《喜劇大師的13堂幽默課》：如果你想要噓聲，那就多用雙關語

文：葛瑞格・迪恩（Greg Dean）

【從搞笑到爆笑：改善和打磨笑話】

一位著名的作家曾經說過：「世上沒有寫作這回事，只有不停的改寫。」這話聽起來可能有些極端，但確實有其道理。有了初稿之後，可改善的空間還很大，有時候可以一步到位，直擊笑點，但更多時候需要不斷打磨，嘗試不同方法之後才能讓笑話呈現更出色的效果。

本章將學習修改笑話的基本原則，以及改善的技巧。這些方法基於我從事脫口秀演員的親身體會，並結合多年來合作過眾多成功脫口秀演員的實際寫作技巧。但要提醒一點，這些技巧並非教條，對你真正有用的才是最適合的！

請注意，在創作階段不要考慮笑話的改善和打磨。創作和編輯是兩個區別很大且各自獨立的工作，寫新笑話時就快速不中斷地寫完，之後再回來打磨它們，否則會失去寫的動力，並錯過很多改善的機會。你會時常發現，一、兩天後再回頭看寫過的笑話，往往會冒出新的角度和想法。所以，先寫出來，之後再打磨。

以下是一些改善笑話的方法：

精簡化

冗餘累贅是好笑話最大的敵人，前面幾章教大家學習寫笑點時，也曾簡單提過，而我的學生泰瑞，就曾在我的培訓班上講過一個很搞笑但太過冗長的笑話。

前一陣子我和老婆鬧離婚。這個過程漫長又複雜，最後我們還是離婚了。之後我就去丹麥度假，因為我有性方面的改變（sex change），它從不常變得也不怎麼樣了。

這則笑話的核心想法很好，但故事二包含了太多資訊，觀眾其實不需要知道這些資訊就可以理解笑點了，多餘的細節反而會讓大家困惑。

一般來說，觀眾要對你的笑話有回應，而不是去思考你的笑話。這不代表你不能寫些需要思考、有智慧的笑話，而是即便你要表達一個新奇的想法，也應該簡單明瞭，讓觀眾不用大費周章就能明白你在說什麼。

鋪陳部分提供的資訊應該剛好夠讓觀眾產生目標假設，同樣也是越簡潔越好，之後給觀眾笑點，即通過再解讀打破目標假設，僅此而已。

第二週泰瑞回來上課的時候，把這個笑話改成了：

離婚後，我有性方面的改變（sex change），它從不常變得也不怎麼樣了。

這是一個結構很好的笑話，用詞不多不少，比起最初的版本能引起更大的笑聲，到達笑點需要的時間更短、更快，「每分鐘笑聲數」就越多。「精簡」則是提高每分鐘笑聲數的重要技巧。

笑點用「底」收尾

每個笑點都有一個關鍵的詞、短語或動作來揭露再解讀，從而打破目標假設，讓觀眾笑出來。從觀眾的角度看，這個關鍵的詞、短語或動作存在於笑點之中，我們將其稱之為笑點的「底」。

要有效地建構一個笑話，就要保證「底」能在笑點的最後出現。把「底」放在正確的位置十分重要，因為它決定了觀眾何時發笑，如果「底」在笑點中過早出現，觀眾開始笑，而你還在繼續說，他們就會因此停下笑聲聽你在說些什麼。

記得有天晚上在好萊塢的脫口秀俱樂部「喜劇商店」（Comedy Store），我目睹了一名喜劇演員「訓練」觀眾停止發笑的過程。一開始，觀眾聽到這個演員的笑話會笑，但因為「底」在笑點中過早出現，他要吼著蓋過觀眾的笑聲才能講完笑話，當然，觀眾很快就知道要安靜下來，不過這不是喜劇演員想教給觀眾的東西。在他講到第十個笑話的時候，觀眾已經不再大笑，只是禮貌地微笑聽著，而這個演員因為沒有得到預期的笑聲變得煩躁起來，並開始指責觀眾不夠好，於是觀眾連微笑也沒有了。造成這樣的結果，很大一部分的原因就是這個演員不知道要把笑點的「底」放到最後。

關於這一點，脫口秀演員有兩個常見的錯誤：



錯誤一：笑點的「底」出現後還有多餘的話或動作

笑點的「底」出來後還堅持繼續講，是最常見也最惱人的錯誤。一般都是因為脫口秀演員在觀眾笑了之後想加入一些未經思考的廢話。例如，有個學生寫過這樣一則笑話：

你們知道為什麼同性戀那麼會穿衣打扮嗎？你試試二十年都待在衣櫃裡，看看會怎麼樣。

「看看會怎麼樣」跟笑話沒有任何關係，應該刪掉。下面是改寫後的笑話，以「底」收尾。

你們知道為什麼同性戀那麼會穿衣打扮嗎？你試試二十年都待在衣櫃裡。

衣櫃是「底」，後面再加任何東西都會削弱笑話的效果。

錯誤二：「底」和其他重要資訊混在一起

確認笑話的「底」至關重要，否則它可能和其他不那麼重要但對笑話有作用的資訊混在一起。

保險公司推出了新產品：火災盜竊險。但是只有你家著火的時候遭小偷才會賠償。

你能看出來如何讓這個笑話更好嗎？它的結尾是「才會賠償」，這是一個重要的資訊，但是沒有笑話的「底」，即「你家著火的時候遭小偷」重要。下面是更有效的安排：

保險公司推出了新產品：火災盜竊險。但是賠償的條件是你家著火的時候遭小偷。

對比這兩個版本，把「底」放在笑點的最後可以讓笑話的效果更好。當然，由於句子結構的限制，或者有時需要用特定的方式傳達資訊，你不可能每次都把「底」縮成一個詞或短語放在笑話的最後，那麼就在保持語句自然的情況下，盡可能將「底」放在笑點最後。

現在你知道了這個技巧，看看電視上的脫口秀表演，數一數那些專業脫口秀演員有多少次放錯了「底」的位置，然後表揚一下自己，你已經知道如何正確地把笑點收尾了！

使用三段式結構

三段式結構在脫口秀演員之間廣為流傳，它是一種帶來笑聲的神秘法則。但是你問他們，為什麼那麼多笑話都用這種技巧時，他們往往說不出所以然來。

不過，你一定知道，同一種節奏很容易讓觀眾產生假設，預設接下來還會是同樣的節奏。而一個節奏最少需要幾個音節呢？對，兩個。兩個音節構成一個節奏、一個假設，第三個音節打破這一節奏，打破假設，這是經典的笑話結構。

注意三段式結構，因為這是構成笑話的重要線索，請看範例：

我非常敏感，當看見漂亮女子時，會想哭、想寫詩，還想……撲倒她。――史提夫・馬丁（Steve Martin）

使用常識

如果觀眾不明白你在說什麼就不會笑。如果某個詞或引用語對於笑話的理解非常重要，你必須好好考慮觀眾對此是否熟悉，有時候得選擇觀眾更熟悉的內容加以替換。

如果有些參考資訊對你講的笑話十分重要，但不在常識範圍之內，且又找不到合適的替代，那就在鋪陳部分說明。可惜的是，有時解釋了參考資訊會讓笑話失去效果或者提前暴露笑點。例如，當我讀大學的時候，聽過這則笑話：

我服用了大麻，然後我看到上帝。

那時，選哲學課很潮，因此許多學生對於哲學家尼采並不陌生，也聽過他的名言：「上帝已死。」我運用這個資訊改寫成新的笑話：

我服用了比大麻更厲害的東西，然後我看到尼采。

當年在校園派對的場合中，這則笑話能引起哄堂大笑。但是當我走上了表演之路，並在「喜劇商店」說出同樣的笑話，臺下觀眾不但沒笑，還露出不解的表情盯著我。無論我怎麼解釋尼采是誰，彷彿都在對牛彈琴，毫無期待中的反應。

如果觀眾不知道某件事，而解釋也沒有用，他們理解不了你的笑話，你也只能說：「你當時在場的話就能明白這個笑話了。」

盡量代入角色

從某種意義上說，這也是優秀寫作的一個基本原則：秀出來，但不要說出來。因此，當笑話涉及某個場景或對話時，把它們全秀出來，這樣你既能扮演自己，又能成為場景中的其他角色。

下面一個例子來自我的學生大衛歐。他先點上一支煙。

我女朋友問我：「你怎麼知道什麼時候該抽煙？」我說：「嗯……每次妳一開口說話的時候。」

注意一下，在引語前用了「問」和「說」，這麼做是必須的。如果在引語中間加入這類動詞，不但會干擾流暢度，也會讓觀眾搞不清到底是誰在說什麼。表演脫口秀時，運用代入角色對話的方法，可以還原場景，讓表演更真實，加強互動性，也有助於發現更多的笑點。

慎用雙關

雙關從古時候開始就有人使用了，比如說在蘇美楔形文字、埃及象形文字，還有莎士比亞作品中，靈巧使用語言正是娛樂和幽默的主要素材。

雖然雙關拿來逗朋友可能會有效，但在專業脫口秀表演中使用，很可能會招來觀眾的噓聲。原因是一個好的笑話，就像精彩的魔術，只有當觀眾看不出手法時才會有效果，而雙關在所有笑話類型中最直接地暴露了本身的內在結構。更糟糕的是，很多人在說雙關的笑話時都好像在表示：「看，我多聰明，我多擅長文字遊戲！」

此節著重在如何在笑話中使用雙關，特別是一句式笑話，以及如何避免噓聲。以下是一些建議：

1. 將雙關語放在鋪陳裡

如果有人說了這樣的笑話：

冰霜傑克（Jack Frost）怎麼去上班？他騎冰柱（take an icicle）去上班。

在今天這個充滿批判的全球化媒體環境中，上述笑話應該很容易得到噓聲。運用一個小技巧就可以避免這種情況：將雙關語或短句放在鋪陳中，讓模稜兩可的意思造成誤導。例如上述笑話可以改寫為：

一根冰柱（an icicle）？這聽起來像是冰霜傑克會騎去上班的東西。

我並不特別欣賞這兩個笑話，但是我想第二個版本有機會博得笑聲。練習將雙關語放在鋪陳中，你也能寫出好笑話。例如一個女性脫口秀演員說：

我又開始約會了，我想我該做點寵愛自己的女性保護（feminine protection）。我選用0.45口徑的自動手槍。

或是之前出現過的：

離婚後，我有性方面的改變（sex change），它從不常變得也不怎麼樣了。

2. 噓聲會擴散

得到噓聲的另一項缺點是它會像病毒一般在觀眾間擴散，一個噓聲、兩個噓聲，因為很有趣，所以更多人加入噓聲，然後就只剩噓聲了，即使內容明明就很有趣，當噓聲開始蔓延，就會變成一種起哄。

別讓自己成為噓聲病毒的散播者，它可是會毀了你的表演。

3. 用雙關語替代低俗字眼

知名喜劇演員 W. C. 菲爾茲（W.C. Fields）有自己一套規避審查的咒罵方式，他會用「可惡」（drat）來取代「該死的」（damn）沒錯，以前的規定就是如此嚴格。比較現代的例子：

萬聖節的時候，我抓鬼的屁股，結果抓到滿手的床單（sheet）。

4. 故意用雙關獲得觀眾的噓聲

我曾在聖地牙哥看過一個街頭藝人故意用雙關引起觀眾的噓聲，然後反擊說：「看，如果你們有品味的話，就根本不會在這裡。」

為了獲得笑聲而忍受噓聲是值得的，但這種技巧一場表演只能用一次。

有學生不同意我的看法，他認為「有噓聲總比沒有反應好」。當然這取決於你，但一定要知道自己的目標是什麼。如果你想要噓聲，那就多用雙關；如果你想要更多的笑聲，那就為了這個目標而努力，不要為表演不好找藉口。

書籍介紹

本文摘錄自《喜劇大師的13堂幽默課：好萊塢首席脫口秀編劇的教戰手冊》，商周出版

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作者：葛瑞格・迪恩（Greg Dean）

譯者：程璐、馮立文、梁海源

美國暢銷20年

脫口秀表演者、主持人、講師

以及想要一開口就逗人笑的你必讀

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13堂幽默課STEP BY STEP教你：

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懂笑話→想出笑話→講笑話→讓大家發笑

內容簡介

什麼是笑話

笑話不單單是讓人發笑的一句話，其實有它的內在結構！

每個笑話都包含了「鋪陳」和「笑點」兩大重要元素，

先用鋪陳帶出笑話的故事，讓人對故事產生期待後，

再用笑點打破預期，瞬間引爆笑聲。

怎麼創作笑話？

創作也許需要點天賦，但更多的是要熟練原則、方法和技巧！

先練習如何透過提問，探索出從「鋪陳」到「笑點」的秘密通道，藉此熟悉笑話建構流程。

再進階學習從日常生活中探尋題材，從無到有寫出自己的笑話。

如何講笑話？

不是死記硬背，而是要讓人身歷其境「體驗」笑話！

講笑話不是背台詞，一字不漏的背誦只會讓氣氛「冷場」。

透過三種不同的角度，看見荒謬好笑的本質，

讓人回到笑話發生的現場，獲得最真實的體驗，就能造就滿場歡笑。

「幽默」絕對不是脫口秀表演者、喜劇演員的專利，也不是補習班老師、活動主持人才需要學習。

閱讀這本書，你我都可以擁有這項與電腦、外語能力並列的新職場技能，

發揮自己上台說話、社交、溝通的潛力，從工作到生活，用笑話滋潤單調日常，以幽默開啟智慧人生！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰