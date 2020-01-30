《以撒・柏林》讀後感：「一元論」的價值體系，正是極權主義的思想根源

文：三苗

有一句流傳甚廣的話是說：

三十歲以前不相信共產主義，沒有良心；三十歲以後還相信共產主義，沒有大腦。

許多人一定都有聽說過，但意思究竟是什麼？

小弟今年也剛好滿三十歲了。以前一直覺得，喔喔，三十歲前嘛，就是血氣方剛容易衝動，滿腦子的熱血理想，想拯救天下蒼生於水火之中，簡單來講就是比較中二，因此也容易被共產主義所描繪的烏托邦所打動（欺騙）。

然而，人一旦過了三十歲，在社會上也摸爬打滾了一些年，別說拯救天下蒼生了，可能還需要別人來拯救自己（誤）。不管如何，在飽嚐生活煎熬，人情冷暖之後，再熱的血也會有冷下來的一天，對人性的看法也漸漸改變，即使不至於覺得人際交往都是弱肉強食，但誰敢保證每個人都能做到大公無私？對那個人人均平的社會，心中雖可能還懷有一絲嚮往，但也僅止於嚮往了。

寫到這裡，我不是說讀完葉浩《以撒．柏林》這本書，就可以枯木迎春，重新燃起對共產主義的熱血。而是說，對共產主義的失望，並不代表你的熱血已冷。相反，你可能是變得更成熟了，不會再輕易相信一套將所有人都鑲嵌在一個共同的生存目的，亦必須接受理性引導的價值體系當中。凡是這種價值體系，都暗示人的理性一旦發展完成，將會遵守共通的理性制定、放諸四海皆準的法律。

用柏林的話來說，這是一種「一元論」的思想預設。比較敏感的讀者可能會察覺，這套「一元論」的價值體系，套用在政治制度上是非常容易走向極權專制的。它利用了人類心智上的一些特點（弱點），最簡單者像是想為世界尋找一個終極的答案或解決方案，「如魔笛般吸引人走向專制主義的神殿」，並且深深植根於近代文明當中。

我們很珍惜現代社會所擁有的民主、法治。但在追溯歷史的時候，卻往往會把這些歸因於文藝復興、啟蒙運動等。固然，說近代文明發端於文藝復興、啟蒙運動，並沒有什麼大錯，但整個進程並不是平滑地發展，甚至有些我們今天所相信的價值，像是多元價值與互相尊重，與啟蒙時代的人根本南轅北轍。

舉例來說，啟蒙運動的時代精神，是受到牛頓物理學的刺激，就其觀察到的天體運動賦予某些數學上的假說，利用一些極為簡單的運動定律成功地解說了地球與天體的廣泛現象，從而讓人們覺得，宇宙具有合理之單純性，甚至所有受造物都是依據一些有限且可為理性了解的法則所建構的實用機械。而一旦我們發現並應用這些法則，人類的生存問題便可永遠地解決。

這套觀點，無疑深深地激勵了近代科學研究的發展；但放在人文政治領域，就完全是在暗示人類社會的問題，同樣有可能存在一套天啟般的終極解決方案。一旦人們找出了這套方案，並且應用到每一個人身上，人類將走向永恆的幸福。這種想法，從我們現在的角度回顧去看，自然是非常、非常危險的。這也導致後來的政治發展，在某種意義上走上了「歧途」。在這裡，我想推薦另一本最近讀過的好書，是曾任耶魯大學政治學教授，菲特烈．華特金斯所著的《西方政治傳統：近代自由主義之發展》。

華特金斯在考察近代歷史之後指出，不管是自由憲政主義（與「近代自由主義」並非同一概念）、保守主義，還是共產主義，都是從屬於某個特定的經濟階級，而提出的一套基於他們自身的階級利益，而認為可以解決普遍社會問題的天啟式方案。這種取徑其實與近代自由主義存在著根本上的不同。比方說，當時代表中產階級利益的自由憲政主義，其實比較偏好的政治制度是開明專制，而非民主。我們可以看到，在柏林身處的二十世紀，整整百年幾乎都深陷於意識型態的巨型衝突當中。

「一元論」價值體系是極權主義的思想根源

當每一派都各持己見，甚至認為自己的一套才是「真理」，後果必然是災難性的。因此我們回到以撒．柏林的思想。葉浩在書中第四和第五章，就特別介紹了柏林在思想史研究上對於當時尚未引起學者關注的「反啟蒙運動」的貢獻。其中一個重點，就是必須要區分開「自然科學」與「人文學科」，人與物不可「同類」而語！

柏林介紹了十八世紀義大利思想家維科的意見，維科認為人類世界基本上是一種歷史的存在，既是歷史產物，亦可創造歷史，因為人類作為神的受造物，固然不可能如同神般「無中生有」，具有的神性僅止於能夠從「有中生有」的創造，一方面表達了自我的獨特之處，一方面也反映了時代的特性，也就是生活環境所給定的一組條件。據此，「一切學問的女王」不是形上學，也不是神學，而是歷史！因為那是人類所能表達致最真確的唯一學問。

柏林在一九五八年進行〈自由的兩種概念〉，為其接任牛津大學「齊契利社會與政治理論講座教授」而發表的就職演說文時，亦開宗明義地區分了「人類歷史」與「僅僅是自然事件」之差別。前者是人根據自己意志所採取的行動之後果，出自特定行為者之動機或理由；後者則指那些受制於因果關係的自然界事件——所謂的因與果，不外乎兩個事件存在一種必然連結，亦即「凡Ｘ產生則Ｙ必然伴隨而來」的定律般的關係。當然，人的身體是自然界的一部分，跟動物一樣會餓、會渴。但，我們可以選擇食物的種類，烹調的方式，也可以為了更高的目的而拒絕進食，這一切都是屬於「人類」的事，不屬於自然界領域，也因此不同於自然界的因果關係，不能以因果定律或機率來解釋。

柏林區分這個的用意很明顯，就是用以反對「一元論」的世界觀，我們不能簡單用啟蒙式的因果定律來理解人文世界，而必須承認人對於價值的選擇是可以有品味之分與互相衝突的可能，故人與人、價值與價值之間，可能會有取捨，也需要妥協，沒有一個價值可以被無限上綱，也就是被當成是唯一的價值，然後排除了所有其他價值的落實可能。畢竟，人類的價值多元繁複，不只一個，因此沒有任何一個具有壓倒其他的特權，試圖落實任何一個的時候，都不該封閉其他價值的實踐空間。這就是柏林致力於建構「價值多元論」的部分。

讀歷史的人，常常會思考一個問題，就是歷史發展究竟是偶然的？還是必然的？如果你同情上述柏林的看法，那麼現在應該會傾向認為，歷史發展不會是必然的，永遠存在一些偶然與人為選擇的空間。

從這裡來看，馬克思主義最可怕的地方，是他將經驗層次的具體事物之發展動力轉化為一種存在歷史當中的「必然法則」，或說「歷史必然性」，讓社會科學成為一門得以追求「真理」的科學研究。

就柏林看來，這種不區分人與物的根本不同，並且將所有人都鑲嵌在一個共同的生存目的之「一元論」理論架構，正是西方政治哲學傳統內涵的極權主義思想根源。踏入二十世紀後，隨著科技進步與主權國家現代化，新的一種人類獻祭方式出現，真正讓柏林念茲在茲的不是洛克式自由憲政理論，也不僅僅是彌爾擔憂的民主多數暴力，還有思想的力量，尤其是那些把人當陶土，把政治社群當藝術品來形塑，甚至想把真實世界壓入理論模型的高妙政治理論。

順帶一提，當今高舉市場邏輯可應用於公部門，甚至人生各種領域的新自由主義，在思想上的危害與共產主義並無二致，同樣都是「一元論」思維。凡是自認為是自由主義者的人，都應該深深警惕。

自由主義與「妥協」的藝術

要根治這種弊端，就是必須承認「妥協」之必要，當我們各退一步，採用一種自由主義式的妥協，即人人享有消極自由的權利，其實同時落實了自由、平等與公義三個自由主義的核心價值，但並不無限上綱其中任何一個，因為此時的個人自由非絕對，平等也僅止於機會上或形式上的保障，而非實質，公義在此則尤指彼此互惠且共享自由安定。更重要的是，消極自由乃人們追求理想與人生目標所需的現實條件，是故，捍衛消極自由的同時，也等同間接落實了諸多個人所欲追求的價值。

根據柏林的二分：「消極自由」：指涉一種「不受外力干涉」的狀態。「積極自由」的追求：旨在「當自己的主人」或說「自主」。

價值並不是真理，它們之間會有衝突的可能，這不足以為奇。一個人也可以相信多於一個的價值組合，當價值與價值之間產生衝突，而必須有所取捨的時候，也可能會因此而產生悲劇（例如文學作品中常見的「家庭」與「愛情」）。但正正因為人類有悲劇的感受，才愈發證明價值之可貴，與及不同價值之間的難以互相取代。

妥協，並不一定只是權宜之計，也有可能讓群體在特定機制當中導向一個更廣闊的合作平台，再慢慢形塑出一個更大的共識與價值。舉例來說，香港在雨傘運動之後，社運團體分裂出「和理非」和「勇武」兩派，互攻互鬥多年，造成傘後泛民陣營的大崩解。直到反送中運動爆發，在「不割蓆、不譴責、不篤灰」的號召之下，形成兩派空前的大團結。兩派一方面團結在一起，但另一方面仍然維持自身所堅信的價值，各自行其事，「兄弟爬山，各自努力」，但基於共同的目標，仍然能夠「和勇不分」，從而創造了歷史。

有學者批評，與天啟式的希望相比，每個「妥協」充其量也只是一種失望表示，最壞時還可能是一種「背叛」。（《西方政治傳統》）但我們從上述香港的例子來看，妥協反而創造了一個更大的平台，凝聚出「五大訴求」這些共同認可的價值。如果把目光放得更大，一個國家的憲政民主機制，本身就是一個「妥協」的平台。民主本身絕對不是一個完美的制度，但我們可以透過民主的機制，與時俱進，讓國民隨著時空變化與不同的環境，凝聚出新的共識與價值，如此才可將災難性的巨型意識型態衝突的可能性降到最低。

補充林毓生對「意識型態」的定義：意識型態是對人、社會、即予人和社會有關的宇宙的認知與道德信念的通盤形態。它與「看法」、「教義」、與「思想系統」不同。不過，這些不同往往只是程度的不同。意識型態的特色是：它對它有關的各種事務都有高度而明顯的「系統性」意見（「系統性」並不蘊含「正確性」）；它往往要把系統中的其他成分整合於一個或幾個顯著的價值（如平等、解救、種族純粹性等）之下。就這樣，它往往是一個封閉系統，對外界不同意見採排斥態度。從內部來看，它一方面拒絕自我革新，另一方面要求追隨者絕對地服從，並使追隨者覺得絕對服從是具有道德情操的表現。意識型態的形成與傳播則要靠「奇理斯瑪」型人物的出現與領導。（《政治秩序與多元社會》）

這就是為什麼我說，即使我年滿三十，已經不再相信共產主義那套了，但也並不代表熱血已冷。相反，我會問，我現在到底是在相信哪些價值呢？如何組合？是否可以運用「積極自由」的手段來追求，做自己的主人；但同時堅守界線，不無限上綱，努力做好與外界的溝通與妥協？我並不需要一個天啟式的最終答案，而是，無時無刻都在追求一個合乎當時歷史與社會情境的「答案」。

延伸閱讀

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航