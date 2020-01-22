澳門「秘密警察法」：依法執法便不是秘密警察？

文：蘇嘉豪（澳門人，民主派新澳門學社副理事長、澳門民選立法會議員）

在澳門，俗稱「秘密警察法」的第5/2006號法律〈司法警察局〉一讀[註]。

法案建議，由於部分司警負責執行秘密職務，有必要隱藏身分，故建議經適當說明的例外情況下，特首可豁免公布與有關特定警察的聘請和晉升開考等資料。

然而，澳門保安司司長黃少澤說，為了執行秘密職務而豁免公布身分的警察，不是秘密警察，因為他們是「依法執法」的。

其實，歷史上的秘密警察，包括黃少澤不喜歡相提並論的，如納粹德國的Gestapo（蓋世太保）、蘇聯的KGB（國安委員會）、葡國的PIDE（國安警備總署）、台灣的警備總司令部，無一不是「依法執法」的。

Gestapo聽命黨衛軍，逮捕共產黨人到集中營。KGB下設意識形態保衛局，專職監控和清洗異議知識份子。PIDE獲國家授權，偵查、逮捕和監禁被視為策劃「顛覆政權」的人。他們都是以「國家安全」之名行惡，而且都是「依法執法」的。

論專制威權，黃少澤仍望塵莫及，澳門情節也遠不及，以史實比喻或許言重。但這是不少市民的真實聯想，正是保安部門近年不顧區情，以政治正確掛帥，以政治任務為先，配合大規模監控和一系列的「依法執法」，令人感到澳門越來越陌生。

這只是冰山一角。澳門公職名單向來公開透明，一直相安無事，既確保公眾知情，也保障了投考人權益。如今卻又以「國家安全」之名，立法隱藏部分司警身分。這些執行秘密職務的政治警察，不是秘密警察是什麼？只是程度不同而已。

註：

法案獲一般性通過後，將送交立法會小組會作細則性（逐條）審議，之後送返大會進行逐條討論和表決，才算正式通過，再交特首簽名公佈。表決結果如下：

反對(3)：蘇嘉豪(直)、區錦新(直)、 吳國昌(直)

贊成(25)：林玉鳳(直)、宋碧琪(直)、施家倫(直)、何潤生(直)、黃潔貞(直)、梁安琪(直)、麥瑞權(直)、鄭安庭(直)、李靜儀(直)、梁孫旭(直)、崔世昌(間)、陳虹(間)、李振宇(間)、張立群(間)、葉兆佳(間)、崔世平(間)、王世民(間)、陳亦立(間)、馬志成(委)、邱庭彪(委)、胡祖杰(委)、馮家超(委)、龐川(委)、柳智毅(委)、陳華強(委)

棄權(1)：高天賜(直)

缺席(3)：陳澤武(間)、黃顯輝(間)、林倫偉(間)

直—直選議員；間—間選議員；委—委任議員

本文獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見作者Facebook（一）、（二）。

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