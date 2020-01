菲律賓社區廣播肩負「放大人民聲音」的使命，為何時常被惡意攻擊？

文:Mong Palatino

譯:Wendyyy

2018年出版的一本著作記錄了菲律賓社區廣播網面臨的挑戰。作者採訪了本書計畫背後的其中一個團體,訪問社區廣播在菲律賓的重要性。在這個國家,大多數被謀殺的記者都是來自農村省份的廣播員。

該書的標題是《放大人民的聲音:菲律賓社區廣播的經驗與挑戰》(Amplifying the People’s Voices: The Philippine Community Radio Experience and Challenges),由國際婦女廣播電視協會(International Association of Women in Radio and Television)和Kodao製作公司出版。 (註:Kodao為全球之聲的內容合作夥伴。)

Kodao執行董事Jola Diones-Mamangun透過電子郵件分享該書的幾條重點,以及社區廣播在菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)政府領導下面臨的當前挑戰。首先,她解釋社區廣播的意涵:「社區廣播是由一社群進行廣播或『窄播』(narrowcasting)對該社區重要的議題。廣播(通常)透過低功率無線電發射器傳播,窄播則透過公共傳輸系統播送。社區廣播是以廣播節目模式舉行的一種市民大會(town-hall meeting),廣播員和受訪者通常都是社區本身的成員。如果社區成功設立社區廣播電台,便會廣播一系列與其他電台運作方式類似的節目(例:Sagada廣播電台)。倘若失敗,則可建立一套公共傳輸系統,並在社區各處放置擴音器進行窄播,節目長度通常只有短短幾小時(例:San Roque廣播電台)。」

上文前者Sagada位於菲律賓北部的科迪勒拉地區(Cordillera Region),是原住民族伊哥洛特人(Igorot)的故鄉。後者San Roque則是菲律賓首都馬尼拉大都會(Metro Manila)的都市貧困區。

Jola提到1990年代初期,社區廣播電台如何形成一個廣播網:「菲律賓很早就有獨立的社區廣播電台,但直到1990年代初,已故的路易・塔賓(Louie Tabing,對菲律賓和孟加拉的社區廣播有極大貢獻)才開始建立社區廣播電台的Tambuli廣播網。他在全球社區廣播運動中被公認為亞洲的先驅。」

她表示,Kodao的努力是受到Tambuli廣播網的啟發。有了學術界、教堂、國際非政府組織以​​及社區本身等各個部門的協助,Tambuli計畫率先在菲律賓各地的偏遠村莊建立了20多個社區廣播電台。

接著,她總結過去二十年來社區廣播面臨的主要挑戰:

永續性是主要挑戰。Tambuli計畫的資金枯竭時,大多數電台都瀕臨癱瘓,開始縮小網路規模,計畫停滯不前。

第二個問題是,法律似乎不鼓勵設立獨立的社區廣播電台。舉例來說,雖然整個群島上有一百多個Natin廣播電台(低功率的馬尼拉廣播公司〔Manila Broadcasting Company, MBC〕擁有的電台),但如Sagada廣播電台這種真正的社區廣播電台卻很少。不公平的是,像MBC這樣的大型廣播網在調幅廣播(AM)和調頻廣播(FM)上佔用了數百個頻率,所以其他人根本不可能有機會——譬如在馬尼拉大都會地區、或宿霧(Cebu)、怡朗(Iloilo,另譯「伊洛伊洛」)、達沃(Davao)等地設置廣播電台。如果安蒂波洛(Antipolo)的杜馬加特人(Dumagats)想擁有自己的廣播電台怎麼辦?(註:安蒂波洛位於馬尼拉大都會以東的黎剎省,杜馬加特人是該省的原住民。)

第三,由於真正的社區廣播電台是非營利、由社區持有及運作的,且接受非政府組織協助,因此這些電台常常受到攻擊與騷擾,致使關閉或中止設置。Cagayano廣播電台在2006年慘遭祝融,工作人員在卡加煙省(Cagayan)的Baggao遇襲;Sugbuanon廣播電台本來全面運作,卻因警察和政客的威脅而中止;Lumad廣播電台則於2019年1月遭威脅和騷擾而關門大吉。為電台提供協助的非政府組織會被政府特別關注(red-tagged),其中一些成員甚至已被滅口或關押。(編按:菲律賓的「red-tagging」〔貼上紅色標籤〕通常針對批評政府的民眾或組織,被貼標籤者可能面臨政府的不實指控等,國際組織認為此標籤有違並破壞菲律賓的民主制度。)

Cagayano廣播電台、Lumad廣播電台和Sugbuanon廣播電台所在的社區居民不是在抵制採礦集團的進入和擴張,就是在反對可能破壞其家園和生計的大型計畫。這些廣播電台長期都與可能被迫搬遷的社區合作,廣播上述議題,並為當地居民提供一個表達訴求的平台。但也正是「放大人民的聲音」這一使命,導致向掌權者吐露真言的人遭到惡意攻擊。

Jola強調「人民的傳播權」應成為菲律賓廣泛追求實質發展和包容性民主的一部分:「這些挑戰都不容易,都不是可以輕鬆解決的問題。如果社區廣播最終想在菲律賓取得成功,就必須進行系統性的社會改革。這必須以人民的傳播權為願景來追求。如果大眾媒體對邊緣群體的服務不足,這些群體則必須有機會為自己發聲(這與聲稱『他們無法發聲,且媒體工作者正在給他們一個發聲管道』的說法恰恰相反)。」

她指責2016年上台的杜特蒂政府允許(外部人士)對獨立媒體施以比以往更多攻擊行為,受害方包含社區廣播電台:「在杜特蒂政權下,Sugbuanon廣播電台和Lumad廣播電台皆受到威脅,導致前者中止全面設立廣播網,後者也逃不了關閉的命運。」

她表示,Kodao公司計劃將這本書提供給全國各地的大眾傳播院校,作為學習資源。她也補充道,這本書可以成為菲律賓推動法案運動的一環,用以推行友善社區廣播電台的相關法律。

本文經全球之聲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航