台灣法律史：為什麼以前招夫、招婿和收養子女這麼稀鬆平常？

王泰升老師的《台灣法律史》第五堂課主題為「清治時期『民事』法」。繼上篇文章我們談到清治時期超「自由」的契約關係，本次就讓我們來談談清治時期的親屬繼承關係。以下從清朝時期「家」的核心概念出發，去理解當時的制度。為什麼結婚是兩姓之好？為什麼女生沒有繼承權？為什麼以前養子女這麼稀鬆平常？招夫、招婿又是什麼樣的制度？

什麼是「家」？

家是以「家產」為中心「共同生活」的「經濟性」團體。「家長」為家核心，由男性擔任；「家產」是家中「各房」共同勞動所得，家產和祭祀有很密切的關係，過去由家長負責祭祀，故家產是在家長名下由家長管理處分。

所謂的「分家」是指將家產進行分析，不再共同生活，並依據房份分給各個房。舉例來說：

對傳統用詞的賦予新意：「房」

從上述的例子可以發現，清朝時期的房，與我們現在的大房二房有很不一樣的解釋，過去房是以男性作為單位，只有男性可以稱為房，但現代我們稱元配為大老婆，為大房；妾為二房、三房等。這樣的改變顯現出，個人主義民法重視母親或重視配偶這樣的規定，已經逐漸展現出影響力。

婚姻是兩家的結合──「兩姓之好」

在過去婚姻是兩個家的事情不是兩個人的事情，與現今個人主義民法是很不一樣的。在過去婚姻由主婚人說了算，所以若婚姻的締結違反大清律例，處罰的是主婚人，因為主婚人才有決定權。但根據《臺灣私法》的計載，其實大清律例的規定，和臺灣漢人的習慣可能是有衝突的。

例如，大清律例禁止通姦男女結婚，但邏輯上變成，一對戀人只要不小心發生這件事就不能結婚，被認為不合理，在台灣的漢人其實是不理會的。而日治時期，法律上說依舊慣，是臺灣的舊慣而不是大清律例。

女子變成婚姻中的交易客體

過去聘金是婚姻成立要件之一，所以在中下階層，一個婚姻是否能締結就看聘金的額度能不能談攏，因為這個女孩子的經濟生產力，要從女家移到男家。王泰升老師比喻聘金類似買賣價金，在這樣的制度下，發展出童養媳的習慣，男方為了省聘金，讓女生從小的時候就進入男方的家。

但其實當童養媳或養女，身分是可以轉換。當童養媳轉換成養女，就可以幫家裏招婿，招婿有可能是為了延續子嗣或是提供勞動力。被招的好處，就是不用付聘金。

過去的丈夫也可以合法的買賣妻妾，但是賣妻前，需經過妻家的同意，若妻家不同意需要將聘金返還贖回，有點類似現今的「優先承買權」。在兩願離婚或是寡婦要離開夫家也是相同的狀況，妻家或後夫都要準備身價銀或贖身銀贖回。

混亂的家庭關係

在這樣以祭祀為主的「家」模式下，若沒有男孩子就沒有「房」，他在整個家中的財產就沒有著落了。所以以前的婦人才會對於生一個男孩子這麼不安，也因此衍伸出招夫、招婿、收養等制度。過去的寡婦也可能為亡夫招夫或收養男丁，招夫後所生之子仍然為亡夫之子，日後擔任祭祀亡夫之責。所以可能會出現：A的產業，繼承人與A完全沒有血緣關係。

對於過去不要醜化，也不要過度美化

王泰升老師在課堂上舉出一篇2002年的報導，內容提到一位陳老先生，早年被邱家招贅兼做長工八年，八年後才正式娶到邱家女兒，特別的是他不需要延續女方的香火（也就是上述提供勞動力的招贅）。該篇報導的結論為：「原來當年娶祖母還需經過八年的觀察與考核，這與時下速食、淡薄的婚姻概念很不相同。」

但從上述的討論就可以看到，過去的婚姻其實是和金錢密不可分的，這樣的的價值觀與現代相比，現代真的有比較淡薄嗎？但當時有當時的時代背景，王泰升老師提醒大家「對於過去不要醜化，也不要過度美化」。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航