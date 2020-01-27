關係確定後，為什麼女性容易失去對男友、老公的性慾望？

原本我想寫的是「長期分居中的媽媽被忽視的情感需求」，這問題在精神科門診裡常常遇到。不過，我寫文章會需要足夠多的研究基礎，這主題我找不到。或許這種「為了小孩好不要離婚」的壓抑，只出現在華人社會？搜尋時我發現歐美英文網站反覆提及的是另一個問題，是在異性戀的關係確定後，女生對另一半失去性慾望的比率，往往是男性的兩倍以上，而且在一年後就會出現。（有意思的是，在女同性戀的伴侶關係裡，這問題並不常見）

2012年英國一份普查資料顯示，有固定性伴侶（有性生活）的青少年與成年人裡，對「性」失去興趣的比例，男性是15％，女性是34％。女性的比例一直高於男性。年紀越大、關係越久，失去性趣的比例自然越高。但是，在比例最低的組別，如16－24歲、或者關係固定下來還沒超過一年，女性失去性慾望的比例，也還是大於20％。

這研究在2017年公布，引起相當多討論。當然，這樣的問題，早就被專業人士觀察到。婚姻治療專家Jill Denton在2011年一篇文章裡就提到，「羅曼蒂克」的感覺，是點燃女性情慾的關鍵。一兩星期才能見面一次的遠距愛情如果好好經營，反而可以充滿激情。男人總是隨時想到「性」，腦袋裡充滿幻想。女性通常需要營造氣氛，而且最好不要一成不變，需要一些新鮮的浪漫。

Jill Denton講到一個重點：良好的互動與家庭氣氛，也未必能帶來讓人滿意的性愛。女性常常會變成「照顧者」，照顧男人就像照顧寵物或小孩。當妳的另一半會像是依賴媽媽一樣地依賴妳、有些行為退化得像是個任性的大男孩時，那種羅曼蒂克的感覺就很難營造出來了。

所以也不奇怪，許多女性婚後就漸漸把性愛當成「職責」，當成滿足另一半的「工作」，不再有什麼期待。

這種「家人化」的熟悉感，常會讓女生不再追求浪漫，不再花心思在外表、體態、打扮、氣氛；性愛頻率越來越低，最後成為男人外遇的理由。而男生不再追求浪漫、女生接受現實，當有一天，另一個懂得她心理的男性出現，為她打造嶄新、刺激的浪漫體驗，這時，男友、先生在她心裡，有可能一瞬間成為幼稚、長不大的俗物，愛情的感覺就永遠不會回來了。

在各式各樣的網路文章裡，對女性快速地喪失性慾望，有許許多多的說明。最大的牽絆自然還是在於「家務」。20世紀中期歐美女性的「解放」，並沒有讓女性主觀感受到更多快樂，因為現代女性開始會自我要求在外工作有成就，在家又要能照顧好家人。就算可以不用上班，照顧小孩的勞累，通常遠超過負責賺錢的先生的想像。有個還沒上小學的小孩，會明顯降低性趣。關係固定下來越久，也會越來越沒有感覺。

女性不再追求「高品質性愛」的原因之一，是「投資報酬率」。生活中有那麼多要忙碌的事情，一件接著一件，每件都很重要。一場讓人享受、回味的性愛是有成本的，需要場地、時間、事先的準備。更重要的是另一半的配合，強烈提出要求的結果，或許是更破壞氣氛的爭吵。

美國性治療專家Judith Steinhart說：「許多女性表示，旅行時最好的片段，是旅館裡有著乾淨床單與大床的房間，沒有哭喊的小孩，以及想認真在房間裡做點事情的男人」。嗯，這輩子能不能看到冰山與極光，其實不是那麼重要。

這些問題，台灣會不會比歐美國家更嚴重？或許是吧。比起歐美國家，在台灣，這些問題更是缺乏討論，也缺乏婚姻諮商與性治療的管道。

21世紀的時代變遷，造成少子化的那些壓力，或許同樣惡化年輕男女的性慾望。另一位治療師Jenn Berman認為，「新經濟」的代價之一是性慾的降低。經濟負擔、買房牢籠、漫長的工時、有限的休假，都可能讓性愛變得草草了事。年輕人再怎麼努力也難以超越上一代的全球趨勢，以及隨時可能喪失工作的不確定感，這些沉重的求生壓力，壓著人類的原始慾望漸漸淡薄。

已經結為伴侶的人，該如何避免性慾望的喪失？最重要的還是「溝通」。日常生活中，對另一半所有一切的關心與興趣是必要的。如果能更進一步積極、真誠討論性愛的伴侶，就比較不會有喪失性慾望的問題。在這滾滾紅塵，無力改變社會的年輕人們，好好跟你喜歡的人，經營濃稠黏蜜的愛情吧。這是你們抵抗這世界的最後武器，如果沒有做好這點，就別再說自己是一無所有了。

註釋

參考資料

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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