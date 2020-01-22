《星夢女神︰茱地嘉蘭》最動人的一幕

《星夢女神︰茱地嘉蘭》（Judy，導演：Rupert Goold，2019）

1）若論拍傳奇女星的私生活，本片頗不如兩年前講影星葛麗亞嘉綸涵（Gloria Grahame）中年愛情故事的《最後相愛的日子》（Film Stars Don't Die in Liverpool）般細膩深情，劇本難度也不高（《最後》寫與年輕近三十年的繼子真情相愛，也談到影人星運漸暗與老病纏身之苦，比《星夢》複雜多了），甚至比不上《情迷夢露7天》（My Week with Marilyn，2011）般容易引起話題，不過，雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）的演技卻是上述影片中最可觀的，全片幾乎只圍繞著這點而建立（甚至可說茱地嘉蘭也非重點）。如果上年雷米馬利克（Rami Malek）那樣演《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody，2018）可贏影帝，那麼雲妮絲惠嘉多頒她幾個影后獎都不為過。

2）本片最動人的一幕，是茱地嘉蘭在倫敦表演後得到一對男同志戀人熱情招待的那夜，一位落寞影星／母親／女人，一對過往受盡白眼的戀人，後者以往藉前者的歌聲得到支持與安慰（茱地嘉蘭是當年的gay icon），如今前者在後者身上感到短暫的家庭與友情溫暖，感情相當複雜。不過整體而言，本片寫茱地嘉蘭與各男角（包括前夫和年輕新歡，還有美高梅影業巨擘梅耶）的關係都甚淺薄，很定型（都是唯財是視，傲慢自大），寫她與其他女角（包括長女幼女，還有表演期間的女經理人）則層次豐富多了。這樣的不平衡，也削弱了電影的深度。

3）雲妮絲惠嘉是厲害的，又演又唱，舞臺風範不得不佩服。茱地嘉蘭（在電影裡）是個悲情角色，但無論她做過甚麼說過甚麼，她站在台上一唱，就是光芒萬丈。最後一唱〈Over The Rainbow〉，不自禁地眼濕濕。我是成年以後才看《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz，1939）的，但還記得初看時的感動——今天不少觀眾只視《綠》為兒童片，卻不識欣賞這實在是影史上最偉大的傑作之一；許多評論人時常擔憂「評論」的這樣那樣，卻幾乎看不到他們受電影的觸動，失去了《綠野仙蹤》紅鞋兒一碰的magic moment，那就沒有了「電影」了。

4）香港的字幕翻譯，差不多將所有「薛」字輸入為「薜」，必須更正。「薛」者，國名、姓氏也；「薜」是藥草、植物，也可解為其陶瓷破裂，或通偏僻的僻，與姓氏完全不相干，讀音也不同（音幣）。薛興國幾年前寫過一篇〈薛與薜〉，可以參考。另，薛興國數日前不幸離世，才剛過七十歲，家人雖欲低調，文化界似沒怎麼留意，甚是可惜。小時候讀他的《通宵達旦讀金庸》和飲食文化文章，頗有印象，原來他還譯過《醜女與野獸︰女性主義顛覆書寫》（Feminist Fairy Tales），其興趣之廣，也很可觀呢。

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