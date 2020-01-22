將社會問題歸咎通識科，香港人不受這一套

文：許漢榮（高教公民副秘書長）

由去年6月至今因為反對修例《逃犯條例》而引發的社會動蕩，不少參與者都是年輕學生，他們眼見政府對社會大眾的訴求視而不見，對警暴問題毫無反省，便走到街上發聲，目的就是維護香港的固有價值、追求民主與自由。政府及建制派一方不單沒有反省政權的錯誤，更試圖把社會的亂局歸咎教師，在教育界製造白色恐怖。過去政府及建制派不斷高呼要把政治從教育分離開去，政府——尤其是教育局——卻一再以政治為由，妄評教師的所謂操守，目的是要恐嚇教師，以圖滅聲。

楊潤雄曾經指出，教師的「私人空間」也要受到規範，一旦教師被當局認為違反專業操守，可以被停職、解聘、甚至取消教師註冊。他把所謂操守的規範無限延伸，甚至把他們的手伸進教師的私人空間，明顯不合比例。今天教師可以因為在私人時間發表所謂「仇警」言論而受罰，他日也可以因為在私人時間發表與政府看法不一的政治想法而被罰。

這事實上就是對教師思想審查，務求教師要為政府的政治理念服務，是非常危險而不合理的一步。在香港，教師的專業建立在教學與學生成長的工作上，而不是為政權服務，維持教師的專業自主，是香港之所以不同於中國其他地方的原因之一。

政府不單說出教師的私人空間要受規範，楊潤雄在接受大陸媒體訪問時也曾指出，當教師因為社會運動被投訴，教育局作出調查，校方、校長也必須要「配合」，否則校長也可能因此獲罪，不單政府有權解除校長的委任，甚至校長也要被取消教師註冊，再不能於教育界任職。

楊潤雄甚至指出，在學校要配合教育局的調查時，更要配合教育局已有的「結果」，他認為學校如有教師涉事，但學校、校長認為該教師「沒有問題」，他們就會判斷校長的態度和立場可能「有問題」，然後就會被「處理」。換言之，教育局是在恐嚇校長必須要聽令於局方，否則他們也要承擔後果。試問這不是白色恐怖，又是甚麼？

此外，一如既往，當社會出現問題，政府及建制總是簡單將問題歸咎於通識教育科，即使有學者研究學生參與社會運動與通識教育科並沒有因果關係，但他們仍咬著通識科不放。最近甚至要求出版商把建議學習材料上繳局方審查[編註]，就是要出版商按政治正確的需要編訂教材，才可以供學校使用，這不單是自己推翻訂立通識教育科的目的，更是警告出版商小心編輯角度，這不也是白色恐怖嗎？

沒有人希望見到社會亂象叢生，但由反對修訂《逃犯修例》而引起的事端，由此至終都是政府的問題，他們是唯一要負責任者。可惜由去年六月至今，這個所謂政府不單沒有反省自己的過失，反而不斷以警察暴力、制度暴力傷害香港市民，用不同藉口轉移視線，尋找代罪羔羊，以為這樣就可以擺脫自己的罪孽，可是香港人並不受這一套。眼下社會的動蕩有所緩減，不是政府的策略奏效，只是大家正在沉澱再找出路。

要讓社會復原，政府必須罪己、承擔責任，不能再以政治介入教育，停止對教育界的白色恐怖，方為正途。

本文原刊於《蘋果日報》觀點版，特別嗚謝作者高教公民（Facebook專頁）及《蘋果日報》授權轉載。

編註︰ 內地傳媒《上觀新聞》引述教育局局長楊潤雄指「我們要求出版社把這些課本都拿過來給我們看一遍」，但《香港電台》向教育局查詢時，局方指有關計劃是出版社自願參與，詳見《香港電台》報道。

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