【插畫】過年期間南往北來，如何防範「武漢肺炎」？

Photo Credit: 林長揚

這幾天武漢肺炎病例急速爆增，接下來又是農曆春節假期，防疫難度會大大提高，因此趕緊整理了這份懶人包，希望大家多多注意，一起來防疫！

目前情況

起源：2019年12月，中國武漢傳出多起不明肺炎；2020年1月7號，中國官方小組判定，此肺炎來自一種新型冠狀病毒；世界衛生組織將其命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）

病例：截至今日（01/22）上午為止，中國已確定有440起病例，有15名醫護人員遭傳染。日本1例、泰國2例、南韓1例；台灣目前也有確診病例。

傳染途徑：目前傳染率及潛伏期仍未知，但根據中國國家呼吸系統疾病臨床研究專家鐘南山指出，本次新型冠狀病毒會人傳人。

感染症狀

目前已知可能會有：發燒發熱、四肢無力、部分咳嗽少痰、少數呼吸困難、呼吸道症狀、肺浸潤等症狀，嚴重者可能死亡。

如何預防

由於目前沒有疫苗可以預防，因此我們可以這麼做：

個人衛生：請常戴口罩、常洗手；盡量避免與有呼吸道症狀的人接觸；保持身體健康。

人多的地方別去：非必要請別去武漢，甚至中國。人多的地方盡量不要久待，口罩請戴好。

有病看醫師，不適請通報：有相關症狀請就醫，並且不要隱匿病情，有相關的旅遊史也請誠實告知！

防疫需要你我努力，過年南來北往要小心，請分享給你所有的親朋好友，一起過個好年！

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本文經林長揚授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航