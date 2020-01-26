推薦Netflix獨家播映的四部電影與三部影集，過年在家就看這些！

春節來臨，大家正熱鬧展開專屬的過節模式，而串流影音平台無疑是愈趨普及的娛樂選擇，在這殷殷盼來的年假裡，將平日因工作忙碌，不得已躺在「我的片單」多時的節目一口氣完食，會是許多人迎接假期的首選儀式。

而日前公布的本屆奧斯卡入圍名單中，Netflix以總計24項提名之姿領跑，超越好萊塢各片商龍頭，更在最佳影片、動畫長片、紀錄長片皆佔有兩席。Netflix少了系列作及電影宇宙等商業包袱，題材擁抱原創多元，亦能網羅大師級導演和一線卡司共創佳片，已是不可輕忽的上游勢力，也使得年假後不久將揭開的奧斯卡得獎結果，更具變因與可觀性。

至於打穩品牌定位的原創影集，類型上更是不斷推陳出新，本文將選出Netflix獨家播映的四部電影與三部影集，推薦給讀者作為年假良伴，一起用好片、好劇過好年。

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電影類

《婚姻故事》

由諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）編導的《離婚故事》，可說是從威尼斯影展便佳評如潮，口碑一路延燒至Netflix正式上線，更一舉入圍奧斯卡最佳影片、最佳原創劇本、最佳男/女主角等6項大獎。故事聚焦於一對即將離婚的夫妻，為爭奪兒子的監護權，無奈地糾纏於一段婚姻的終局，隨著雙方離婚律師的加入，兩人之間的關係更顯脆弱緊繃。

包姆巴赫的鏡頭與戲劇節奏從容細膩，對空間場域的運用恰如其分，首尾的「告白書信」互為上下聯，包夾著中間的種種磨難，產生令人心碎卻陶醉的化學效應。亞當崔佛（Adam Driver）與史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）無疑交出目前生涯演技代表作，片中兩人正如同紐約與洛杉磯兩座城市，互為難以相容的結構。而飾演女方律師的蘿拉鄧恩（Laura Dern）憑此片橫掃女配角獎，獲得本屆奧斯卡獎已彷彿探囊取物，只須靜候佳音。

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《教宗的承繼》

巴西導演佛南度梅瑞爾斯（Fernando Meirelles）曾以《無法無天》問鼎奧斯卡最佳導演獎，此次偕同《愛的萬物論》編劇安東尼麥卡滕（Anthony McCarten），拍出以簡馭繁的《教宗的承繼》，全片著眼天主教教會的一段關鍵歷史，注入兩任教宗的大量對白，機智風趣，即便是對於宗教不甚了解的觀眾而言，也毫無觀看門檻。

演員陣容來說，本片召集了兩位老戲骨，更雙雙入圍本屆奧斯卡男主角與男配角獎。一位是飾演現任教皇方濟各的強納森普萊斯（Jonathan Pryce），化身為出身耶穌會、深入民間的改革派；另一位是飾演前任教皇本篤十六世的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），演繹出尊崇學院傳統的保守派代表。兩人針對教會與時代精神結合的正當性，有相當精彩的答辯。

對於歷史真相和教廷後續的發展，《教宗的承繼》恐怕未能完全還原現實，有許多延伸資料可待讀者看完影片後繼續挖掘。但論及頂端神職人員去神性、人格化的創作立意而言，本片確實成功。

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《克勞斯：聖誕節的秘密》

多數關於聖誕節的電影，經常建立於「已知聖誕節存在」的背景，本片卻以追根溯源的角度出發，給了這個充滿魔法的年度佳節，一個溫暖深刻的解答。故事描述一名玩世不恭的權貴子弟，被父親派駐到雪國偏村擔任郵差，在完成指定任務的過程中，結識了一位專為孩童製作玩具的神秘人物：克勞斯，展開意想不到的成長之旅。

《克勞斯：聖誕節的秘密》為《神偷奶爸》共同創作者塞吉奧帕布洛（Sergio Pablos）的導演處女作，並邀來聲音質地極具辨識度的JK西蒙斯（J.K. Simmons）為克勞斯配音。視覺風格上，將被稱作「上帝射線」的體積照明、以及適合呈現豐富細節的紋理貼圖技術，運用在傳統的手繪動畫，製造出更貼近3D立體樣貌的效果。本片將角逐奧斯卡最佳動畫長片，和安妮獎（素有動畫界奧斯卡之稱）的7個獎項，結果如何，令人期待。

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《美國工廠》

前美國總統歐巴馬與其夫人成立的高地製片公司「Higher Ground Productions」，拍攝了首部作品《美國工廠》，並於2019年日舞影展首映後，獨家線上發行於Netflix。此片受到奧斯卡最佳紀錄長片提名的肯定，歐巴馬本人也「不避嫌」地將自家作品列入個人2019年最愛片單，足見他對本片的信心。

美國俄亥俄州的代頓曾是製造業重鎮，卻因產業與人口外移而逐漸式微，2016年，中國的玻璃製造商福耀集團重啟了前通用汽車的廠房，再度創造許多就業機會。起先，雙方的初識有過短暫的蜜月期，但不久後，美國工人與中國廠方因文化等價值觀差異而起的紛爭漸多，甚至連最根本的工作模式都難以磨合，一方在意職業安全和勞工權益，另一方追求勞動效率和集體目標。在紀錄片鏡頭下，所有真實竟顯現出類似戲劇衝突的力道，而本片如何收束立場，也值得留心。

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影集類

《安眠書店》，共兩季

2018年，第一季《安眠書店》首播便創造熱議，觀眾們對神秘如孤狼的男主角喬伊深感好奇，也眼看著這位帶有獨特氣質的恐怖情人，走火入魔至不可收拾的地步。而於2019年12月底新上線的第二季，流量和熱度更勝首季，在Netflix所公布的多國「2019最受歡迎原創影集」皆榜上有名。

《安眠書店》最大特色，還是在男主角喬伊的角色特性前所未見，由當年因《花邊教主》走紅的潘巴奇利（Penn Badgley）擔綱演出，在影集中經常能聽到他招牌溫柔聲音的自白，即使事件發展瘋狂，依然是冷靜低語。第一季主軸貼近原著同名小說，網路成癮的數位時代助長了喬伊跟蹤、犯罪的行徑；而第二季則拉進了他童年創傷的故事線，漸漸補足保護慾和控制狂的性格成因。

至於兩季女主角的選角成功，也是劇迷們熱愛的話題，第一季由伊莉莎白萊爾（Elizabeth Lail）飾演的研究生貝可，時而楚楚動人，時而難以捉摸，讓喬伊亟欲剷除兩人之間的所有障礙（人）物。第二季由維多利亞佩德雷蒂（Victoria Pedretti）演繹的富二代樂芙，多了一份開朗主動，卻也牽動更多複雜的家庭人脈。目前Netflix已確定續訂第三季，未來偏執的喬伊又會盯上哪個目標，讓人欲罷不能地敲碗期待。

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《王冠》，共三季

據說連英國女王也在追的英美合拍影集《王冠》，第三季甫拿下本屆美國演員公會（SAG）劇情類影集最佳整體演出，打敗《權力遊戲》和《怪奇物語》等勁敵。由彼得摩根（Peter Morgan）主創的《王冠》，取材自伊莉莎白二世在位期間的故事，以每集講述一項事件或主題的方式發酵，更因聚焦皇室成員個人心境的新穎角度，受到廣大觀眾忠實支持，也檢視了女王作為女兒、妻子、母親、精神領袖等多重身分的複雜性。

值得一提的是，在大部分影集中，經歷成年人生不同階段的主要角色，通常會讓同一批演員從頭演到尾。而《王冠》卻有匠心獨運的安排，在克萊兒芙伊（Claire Foy）演出兩季的伊莉莎白二世後，接棒給奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），分別擔任輕熟齡時期和中年時期的女王，給了觀眾兩種氣質的享受，也都因此角受封金球視后。

說到現實，近期哈利王子和梅根王妃投下引退皇室的震撼彈，使得皇室義務和女王的危機處理手段，再次受到外界關注，對應到《王冠》的許多情節概念，戲劇與真實在不同的時間軸有了有趣的交錯。

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《彼岸之嫁》，共一季

縱觀Netflix的原創影集佈局，除了穩定料理已養出大批饕客的招牌菜，如口碑與流量俱佳的《怪奇物語》、《紙房子》等，2019年底至今，更陸續祭出首三部由Netflix出資、製作的華語影集，而接在《罪夢者》和《極道千金》之後的，就是剛剛於小年夜上線的《彼岸之嫁》。

本劇是於馬來西亞拍攝的多國團隊合創作品，改編自華裔作家朱洋熹的暢銷小說《鬼新娘》，背景設定於19世紀英國殖民時期的麻六甲，取材自華人獨有的喪葬習俗和陰陽傳說，從「冥婚」探討至愛情自主。女主角潘麗蘭面臨一門望族提出的不尋常婚約，在掙扎逃離的過程中，漸漸深陷過往謀殺案等謎團。

領銜主演的黃姵嘉和吳慷仁，繼客家電視台的《出境事務所》後再度合作；而在好萊塢展星路的加拿大華裔演員林路迪；以及活躍於華語舞台劇界的馬來西亞演員田士廣，也都參與演出，與黃姵嘉有許多對手戲。《彼岸之嫁》作為過年檔期的選手，能否創下流量好表現，可待觀察。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航