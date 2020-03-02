馬來西亞華人講中文最可貴的就是獨特口音，尤其很著重於發第四聲

文：劉薇薇

對馬來西亞華人來說，生長在多元文化的國家是一件令人慶幸的事。多懂一個語言，即便是方言，也如同學會一門功夫，時機到來即可派上用場。

一般大馬華人至少懂四種語言：中文、英文、馬來文和至少一種方言（先不算他國外語如日文、韓文、法文等等）。華人通常懂的方言，通常指家族籍貫的方言，如廣東話、福建話、潮州話、客家話等等，會說兩種方言以上是很常見的事。

為何至今大馬華人仍然保留方言習慣？

在馬來西亞，許多華人家庭的長輩日常生活中慣用中文或方言來溝通，而孩子們在日日夜夜的耳濡目染之下，不知不覺就學會了中文或方言。

除了這種間接式的傳承，不管是在咖啡店、菜市場、商場、街上等等，華人跟華人之間也是用中文或方言溝通，只有面對馬來人或印度人（通常稱為馬來同胞／印度同胞，或通稱「友族」）時才會以馬來文交流。

Photo Credit：劉薇薇 馬來西亞的街頭小吃，當地人稱「小販中心」

分地域的馬來西亞方言

馬來西亞的方言如福建話有北中南之分。西馬半島北部的檳城州、吉打州等的福建話，在口音和用詞上與中南馬的巴生地區、柔佛州等有所不同。舉例來說，檳城福建人會說一天為「幾」（讀jit），巴生人則說為「幾剛」。

Photo Credit：英語島

檳城福建話：

一天：幾 jit

兩杯：nor 凹

吃粥：jiak moi

巴生福建話：

一天：幾剛

兩杯：能 bui （能念第三聲，bui念第一聲）

吃粥：jiak ber

Photo Credit：英語島

有趣的是，馬來西亞不同州屬或地區盛行的方言皆不同。檳城人大多講福建話，即使不會說但至少也聽得懂。檳城南下的霹靂州怡保地區和首都吉隆坡，則是廣東話通用。值得一提的是，福建話與台語有八成相似，所以台灣人若造訪檳城或許會有回家的感覺呢！

從小看港片，粵語也通

我身邊有好多朋友雖然籍貫不是廣東人，家裡也不說廣東話，但是他們都懂粵語。最主要的原因是從小就透過電視台收看香港無線電視台的港劇，有些更因此愛上港星如周星馳、佘詩曼等等。

受歡迎的港劇：《衝上雲霄》、《溏心風暴》、《法證先鋒》、《溏心風暴之家好月圓》、《巾幗梟雄》、《烈火雄心》、《宮心計》、《On Call 36小時》、《使徒行者》

劇迷熟知的港星：吳鎮宇、張智霖、吳卓羲、黃宗澤、林峯、陳豪、鐘嘉欣、楊怡、陳法拉、李司棋、黎耀祥、王喜、馬國明、胡杏兒、胡定欣

英語是最重要的職場語言

英語對大馬華人而言一般是大學時期與職場所需，或是親朋好友之間由於受英文教育而比較慣用英語溝通。

根據國際教育機構EF英孚教育，按英語能力對100個國家及地區進行排名，而做出的2019英語能力指標報告，馬來西亞的英語程度在全球排名第26、亞洲地區排名第3，僅次於新加坡（全球第5、亞洲第1）及菲律賓（全球第20、亞洲第2）。

Photo Credit：英語島

馬來西亞華人的獨特發音

大馬華人懂馬來文是因為它是馬來西亞的官方語言，所有大馬人都必須掌握馬來文，並且在大馬教育文憑考試（簡稱SPM，是中學階段最後第二個全國統一考試，考生為中五，台灣稱高二）中及格，方可領取SPM考試證書，此證書是求職的基本門檻。另外，通曉馬來文讓大馬人在政府機構辦事方便很多，跟友族同胞之間也可增進感情。

馬來西亞華人講中文最可貴的特色就是有獨特的口音，並且很著重於發第四聲。舉個例子，大馬華人愛把吃飯念成「刺飯」、喝水念成「賀水」、第一念成「第意」、不要念成「步要」。我們也很常在語句最後加助詞如「啦、囉、咧、了（liao）、咩、呱」等等來強調語氣，同時會參雜不同語言或方言在同一句話裡面。

很多台灣人聽不習慣馬來西亞華人的口音，其實是大馬華人都懂正規的發音，只不過日常生活很少這麼用，再加上習慣成自然了。此外，大馬華人說中文的另一特色是，我們面對不同中文語系國家的人如中港台人，通常會自動切換當地口音，好讓對方明白我們想表達的意思。

語助詞輪轉盤：不同的語助詞有不同意思

Photo Credit：英語島

（1）是啦＝是／沒錯

例句：

A：是你女朋友嗎？ B：是啦是啦～

（2）是囉＝是的（我認同）

A：今天真的熱死了！ B：是囉！

（3）是咧＝真的是／對

A：對面那個美女是小S嗎？ B：真的是咧！

（4）是了（liao）啦＝絕對是

他業績這麼高，年終獎金領最多的是他了啦！

（5）是咩＝真的嗎？／真的假的？

A：這是我老闆送我的iPhone! B：是咩？

（6）是呱＝應該是

A：101是不是在捷運藍線的其中一站？（註） B：是呱～

註釋：上面只是例句，101其實是在台北捷運的紅線。

（7）是pun＝也對（認為有道理）

A：他還在生氣，我們還是別打擾他好了。 B：是pun

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航