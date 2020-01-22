武漢肺炎中國確診440起已釀9死，澳門、美國也出現首起確診病例

武漢肺炎病例持續上升，中國確診病例今（22）日已達440起，死亡人數上修為9人。美國昨日也出現了第一起確診病例，這起病例是在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往武漢，但並未有明確接觸史。而為了抑止病情進入台灣，觀光局今日將通函各大旅行社，即日起禁止旅行社出團湖北進行旅遊。

（中央社台北22日電）中國官方今天舉行記者會通報新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，截至21日晚上12時，中國共13省出現疫情，共確診440例。死亡累積9例，新增3例全部來自於湖北。

中國衛健委證實病毒存在變異可能，武漢防疫接近「封城」

中國國務院新聞辦公室上午就新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作有關情況舉行發布會。國家衛生健康委員會副主任李斌表示，21日新增感染新型冠狀病毒的肺炎病例149例；境外則有日本通報1例、泰國3例、南韓1例。

李斌說，自疫情開始至今，追蹤到2197人因與患者密切接觸，接受隔離觀察，目前共765例已解除觀察，還有1394例正接受醫學觀察。

李斌表示，疫情進入人傳人及醫護人員感染階段，且不僅只在華南海鮮市場，存在一定範圍的社區傳播。病情以呼吸道傳播為主，病毒也存在變異的可能，當前鄰近春節，疫情傳播風險及防控難度都增大。

而為了避免病毒持續擴散，武漢宣布管制人員進出，形同「封城」。《央視》報導，武漢市為 遏制肺炎疫情擴散，對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

武漢市長周先旺 21日接受《新聞聯播》專訪時表示，目前武漢市的防控重點要把人民的生命安全和身體健康放在第一位。堅決防止疫情蔓延，確保「市內不擴散、市外不輸出」， 武漢市自14日開始管控出行； 20日開始對進出武漢人員進行管控。周先旺呼籲：「原則上，我們建議外面的人如果沒有必要不要到武漢來，武漢的市民沒有特殊情況也不要出武漢。 」

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總統蔡英文宣布：暫停武漢旅遊團來台

武漢疫情全球擴散，台灣昨日也出現第一起確診病例，總統蔡英文今日上午發表重要談話，宣布已請交通部將旅遊警戒提高，暫停武漢旅遊團來台。

蔡英文強調，自己與副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都在17年前「抗煞」（SARS）的團隊之中，17年前一起挺過SARS風暴，17年後的今天，也有足夠的經驗、準備和信心，請全體國人毋須驚慌，做好自主的健康管理，不需要搶購口罩。

蔡英文表示，目前疫情為第三級的疫情等級，並已成立應變中心，機場的防疫把關也非常嚴格，目前檢驗了26人，確認1例，就是昨日從武漢直飛桃園機場的女台商，該名病患已獲得妥善收置，目前已退燒，同機的46人也在進行14天的密切追蹤。

蔡英文表示，已將旅遊警示提高，確定所有武漢旅遊團暫停出團，也暫停武漢旅遊團來台。蔡英文也呼籲中國善盡國際責任，應將病情公開透明，與台灣共享疫情資訊。也表示，台灣是世界的一部分，台灣就在防疫的第一線，不可因政治因素將台灣阻絕世界之外，也請WHO正視台灣身為世界一份子的事實，提供確實疫情資訊。

澳門、美國出現首件確診病例

《中央社》報導，美國疾病管制暨預防中心21日確認，發現第一起2019新型冠狀病毒肺炎病例。這起病例是在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往武漢，但並未有明確接觸史。

CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，這名目前居住在西雅圖附近的30來歲男性患者，在15日從中國返回美國。這名患者對2019新型冠狀病毒肺炎高度關注，在發現自己有類似病徵後，於19日赴當地醫院求診，並經檢查後確認罹患被稱為武漢肺炎的2019新型冠狀病毒肺炎。

這名患者目前正在西雅圖附近一家醫院接受隔離治療中，病情穩定，健康狀況良好。CDC認為這名患者應不致對醫護人員與公眾帶來威脅。梅森尼爾表示，這名病患並未前往武漢市場，也未有與其他病患的接觸史，目前無法確定他的感染來源，仍需進一步了解。

為確保安全，CDC也宣布，21日起擴大機場篩檢。除了原先舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將對來自武漢的直接與間接航班展開篩檢。

澳門新聞局今日也宣布，澳門出現了第一起確診病例。

澳門政府接獲一名來自武漢的52歲女性，出現喉嚨痛、咳嗽大約一星期，並沒有明顯發熱，確診感染新型冠狀病毒。《香港經濟日報》指出，這名女子與2名朋友到澳門後一直在賭場內賭錢。21日下午6點因身體不適，自行到仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）求醫，今（22）日凌晨2點，兩次的化驗結果顯示確診新型冠狀病毒感染，目前正隔離治療，情況良好。

因應武漢肺炎疫情，澳門昨日宣布設立24小時新型冠狀病毒感染應變協調中心，當局也加強防控措施，已在口岸的體溫監察，亦會要求武漢的旅客填寫健康申報表。

世界衛生組織將召開緊急會議

2019新型冠狀病毒疫情擴大，世界衛生組織（WHO）也將於今日開會決定是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。過往世衛疫情史上僅做出5次類似宣告。

世衛史上曾5次宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，分別是2009年的H1N1新型流感、2014年小兒麻痺病毒、2014年西非伊波拉疫情、2016年茲卡病毒、及2019年剛果民主共和國伊波拉疫情。其中伊波拉疫情有2次。

若被確認為「國際關注公共衛生緊急事件」，世衛會發布一系列包括確診、隔離和治療的詳細計畫，協調各國採取國際應對措施，並視乎情況考慮對疫情地區實施旅遊限制。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範