國民黨通過成立「改革委員會」，限制「中國政協或人大代表」不得參選中常委

國民黨今（22）日下午召開前黨主席吳敦義辭職之後的首次中常會，由代理主席林榮德主持，經歷長達3個多小時的討論後，正式通過成立「改革委員會」，將從「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」4大面向著手，預計年後就啟動，另外也確定中常委和黨主席選舉的時程表。

成立「改革委員會」

國民黨在這次選舉大敗後，中生代立委江啟臣、林奕華、蔣萬安等，紛紛提出呼籲，認為黨中央應該成立「改革委員會」，成員由具民意基礎的「縣市首長及國會議員」與一定比例的年輕人與專家組成，盼廣納民意。

今天中常會也正式通過成立「改革委員會」，委員會下設「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」4個組別，改革委員會成員每組將不超過25人，成員由中央常務委員代表、執政縣市首長代表、地方民意代表、立法委員代表、青年代表、合格黨主席補選候選人、專家學者或社會賢達等中聘任。

預計在農曆年節後，就會由代理黨主席林榮德擔任總召集人，統籌改革委員會的設置作業，聘請委員，改革委員會也要在3月底之前提出初步的改革規劃報告，並持續以任務型組織的方式，運作到5月22日為止。

Photo Credit:國民黨文傳會提供

中常委選舉將不延期，限制「中國政協或人大代表」不得參選

日前國民黨指出，擬暫緩中常委選舉，與黨主席選舉脫鉤，待改革委員會做出結論後，再依新標準改選。不過中常委李德維受訪時表示，其實大家都希望不要延期，盡快進行改選，後來發言人王育敏轉述時也表示，由於上週的中常會已經決議在3月7日進行黨主席和中常委的選舉，依法不能再更改時程，將按照原定計畫進行，於1月30日公告，2月5、6日辦理候選人登記，3月7日與黨主席補選同日進行投開票。

林榮德日前曾提出，要求超過60歲的中常委全面退出中常會，不過提出後各界意見很多，有人反對有人支持，反對者認為涉及「年齡歧視」，後來林榮德僅在會中表示，他是希望能夠年輕化，但並非故意要針對年長的中常委，加上國民黨黨章並沒有任何相關規定，後來此提案並未列入今天的草案討論。



王育敏則說，今天會議中，不少中常委都認同應該讓更多年輕世代、更多具有民意代表基礎的人參選中常委，雖然目前來不及修改黨章，但常會通過決議，建議40歲以下者，占中常委名額不得低於總席次三分之一，這部分將待修正黨章後，於下一屆中常委選舉時實施。

另外因為這次選戰中，國民黨經常被外界批評為為「中共同路人」，今天的中常會也特別做出決議，將於競選公約中增列，凡是擔任中國政協、人大等機關之相關職務者，不得參選中常委及中央委員，如有違反，願受黨紀處分並取消參選或當選資格。

國民黨黨章規定，中常會置常委39至44人，32名選任中常委由黨代表從中央委員中選出，指定中常委為7至12人，由主席指定黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任，青年、婦女及弱勢團體當選名額應不低於總名額40%，青年應至少2人，勞工、農（漁）民、原住民、身心障礙者應至少各有1人，婦女當選名額應不低於總名額1/4。

另外今天中常會也通過由國民黨立委王育敏代理文傳會主委兼任發言人、組發會選舉動員部主任黃碧雲代理組發會主委的人事案。另包括周繼祥副秘書長、行管會主委邱大展、考紀會主委魏平政、革實院院長林火旺等主管均留任。

場外也有青年自辦的「野生中常會」

上週中常會率眾抗議的前國民黨青年團團長林家興，今天也再次和一群國民黨青年到黨部外表達訴求，還召開「野生中常會」，盤點出黨內5大亂象，以及提出5大革新訴求，包括黨領導層改組、國民黨價值定位革新、兩岸與國際關係論述革新、黨務及決策體制打掉重練，以及人才甄補機制變革。

1位國民黨青年發言時表示，國民黨雖然2018年地方大選選的不錯，但事實上這幾年來，對於青年關注而且有清楚態度的議題例如同性婚姻、核能、兩岸關係等，都沒辦法做出合乎期待的回應，他們的聲音無法進入黨，黨也不重視青年族群，國民黨應該要世代交替。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

林家興強調，重點是年輕思維，而不是年齡，他有認識超過60歲以上的前輩，腦袋非常清楚。他也表示，年輕人要參選黨主席的門檻非常高，包括高額保證金等，盼代理主席可以思考，是不是能放寬相關的作業細則，讓更多的社會賢達能回到國民黨內，一起參與選舉，讓這場選舉成為國民黨真正改革的開始，他也指出新主席一定要能對黨內外進行世代交替的溝通，銜接黨意和台灣社會主流民意，才能解決國民黨長期累積的問題。

經歷兩個多小時的討論後，「野生中常會」也針對5大關鍵議題提出結論，包括要求國民黨應該建立世代溝通的平台，了解年輕族群關注的議題。在兩岸議題上，應捍衛民主台灣，追求自由中國，並且設定清楚的「大陸民主化」議程。

Photo Credit:林家興提供

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核稿編輯：楊士範