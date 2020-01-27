關係確定後，為什麼女性容易失去對男友、老公的性慾望？
我們想讓你知道的是
已經結為伴侶的人，該如何避免性慾望的喪失？最重要的還是「溝通」。日常生活中，對另一半所有一切的關心與興趣是必要的。
原本我想寫的是「長期分居中的媽媽被忽視的情感需求」，這問題在精神科門診裡常常遇到。不過，我寫文章會需要足夠多的研究基礎，這主題我找不到。或許這種「為了小孩好不要離婚」的壓抑，只出現在華人社會？搜尋時我發現歐美英文網站反覆提及的是另一個問題，是在異性戀的關係確定後，女生對另一半失去性慾望的比率，往往是男性的兩倍以上，而且在一年後就會出現。（有意思的是，在女同性戀的伴侶關係裡，這問題並不常見）
2012年英國一份普查資料顯示，有固定性伴侶（有性生活）的青少年與成年人裡，對「性」失去興趣的比例，男性是15％，女性是34％。女性的比例一直高於男性。年紀越大、關係越久，失去性趣的比例自然越高。但是，在比例最低的組別，如16－24歲、或者關係固定下來還沒超過一年，女性失去性慾望的比例，也還是大於20％。
這研究在2017年公布，引起相當多討論。當然，這樣的問題，早就被專業人士觀察到。婚姻治療專家Jill Denton在2011年一篇文章裡就提到，「羅曼蒂克」的感覺，是點燃女性情慾的關鍵。一兩星期才能見面一次的遠距愛情如果好好經營，反而可以充滿激情。男人總是隨時想到「性」，腦袋裡充滿幻想。女性通常需要營造氣氛，而且最好不要一成不變，需要一些新鮮的浪漫。
Jill Denton講到一個重點：良好的互動與家庭氣氛，也未必能帶來讓人滿意的性愛。女性常常會變成「照顧者」，照顧男人就像照顧寵物或小孩。當妳的另一半會像是依賴媽媽一樣地依賴妳、有些行為退化得像是個任性的大男孩時，那種羅曼蒂克的感覺就很難營造出來了。
所以也不奇怪，許多女性婚後就漸漸把性愛當成「職責」，當成滿足另一半的「工作」，不再有什麼期待。
這種「家人化」的熟悉感，常會讓女生不再追求浪漫，不再花心思在外表、體態、打扮、氣氛；性愛頻率越來越低，最後成為男人外遇的理由。而男生不再追求浪漫、女生接受現實，當有一天，另一個懂得她心理的男性出現，為她打造嶄新、刺激的浪漫體驗，這時，男友、先生在她心裡，有可能一瞬間成為幼稚、長不大的俗物，愛情的感覺就永遠不會回來了。
在各式各樣的網路文章裡，對女性快速地喪失性慾望，有許許多多的說明。最大的牽絆自然還是在於「家務」。20世紀中期歐美女性的「解放」，並沒有讓女性主觀感受到更多快樂，因為現代女性開始會自我要求在外工作有成就，在家又要能照顧好家人。就算可以不用上班，照顧小孩的勞累，通常遠超過負責賺錢的先生的想像。有個還沒上小學的小孩，會明顯降低性趣。關係固定下來越久，也會越來越沒有感覺。
女性不再追求「高品質性愛」的原因之一，是「投資報酬率」。生活中有那麼多要忙碌的事情，一件接著一件，每件都很重要。一場讓人享受、回味的性愛是有成本的，需要場地、時間、事先的準備。更重要的是另一半的配合，強烈提出要求的結果，或許是更破壞氣氛的爭吵。
美國性治療專家Judith Steinhart說：「許多女性表示，旅行時最好的片段，是旅館裡有著乾淨床單與大床的房間，沒有哭喊的小孩，以及想認真在房間裡做點事情的男人」。嗯，這輩子能不能看到冰山與極光，其實不是那麼重要。
這些問題，台灣會不會比歐美國家更嚴重？或許是吧。比起歐美國家，在台灣，這些問題更是缺乏討論，也缺乏婚姻諮商與性治療的管道。
21世紀的時代變遷，造成少子化的那些壓力，或許同樣惡化年輕男女的性慾望。另一位治療師Jenn Berman認為，「新經濟」的代價之一是性慾的降低。經濟負擔、買房牢籠、漫長的工時、有限的休假，都可能讓性愛變得草草了事。年輕人再怎麼努力也難以超越上一代的全球趨勢，以及隨時可能喪失工作的不確定感，這些沉重的求生壓力，壓著人類的原始慾望漸漸淡薄。
已經結為伴侶的人，該如何避免性慾望的喪失？最重要的還是「溝通」。日常生活中，對另一半所有一切的關心與興趣是必要的。如果能更進一步積極、真誠討論性愛的伴侶，就比較不會有喪失性慾望的問題。在這滾滾紅塵，無力改變社會的年輕人們，好好跟你喜歡的人，經營濃稠黏蜜的愛情吧。這是你們抵抗這世界的最後武器，如果沒有做好這點，就別再說自己是一無所有了。
註釋
- 也有其他研究指出，有33－60％的女性，在一生的某個時間點，有性慾望低落的問題。有66％的女性認為，她的男伴的性慾望的確比她還高。壓力與心理因素造成的性慾望衰退，往往伴隨著孤單、寂寞、自我否定、罪惡感的負面情緒。
- 如何改善伴侶間降低的性慾望？催眠治療師Caroline Cranshaw提到有一點很關鍵：妳跟伴侶必須花費時間與精力來點燃性慾望。匆促地在晚上十一點兩個人都很累時做個解決，通常不會有太好的結果。你們必須明確地排出「性愛日」，找到對的時間、地點，安排些挑起情慾的事情，打扮自己、醞釀氣氛，就好像你們是剛在交往的情人一樣。
- 女性醫學專家Jennifer Pearlman指出，當處於一個大腦必須多工的環境下時，女性會更容易糾纏於無盡的to－do list、以及生活中的各種煩惱，較難專心致志在點燃情慾。男性點燃慾望是簡單多了。
- 註四：影響性慾望的原因很多，身體疾病、憂鬱症狀、藥物（如某些抗憂鬱劑、避孕藥）都可能會讓性慾望降低。睡眠不足、過度勞累也會。相關原因很多，不是這篇短文能寫清楚。生理層面的問題，可以先找泌尿科醫師。心理層面的問題，請在網路上搜尋住家附近的「心理諮商所」，專業的心理師可以協助妳。
- 作者為精神科醫師，工作之餘喜愛從事心普、科普文的寫作。作者主張「資訊有價」，數千字的文章會在網路上自由流傳，兩三萬字的主題會以「科普小書（電子書）」的形式，0～100元的價格區間，以「絕望森林出版社」的名義銷售。歡迎瀏覽作者的「電子小書」。
參考資料
- What factors are associated with reporting lacking interest in sex and how do these vary by gender? Findings from the third British national survey of sexual attitudes and lifestyles (BMJ Open)
- Why Do Women in Committed Relationships Lose Sexual Desire?
- Why Women Are Losing Interest In Sex After A Year (Forbes)
- When Intimacy Breaks Down: Reasons many married women lose interest in sex (Carolinas Counseling Group)
- Women Lose Interest In Sex Far Quicker Than Men Do, Claims Study
- Advice I Wish Heard During My Sexless Marriage
- Women Reveal What It Feels Like To Be In A Sexless Marriage
- My low sex drive means my husband is threatening to 'find it elsewhere'
- What to do if you are in a sexless relationship
- More Young Women, 18－30, Report Low Libido (ABCNews)
本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航