反駁三項對「黃色經濟圈」的質疑，以及兩點提醒

文︰朱啟正（因為喜愛思考而接觸到哲學和社會學，因為相信不平則鳴而走上街頭。常常感到激情與理性的張力，寫字算是減輕壓抑的途徑。）

自去年六月的香港自由之夏開始，本地的消費意識漸漸有所變化，出現了一種廣稱為「黃色經濟」的集體現象，即盡量只於「黃圈」中消費。而自這種「黃色經濟圈」出現，官方與親政府一方（例如邱騰華和施永青）便一面倒對之抨擊，坊間直言：「當『敵人』開始攻擊你的時候，你應該是做得對了。」本文嘗試避開這種敵我思維，純以經濟行為學的角度去審視一下這些親官方的反黃圈經濟論述是否站得住腳。

開始之先，我們或許應稍為界定一下何謂黃色經濟圈。首先，黃——在黃藍有別的語境下——是藍的對立面。廣義劃分的話，黃圈是傾向支持自由之夏開始的抗爭訴求，至少對抗爭者友善；狹義而言，黃色經濟圈的商戶特徵有：

主要面孔必不能為親中共人士； 主要面孔非撐政暴與警暴人士； 沒有太突出或明顯有決策影響力的紅資背景。

有論者甚至認為上述三點為區分黃色商戶的必要條件。當然，黃或藍也好，其實也是個廣闊的光譜；也有所謂的「偽黃」和「扮唔藍」等存在，下面也會嘗試回應關於這類「變色龍」的問題。

以下是主要反對「黃色經濟圈」的論述和對它們的反駁。

（一）黃色經濟毀壞某些店鋪？

這其實是典型的偷換概念，將黃色經濟圈和部份人士搗毀店鋪的行為等同，有如一些官媒將爭取民主自由描述成港獨一樣。搗毀店鋪若涉及刑事，是可以被捕的違法行動，選擇只向某些商戶消費敢問違了何法呢？一些富豪只買某幾個國際頂尖品牌的時裝你又要說他們違法了嗎？

（二）黃色經濟圈與香港自由經濟文化有衝突？

首先從學理上自由經濟就是自由經濟，並不會分港式、美式、日式、歐式……然而若說的是以不平等政制所衍生的傾斜體系帶動的偽自由經濟，香港又真是世界級的示範。

自由經濟中的「理性行動」，從來不是如施永青以為是在追求最大經濟回報（economic benefit），而是最大的效益與滿足（utility and well-being）。每個自由的消費行為，追求滿足的考慮都是個人選擇，例如人們到黃店用餐是不想聽藍店老闆與員工誇誇其談污染耳朵，只想在使其心境舒適的地方用膳，這完全是自由市場經濟的理性行為。

某些媒體總愛找如施老闆這些不懂經濟學的人談經濟實在奇怪，政府喜歡找不懂經濟的人當商務及經濟發展局長也一樣詭異。

（三）黃色經濟圈會失敗因為無法判別真黃店？

上面我們已經提到了廣義和狹義分辨黃店的特徵，而這些特徵或條件都是外在或行為性的，即是我們不必理會商戶的內心世界，也能從其言行去判斷黃藍。

有人問若有「假黃商戶」怎麼辦？答案是不必刻意理會。要成為「偽黃」，你起碼要扮得神似，而我們都知道假冒的不會持久，總會露出馬腳，而當你馬腳一露，黃圈消費者就會自行調節他們的經濟行為不再幫襯，市場會因應越多可靠資訊而越趨完善，這才是學理上所述的自由市場經濟行為。

坊間還有其他好些反黃色經濟圈的論述，但大多和上面已經反駁的類近，是對經濟學一知半解的謬論而以。本文反而希望對黃圈的支持者作兩點提醒：

不應向任何人施壓，強迫他人作政治表態，否則就會落到有如自己一直反對的「紅色經濟圈」般強迫他人作「護旗手」； 給予他人不作表態的空間之外，也不要將「黃圈」的門檻定得太狹窄，將很多理應是「同路人」的伙伴也擠到門外，否則只會造成不必要的內耗。

最後，社會出現黃藍的分裂，相信不是大家想見的局面，然而黃色經濟圈的出現其實是社會困境的果而不是因，也是無權者少數能作出的卑微選擇。解鈴，始終還須繫鈴人！

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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