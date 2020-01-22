專訪《為什麼佔領街頭？》作者何明修：中共與港府的失算，造就強韌的香港反送中運動

從2019年6月起，香港「反送中／反逃犯條例修訂運動」延燒至今，除了激起不少對於一國兩制和中國因素的討論外，也凸顯了台灣、香港、中國乃至國際的政治角力過程。

長期研究社會運動的台灣大學社會學系教授何明修，將分析雨傘運動和太陽花運動的《Challenging Beijing's Mandate of Heaven》（暫譯「挑戰北京的天命」），改寫增修成《為什麼要佔領街頭？從太陽花、雨傘，到反送中運動》，試圖以社運研究者的角度，說明太陽花運動和雨傘運動為何與如何發生，並嘗試破解關於這幾場「翻轉歷史的抗爭」的六大謎團。

《關鍵評論網》專訪何明修教授，本文將聚焦於老師對反送中運動的觀察，包括反送中運動為何能持續至今？如何看待近期的香港局勢？運動的未來走向可能是什麼？有哪些可以留意的點？國際局勢如何影響反送中？最後則討論台灣能如何聲援香港（以下以問答方式呈現）

因政府失算而來的「未預期結果」

問（關鍵評論網）：反送中運動裡，有哪些翻轉你原先想法的事件、現象或發展？

答（何明修）：翻轉了太多地方。其實雨傘和太陽花都是「未預期的結果」。未預期的意思是說，像當初反服貿其實弄了很久，後來衝立法院，結果發生那麼大的影響；雨傘的時候，佔中運動講那麼久，回響很低，催淚彈一丟，大家就自發出來了。

所以研究社會運動其實一直會面臨到的是，它是不可預期。有時候它的出現不是因為你（抗爭者）很強大，反而是對手犯了一些錯誤，丟催淚彈、強推服貿。我覺得反送中也是一樣。2016年之後，香港政府一系列打壓，推一地兩檢、推國歌法、DQ議員、修改議事條例⋯⋯你會發現政府一直緊縮控制，結果發生反送中。

到目前為止，至少送中條例被撤回了，區議會選舉大贏，美國通過《香港人權與民主法案》，這些其實都是意外的收穫。我個人基本上認為，反送中已經贏了，只是運動停不下來有它的原因。這些未預期結果，林鄭月娥沒想到，習近平也沒想到，香港的反對派可能也沒想到反彈會那麼大。

「送中」的威脅感，迫使大批港人再次上街

問：傘運過後，香港的社會運動陷入低潮期，政府打壓不斷，為什麼反送中能如此勃發？

答：反送中跟雨傘不太一樣，雨傘比較像是去爭取現在沒有的東西，就是爭取符合國際標準的特首選舉。但是反送中以來，包括逃犯條例的修訂，它把一國兩制的司法防火牆打個洞，讓香港人可能直接被抓去中國法庭審。

我覺得這個修訂沒有必要，你看傘後的秋後算帳，這些領袖都被抓去關了，共產黨還不滿足，還要把人抓去中國受審，對香港人的直接威脅太大。從事後來想，特區政府有點仗勢欺人，過去好幾個都通過了嘛，以為可以不顧民意硬推，但是對很多香港人來說是直接的威脅。這都比23條還嚴重，因為23條就算立法通過，還是在香港法院處理，所以這個威脅真的很大。事後來看，反送中跟雨傘或太陽花的出現一樣，是政府的失算，不是反對者多強大。

這是一開始，後來一系列的警察暴力就引起更多反彈，沒事走在路就被盤查、被抓，威脅感強化很多。

「止暴制亂」、「不回應」和「無大台」讓運動延續

問：如果從6月9號的百萬大遊行算起，反送中運動已歷時超過七個月，為何它能持續至今？

答：從6月9號一百萬人佔街頭，一連串的警暴，到9月4號才說撤回送中條例，這三個月以來已經發生太多事，像721（元朗襲擊事件）、831（太子站襲擊事件）。政府回應太慢，還用了很笨的方式要「止暴制亂」，但遇到新型態的抗爭，好幾次找人去打那些領導者、議員、抓黃之鋒這些人，都沒有用。政府一直到很後期才知道，這運動沒領導者，所以針對少數檯面上的人沒有用。

從運動方這邊來看，因為沒有大台，所以每個人都是大台。我舉個例，11月12號打中大，抗議者去堵中大前的吐露港公路，就像堵理工大學的海底隧道一樣，政府想要清場，抗議者就躲到校園裡面，這是抗議者厲害的地方。從警察的角度來看一定要攻進校園，但攻打校園的國際觀感非常糟，然後警察催淚彈亂丟。是攻打中大這件事，導致美國參院通過人權民主法案。一系列這種事情，激發民眾的怒。

我覺得政府只是想要治標，治標就是止暴，讓街頭恢復平靜。它也用了很強大的武力、高強度的濫捕，問題是它止不下來，還造成很多很多反效果。

另外是，雨傘一直在爭議領導跟大台的問題，這次變成是無大台。沒有大台的運動反而韌性變得這麼強。政府抓了超過七千人，還有被失蹤、被自殺的，付出的代價那麼大，可是這個運動是停不下來的，這個強韌的反抗意志也是值得觀察的。

從佔領華爾街來，一直有很多關於「沒有領導者」的討論，但我覺得很多文獻都在誇大。反送中沒有領導者，但幾個運動的決定反而是對的，該溫和就溫和，該升高衝突就升高衝突。這幾個月來，我覺得運動者犯的錯是比較少的，反而政府這端一天到晚在犯錯。

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運動停不下來的原因，一方面是無大台、無領導者，非常分散。政府只能打消耗戰，只能想說抓一萬人，但低估後面還有更多人，這也跟12月後衝突比較少有關。但人們還是可以用其他方式進行抗議，「和你lunch」、「和你唱」⋯⋯所以運動還存在，甚至轉化成去搞黃色經濟圈。當抗議者把焦點轉移到其他面向去，政府就沒辦法去鎮壓它。

這不是個民主的體制，所以政府的決策只能聽上層的，就是北京要它做什麼就做什麼，那會不了解民眾在想什麼，做的決策就會違背民眾的想法。

我覺得特區政府如果有意願回應民意，就是區選之後成立獨立調查委員會，這是八成香港人都同意的，政府就不要阿，只成立什麼討委員會，有沒有調查權都不知道，這等於完全沒有回應。這就像執政黨大敗，反對黨拿百分之85的席次，連個回應都沒有，所以運動停不下來。

五大訴求裡最難的是雙普選，啟動政改有五步驟，先啟動一個步驟也可以嘛，但連一個象徵性的讓步都沒有。政府的完全不回應，這以台灣的標準是不能想像的。像831太子站的事情，還不公布錄影帶，在台灣早就變「國防布事件」，被人們罵翻了。我覺得示威者的五大訴求已經非常溫和。

中共強推送中條例無異是對外宣戰

問：反送中運動的未來走向可能會如何？像是中共的策略，或港人的行動？

答：根據慣例，中共一定秋後算帳。從雨傘的案子可以知道，中共希望帶頭的人要抓去關。不知道中共這次要做到什麼地步才會滿意，但可以預見法律程序一定會拖很久。

至於香港人的反抗，大多是從2003年強行推過23條開始，50萬人走上街頭（編按：即七一遊行）。接下中共覺得不對，想要人心回歸，所以要推國民教育。沒推過之後覺得香港人有問題，所以要積極控制，開始剝奪議員選舉資格。中共一直覺得香港混亂是因為我沒管好，管不夠緊，所以前陣子澳門回歸20周年，習近平說澳門乖是因為我管得好，澳門有過23條，中共覺得這次管太鬆。11月的時候，習近平見林鄭，要他止暴制亂，中方的講法就是要趕快通過23條，結果問題又回來了。中共覺得香港人抗議是因為管太鬆，它的作法就是管更緊，管更緊就導致香港人反抗更大。這種惡性循環，講白了是：中共不倒，香港不會好。

說實話，中共也沒辦法把香港直接吞下去，香港有國際連結，這次搞到美國通過《香港人權與民主法案》，攬炒團隊還繼續要去英國、歐洲、加拿大、澳洲推這個。而且這次跟雨傘的時候不一樣，國際輿論對中國是不友善的，習近平廢除任期限制，搞一帶一路。所以香港這次國際遊說容易成功，不只是大家同情香港，也是大家討厭中共。香港的遊說團隊就說，他們要做的就是「天下圍中」。

未來會怎麼樣？中共一定會加緊控制，會秋後算帳，但香港人反抗也不會停，因為香港本來就不是中國的香港，香港是國際的香港，香港人一直有國際的leverage（政治槓桿）。反過來說，國際在香港也有很多的利益，這是中共趕不掉的。這跟送中條例也有關係，因為送中條例不只針對香港人，也包括在香港的外國人，以及在香港國際機場過境的旅客，中共一開啟這個議題，等於是對外宣戰。如果在香港犯法要送到中國去，這沒有外國人可以接受的。這真的是中共的失策。香港反對派對中共其實不會有太大威脅，但你用大砲去打，打到最後其實是自己受傷。

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非建制派在高度封閉的體制內，仍有行動的空間

問：未來有哪些可以留心的觀察點或事件？

答：第一是目前通過的人權與民主法案，那些有人權侵犯問題的官員，如果入境美國或在美國有資產，會不會受影響？第二是，美國國會可以看香港是不是維持高度自治，再給香港一些特殊待遇。接下來是，其他國家會不會跟進？跟進的話會怎樣？再來是看區議會可以做什麼事情？過去中共是用區議會養一些自己人，現在錢被斷掉之後，之後的立法會會不會一樣建制派大崩盤？

然後，選舉委員會1200席裡面（編按：特首候選人需取得601票以上），上次民主派拿了300多席，現在拿了110幾席，等於400多席。要換林鄭的話，要透過選委會才有辦法，民主派拿了四百多席，加上跟中共翻臉的李嘉誠至少控制三百席，所以在中共自己制定的遊戲規則裡，可能連下屆特首都陰溝裡翻船，那就有趣了。反對派在這麼封閉的體制內，還是有一些可以玩的手段。中共當然可以叫林鄭走路（離職），過去也是這樣，但問題是，你下一個人推得過去嗎？

對中共來說，這次真的是「偷雞不著蝕把米」，逃犯條例沒過，現在還製造更大的敵手（非建制派），這敵手還有國際連繫，然後在香港制度裡還有一席之地。

再議《難民法》

問：對於關心香港現況的台灣人，我們能做哪些事以示支持？

答：我每次問香港人這個問題，香港人都說：顧好台灣就是對香港最大的支持。

然後，我覺得《難民法》基本上是假議題。因為如果要提供來台灣的香港人難民資格，你要先處理國籍問題。政府如果把香港人當外國人，是不是宣布台獨？有些人會說，港澳條例第18條本來就很模糊，要個案審查。對香港人做個案處理這部分，我目前比較同意的方式是，台灣政府能夠做的，就最好不要說。如果敲鑼打鼓、大肆宣傳要通過難民法，反而會激怒中共，害到香港人。

第一，台灣政府不能在這個議題上去挑釁中國，這不只是我們收容「欽差要犯」，用難民法還表示香港人是外國人。另一個很現實的問題是，香港來台灣的人組成非常複雜，雖然有些人身上有傷、生活成為問題，但無論如何，還是需要有篩選機制，要避免有招搖撞騙的人宣稱從香港逃來，但是是來蒐集資料。

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核稿編輯：翁世航