全復刻了第四部曲的風貌，「沒有新東西」成了第七部曲的弊病。

而第七部曲雖然重新燃起了星戰迷的狂熱，但僅僅「懷舊」還不夠滿足他們，這樣的負評也讓迪士尼做出了變更，在第八部曲《STAR WARS：最後的絕地武士》做出了結構上的改變。但這個改變卻背離了星戰脈絡。電影敘事以人物心境為主，強調諸多反抗軍小人物在帝國陰影下的掙扎，與路克天行者如何自暴自棄的過程。這是過去喬治盧卡斯在前三部曲的史詩架構下，沒有處理的部分。

例如尤達大師敗給西斯大帝之後，只說了句他自己的傲慢導致失敗，沒有像第八部曲中路克那樣的心境剖析。等於說《星際大戰：最後的絕地武士》把敘事方面拉回到了第六部曲《絕地大反攻》較重視人物掙扎的反省，但在故事的場景呈現上，除了路克天行者以精神體挽救反抗軍有令人耳目一新之外，其實就「創新」這點，不但沒達到，也沒給新元素，而且還讓風格偏離了星戰。

第八部曲導致更多負評，迪士尼只好讓J・J・亞柏拉罕重執導演筒，來挽救最終章。

Photo Credit: IMDb

而電影拍出來的結果，重複了《STAR WARS：原力覺醒》的狀態。導演成功地拿「懷舊」的復古元素，讓整部片成為《絕地大反攻》的翻版。敘事上跟《絕地大反攻》相似，有最華麗的戰鬥與人物心境的描述，還讓女主角芮得知自己身為西斯大帝後代的掙扎，重複了路克得知自己是黑武士後代的場景，然後以比《絕地大反攻》更帥氣的結局來收尾，使得《STAR WARS：天行者的崛起》被譽為「星戰系列最好看的一集」。

這句話看起來是好話，但實際上還是造成了毀譽參半的結果。因為星戰的魅力從來就來自於「投入感」。粉絲著迷於原力之間光明與黑暗的鬥爭，並夢想在神話中扮演一個角色，無論是風暴兵或是絕地武士。過去喬治盧卡斯沒有對主角之外的人物有過多描述，就是為了讓粉絲有「自己代入」的錯覺。但J・J・亞柏拉罕的兩集並沒有給更多的創新元素讓粉絲投入，而是重複了主角心境，心境上也沒有新意。而《STAR WARS：最後的絕地武士》給小人物過多的心境詮釋，也剝奪了粉絲「把自己心情、背景代入」的空間。等於是沒有創新元素，原本的星戰脈絡被剝奪，於是後三部曲，完全背離了喬治盧卡斯的原著精神。

這也是喬治盧卡斯對於後三部曲的每一部，自己都不滿意的原因。對於後三部曲，他本來想講述一個「吞食原力維生」的新種族，這在過去龐大的星戰歷史（主要是官方小說）中即有提及，然後由反抗軍跟帝國聯手抵抗新的惡勢力。照這個設定，不但符合星戰脈絡，也會有創新元素出現。

但就迪士尼拍攝的後三部曲，除了重炒冷飯之外，其實沒有給什麼新東西。但話雖然這麼說，《STAR WARS：天行者的崛起》不管在人物處理、戰爭場面，還有海上光劍對決跟最後重新幹掉西斯大帝等場景，都把過去星戰的「畫面感」提升到新的高度。論電影，它的確是星戰系列最好看的一集，但卻像是「舊神話的復刻版」，而非「神話的延續」。

有時只要一些細節即可造成創新感。例如電影最後，芮依照絕地武士的傳統，自己出師後要自製光劍，她選用自己過去武器當作手柄，並選用絕地聖殿守護者的「黃色」光劍，表示自己即將傳承絕地武士的一切，這其實只要電影中多個幾句話，就可以讓影迷有更多神話與新元素感。但很多小細節上都沒有處理，使得電影變成：除非觀眾像J・J・亞柏拉罕一樣是狂熱的星戰粉，否則很難進入一種脈絡跟創新感。這導致了星戰後三部曲的窘境。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航