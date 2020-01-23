我們期待孩子乖巧聽話，但「有條件的愛」容易造成「童年情感忽視」創傷

文：鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」

阿嘉父親，望著眼前情緒低落、生活失去動力、整天吵著要自殺的阿嘉，搖頭說：「他從小就超級乖、成績又好，國中還當了三年的班長，這麼棒的孩子怎麼會變成現在這樣？」阿嘉父親想破頭都不明白…

阿偉的媽媽抓著我的手，激動的說：「自從高中開始，不知道是不是課業壓力太大，那時候阿偉就不對勁了，到現在我們都還不知道他怎麼了，問他從來不說…可是他小時候不是這樣的啊！」、「他一出生就很乖，不像她姊姊總是哭鬧不休，他讀書的時候成績也很好，參加棋藝比賽得了一堆獎，從來都不讓我們擔心的好孩子，怎麼會變這樣？」

這是我在臨床工作中，屢見不鮮的對話，事實上，有好大比例的精神復康者都曾經是父母眼中的「乖孩子」。讓父母最想不通的是，乖孩子「應該」要符合期待成龍成鳳，怎麼都在青春期前後變了樣，成為另一種完全沒想過的樣貌「精神復康者」?

好幾次，我試著詢問：「除了孩子很乖之外，還記得他有什麼特別的地方嗎？」、「孩子生氣難過的時候是什麼表現？他如何處理自己的情緒呢？」、「知道孩子從小喜歡什麼、不喜歡什麼嗎？」、「他在學校人際關係好嗎？他如何與同學們相處呢？」、「他有什麼興趣夢想？他如何看待這個世界？」「你們過去經常好好聊天交換對生活的想法感受嗎？」

不出意料的是，除了對孩子的乖巧讚不絕口，上面的問題總是讓爸媽們啞口無言、答不出半句話。

當你正為著自己孩子乖巧聽話而沾沾自喜時，請記得：「乖巧聽話的孩子，更容易因此被忽略內在需求而產生情緒問題。」、「乖巧聽話的孩子需要內耗相當大的力氣去消化心裡的不滿、憤怒。」

如果我們總期待教養出乖巧聽話的孩子，我們可能會否定孩子的負面情緒、批評孩子的脫序行為、忽略孩子心裡真實的聲音，孩子只有在表現出符合我們期待時才會得到我們足夠的肯定回饋，這樣「有條件的愛」很容易對孩子造成「童年情感忽視」（CEN）的創傷…

一個沒能從父母身上得到足夠情感回應的孩子，未來也很可能在親密關係中忽視自己與伴侶的需求，並且在世代間，不斷複製一樣的傷害…

一份發表在「Developmental Psychology」期刊的研究，對盧森堡七百多名學童進行長達40年的追蹤，從12歲到52歲。結果發現，排除了父母的IQ、教育程度、社經地位等變項後，這群52歲的人當中，事業最出色、高收入者，居然是當初那些「叛逆、不太遵守常規」的孩子。

這幾年，常有親友們擔心的問我：「我的孩子好難搞，整天應喙應舌，我有時候還辯不贏他，該怎麼教啊？」

我總是笑著回答：「恭喜你！這除了代表孩子的語言能力與認知功能表現良好外，妳的孩子也許正朝著獨立思考與自我實現的方向前進著！」

#請好好聆聽你們家最安靜聽話的孩子

#真實理解孩子的情感需求並積極回應

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本文經Babyhome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰