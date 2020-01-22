【QA懶人包】武漢肺炎全球蔓延：除了「囤口罩」，還有10大防疫重點交給你

文字：黃筱歡｜圖表：游承穎

去（2019）年12月在中國湖北省武漢市華南海鮮市場一帶出現的「不明原因肺炎」，今年疫情越發擴散 – 除了中國在上周末接連爆發了上百起確診病例，亞洲其他國家與美國，都紛紛出現確診與疑似病例，人心惶惶，網路上也開始出現搶購口罩的熱潮。

究竟這個根源自武漢的2019年新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），目前發展到什麼程度了？它與先前猖獗一時的SARS、MERS又有什麼差別？《關鍵評論網》用10張圖表，帶你正確的了解疫情進度。

疫情擴散到哪了？

武漢肺炎不斷擴散，截至22日為止，出現確診病例的國家/地區如下：

除了確診病例，新加坡、香港等地也陸續出現疑似病例（澳洲日前出現的疑似個案已排除是感染武漢肺炎）。繼澳門22日爆發首起確診案例後，香港同日晚間也出現「高度懷疑個案」，初步 測試呈陽性。

台灣在21日出現了第一起武漢肺炎的確診病例，疾管署表示，該名感染者目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，同機46位接觸者除1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。在台灣，截至22日止原12例檢驗中個案，其中1例檢出B型流感、8例檢驗陰性等待第二次檢驗、2例檢驗中、1例已刪除通報。

隨著疫情升溫，總統蔡英文22日也宣布，將暫停兩岸武漢旅遊往來，交通部觀光局也發函，停止旅行業出團湖北旅遊，預計來台的武漢旅遊團也正協調取消中。

造成這麼大的風波，究竟這個肺炎是如何爆發、和此前爆發的SARS、MERS，又有什麼樣的差別呢？

「超級傳播者」指具有極高傳染性的帶病者，能一對多的傳染給他人，短時間內擴大疫情規模。

疾管署今（22）日記者會表示，國內口罩供給沒有問題，已經與四大超商達成協議，今、明兩天都會釋出各100萬片，今天就會配送到物流指定中心，視實際情況來調整。口罩的價格將為50片一盒，整盒售價不得高於300元。

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核稿編輯：楊之瑜