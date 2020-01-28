空污是沉默的公衛危機，甚至提高了憂鬱症與自殺率

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

英國衛報報導，一篇刊登於《環境健康觀點》期刊的全球性回顧研究發現，身處空氣污染者憂鬱和自殺機率更高。

根據這份研究，若全世界的空氣污染程度降低到歐盟標準以下，可以防止數百萬人出現憂鬱症狀，顯示暴露於有毒空氣似乎會導致憂鬱症。科學家認為的確有這個可能，但很難直接證實。

該研究分析來自車輛、房屋和工業燃燒化石燃料產生的污染粒子。研究人員說，新證據再次疾呼因應空氣污染，世界衛生組織（WHO）稱之為「沉默的公共衛生危機」。

研究主持人、倫敦大學學院（UCL）學者布瑞斯（Isobel Braithwaite）說：「我們的研究顯示，空氣污染可能嚴重危害心理健康，因此更加需要淨化我們所呼吸的空氣。」

布瑞斯說，空氣品質達到歐盟的標準就會顯著改善。「假設兩者間存在因果關係，則可以預防大約15％的憂鬱症，這是很顯著的影響，因為憂鬱症是非常常見的疾病，而且病例還在增加。」根據WHO，全世界有2.64億人患有憂鬱症。

「我們知道髒空氣中最微小的顆粒可以透過血管和鼻腔到達大腦，空氣污染與（大腦）炎症、神經細胞損傷、壓力荷爾蒙變化以及心理健康問題有關。」布瑞斯說。

同為倫敦大學學院（UCL）研究小組成員的海斯（Joseph Hayes）說：「證據顯示空氣污染會增加心理健康風險。」

該研究用嚴格的品質標準篩選截至2017年16個國家的研究資料，揭露空氣污染與憂鬱和自殺之間有密切的統計關聯。最近其他研究也有類似結果，包括空氣污染與精神障礙患者的「極高死亡率」有關，以及身處空污的青少年憂鬱症風險是平常的四倍。

還有研究顯示，空氣污染會導致智力大幅下降，並與癡呆症有關。2019年初一項全球性回顧研究指出，空氣污染危害人體的每個器官和幾乎每個細胞。

新研究分析的資料顯示，憂鬱症與小於2.5微米（相當於0.0025毫米，稱為PM2.5）的空氣污染微粒有關。暴露於每立方公尺10微克（µg/m3）PM2.5一年或以上的人，患憂鬱症的風險增加10％。

城市中的PM2.5含量範圍低至加拿大渥太華6μg/m3，高至印度德里114μg/m3。2017年英國城市平均PM2.5含量為13µg/m3。研究人員估計，將PM2.5降低到WHO所建議的標準10μg/m3以下，可使城市居民的憂鬱症減少約2.5％。

資料顯示自殺風險和10微米以下空氣污染顆粒（PM10）有關。研究人員發現這是一種短期效應，三天之內PM10增加10μg/ m3，自殺風險便增加2％。

科學家說，風險小幅增加仍可能對許多人造成傷害，因為全球90％以上的人口所處的空氣污染水準都超過了WHO標準。

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研究結果顯示出很強的相關性，但是要證明因果關係很困難，因為實驗倫理不允許刻意使人體受到傷害。研究考慮了可能影響心理健康的許多因素，包括住宅位置、收入、教育、吸煙與否、就業和肥胖。但是無法分離出噪音的潛在影響，因為噪音通常與空氣污染同時發生，也會影響心理健康。

未參與研究的倫敦國王學院學者巴可利（Ioannis Bakolis）說：「這是時間軸長達40年的全面性回顧。儘管其涵蓋的研究來自世界各地，如中國、美國和德國，而且樣本數、研究設計和憂鬱量尺各不相同，但發現的關係非常相似。」

但他也表示，證據仍然有限，需要更多的研究。具體而言，了解改善污染對心理健康的影響，將提供決策者進一步的證據證實採取行動的好處。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航